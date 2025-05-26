ختام برنامج تطوير مواهب كرة القدم في أندية دبي بمشاركة 100 لاعب

MENAFN - Al-Bayan) اختتم مجلس دبي الرياضي فعاليات برنامج ((مراكز تطوير مواهب كرة القدم في أندية دبي)) للفئات العمرية من 12 إلى 17 سنة، الذي أطلقه المجلس، في إطار جهوده لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.

وشهد البرنامج مشاركة 100 لاعب متميز، تم اختيارهم من بين نخبة من الموهوبين في أندية دبي، حيث خضع اللاعبون لمجموعة من الاختبارات الفنية البدنية، بمتابعة المشرفين الفنيين لأكاديميات كرة القدم، من مدربين مساعدين، وخبراء من أكاديميتي ((سبورتيفاي)) و((تالنت سبورت))، الذين أجروا التقييمات والقياسات الفنية والبدنية، وبإشراف إداري من مديري الأكاديميات وإداريي الفرق.

وتم توزيع اللاعبين على ثلاثة مراكز تدريبية بحسب فئاتهم العمرية، حيث استقبل مركز تطوير المواهب في نادي الوصل، لاعبي فئتي 12 و13 سنة، فيما استقبل مركز نادي شباب الأهلي لاعبي فئتي 14 و15 سنة، واستقبل مركز نادي النصر لاعبي فئتي 16 و17 سنة. وتضمّن البرنامج تنظيم تجمعات شهرية للمواهب، والمشاركة في مباريات وبطولات ودية.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق برنامج مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية في أندية دبي لرياضات كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، بالتعاون مع الإدارات الفنية للاتحادات الرياضية، وبالشراكة مع أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، النصر، الوصل، وحتا.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل المواهب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وضمّهم إلى مراكز تدريب متخصصة، تُشرف عليها كوادر فنية ذات كفاءة عالية، مع تقديم الدعم الشامل لتنمية قدراتهم، وتوفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرة.

كما يهدف البرنامج إلى تطوير الجوانب الفنية والصحية والتغذوية والدراسية للاعبين، وتوفير البيئة المثالية لصقل المواهب بطريقة علمية حديثة، إلى جانب إعداد ملف تعريفي لكل موهبة، والمشاركة في بطولات دولية، وإعداد تقرير فني شامل بنهاية كل موسم، تمهيداً لتصعيد اللاعبين المميزين من مختلف المراحل العمرية، وصولاً إلى تكوين فرق وطنية مؤهلة لتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تطوير قدرات المدربين المواطنين ومساعدي مدربي الفرق الأولى.

ومن المقرر أن تتواصل خلال الموسم الرياضي القادم، عملية تنظيم الاختبارات، لرفد مراكز تطوير المواهب بأفضل العناصر، إلى جانب إقامة تجمعات ومعسكرات تشمل مباريات وتدريبات مكثفة، ومحاضرات توعوية نظرية وعملية، بالإضافة إلى اختبارات بدنية تُجرى تحت إشراف المديرين الفنيين للأكاديميات، وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.