الوحدة يعود إلى المشاركة الآسيوية بعد غياب 4 سنوات

MENAFN - Al-Bayan) بعد أن حسم المركز الثالث لصالحه في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم، يعود الوحدة للظهور على مسرح القارة الآسيوية من جديد، بعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.ونجح الوحدة في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الثالث في نهاية الدوري هذا الموسم، عقب الفوز على البطائح 3 - 1 في الجولة 26 الأخيرة من المسابقة، ليرافق شباب الأهلي والشارقة في بطولة النخبة.

واستفاد الوحدة من تعثر الوصل، الذي خسر برباعية من الشارقة في الجولة الأخيرة، ولم يفوت هدية ((الملك)) الثمينة، لينهي الموسم برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل، الذي حجز مقعده في دوري أبطال آسيا 2.

وستكون مشاركة ((العنابي)) الآسيوية في النسخة المقبلة الرابعة عشر في تاريخ مشاركاته القارية، بعدما سبق وشارك الفريق في 13 نسخة سابقة، إذ تعود أول مشاركة للوحدة في البطولات الآسيوية إلى عام 2000، سواء بالمسمى القديم، أو دوري أبطال آسيا بالنظام القديم، الذي بدأ عام 2003، قبل استحداث بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المنصرم، وتوج بلقبها أهلي جدة السعودي.

وتعود آخر مشاركة للوحدة، الذي يعد ضمن أكثر الأندية الإماراتية مشاركة في دوري الأبطال إلى عام 2021، عندما وصل الفريق إلى الدور ربع النهائي، وخرج أمام النصر السعودي، إذ لم ينجح خلال السنوات الأربع الماضية في التأهل لدوري الأبطال، حيث كان قد أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس، وفي موسم 2022 - 2023 احتل المركز الثالث غير المؤهل للبطولة، ونفس المركز في موسم 2021 - 2022.

وتعد نسخة 2007، الأفضل بالنسبة للوحدة خلال مشاركاته القارية السابقة عبر تاريخه، ووصل خلالها إلى الدور نصف النهائي، لكنه خرج أمام سباهان أصفهان الإيراني، بعد الخسارة ذهاباً 1 - 3 والتعادل في أبوظبي 0 - 0،

وخرج الفريق من الدور ربع النهائي مرتين، الأولى عام 2004 أمام باختاكور الأوزبكي، بالتعادل 1 - 1 والخسارة خارج أرضه 0 - 4، والثانية أمام النصر السعودي في عام 2021، فيما تخطى الفريق دور المجموعات في نسخة عام 2019، عندما تأهل أولاً عن مجموعته برصيد 13 نقطة، وقاد الفريق حينها مدربه الحالي الهولندي هينك تين كات، ولكن الفريق خرج من دور الـ 16 أمام النصر السعودي، مع المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، رغم التعادل في جدة 1 - 1، إلا أنه خسر في مباراة العودة على ملعبه 2 - 3.

بينما تأهل الفريق للمشاركة في البطولة في نسخة 2020، لكنه اعتذر عن عدم استكمال مباريات دور المجموعات، بسبب الظروف القهرية، وعدم القدرة على السفر خلال جائحة ((كورونا)).