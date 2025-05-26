الأبطال: لا ينقصنا سوى دوري أبطال آسيا للنخبة

MENAFN - Al-Bayan) عبر لاعبو شباب الأهلي عن فرحتهم بالتتويج بالدرع التاسعة، وأكدوا أنه لا ينقصهم سوى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعرب يحيى الغساني عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري، مؤكداً أن تفكيره الآن تحول إلى المنتخب الوطني الأول، مشيراً إلى أن ((الأبيض)) تنتظره مباراتان غاية في الأهمية، أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين في تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأتمنى تحقيق حلم جماهير الدولة بالعبور المباشر إلى المونديال المقبل.

وأوضح أن شباب الأهلي حقق في الموسم المنتهي، رباعية تاريخية ختمها بالتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وقال: ((إن ((الفرسان)) لا ينقصهم سوى دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أنه كان حاضراً في المدرجات عندما خسر شباب الأهلي نهائي دوري أبطال آسيا عام 2015، وتمنى أن تكلل جهوده وجهود زملائه في الموسم المقبل، بتحقيق اللقب القاري)).

وقال سعيد سليمان: ((لم يقصر أحد من لاعبي الفريق حتى حققنا درع الدوري، وأنا في غاية السعادة على الرغم أنني لم أكن مع الفريق في النصف الثاني تقريباً من الموسم، بسبب الإصابة، والآن بدأت التأهيل، وإن شاء الله أكون مع الفريق منذ بداية الموسم القادم)).

وقال بدر ناصر: ((أشكر الجمهور الذي لم نكن قادرين على تحقيق هذه الإنجازات دون دعمه ومساندته، وكنا نطمح تحقيق الألقاب الستة في البطولات التي شاركنا فيها خلال الموسم المنتهي، ونطمح من الآن للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم)).

وقال عيد خميس: ((حققنا 4 ألقاب بعدما تنافسنا على 6 بطولات في موسم استثنائي، ولحظة الحسم بالتتويج الرسمي بدرع الدوري بعد منافسة قوية أثبتت للجميع أن فريقنا يملك كادراً فنياً وإدارياً كبيراً، وقادراً على الوصول إلى أبعد مدى في كافة البطولات المشارك فيها)).