حسين رحيمي: المشاركة مع العين في كأس العالم حلم طفولتي

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي العين، رسمياً، التعاقد مع المهاجم المغربي حسين رحيمي، لمدة 4 سنوات، قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ويعتبر اللاعب أول صفقات العين التي يتم الإعلان عنها رسمياً، في إطار مساعي النادي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد في جميع خطوطه، استعداداً للموسم الجديد، وقبل ذلك خوض غمار منافسات مونديال العالم للأندية، الذي ينطلق بداية من 15 يونيو وحتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيرتدي اللاعب قميصاً بالرقم 13.

حلم الطفولة

وعبّر رحيمي ((23 عاماً))، في أول تصريح له بعد التوقيع رسمياً للعين، عن سعادته البالغة بالانضمام لصفوف الزعيم، والذي جاء عن رغبة أكيدة، وأوضح أن مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية، هو حلم طفولته، وقال: ((هذا أمر رائع، لقد كان حلم الطفولة هو المشاركة في كأس العالم. والآن أنا على أعتاب تحقيق هذا الحلم بقميص العين، وسأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر الثقة والمسؤولية، أشعر بالفخر والانتماء)).

وأضاف: ((انتقالي إلى نادي العين جاء برغبة أكيدة، وتأسيساً على معرفتي بمكانة هذا النادي العريق، الذي تجاوزت إنجازاته حدود القارات، وكان له حضور مشرف في كافة المحافل، لقد اخترت العين بقلبي قبل عقلي، لأنه نادٍ كبير بتاريخه، وإنجازاته، وجماهيره، لقد سارت المفاوضات في أجواء إيجابية، تعكس احترافية إدارة هذا الكيان، ومنذ اللحظة الأولى شعرت أنني قريب من البيت العيناوي. ولم أتردد على الإطلاق، واتخذت قراري عن قناعة، بأن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسيرتي الكروية، وأسأل الله لي وزملائي بالفريق السداد والتوفيق)).

تقدير

وعبّر حسين رحيمي عن تقديره وشكره لناديه السابق، وقال: ((بالطبع لن أنسى فضل زملائي بالرجاء البيضاوي، النادي الذي كان سنداً لي في محطات التحدي، لكنني اليوم أفتح صفحة جديدة مع العين، برغبة كبيرة في رد التقدير لكل من منحني هذه الفرصة، وعلى رأسهم مجلس الإدارة، الذي وضع ثقته في شخصي، وجماهير العين التي استقبلتني بترحاب وتشجيع كبيرين، والحقيقة أن شعوري بالانتماء بدأ منذ لحظة التوقيع، ولم أشعر بالغربة أبداً، وكنت قد استشرت عائلتي العيناوية، فباركوا الخطوة ودعموني، لأنهم يعرفون أن الانضمام إلى العين، ليس مجرد انتقال لنادي كرة قدم، بل انتماء لكيان يحمل إرثاً من المجد)).

شقيقي سندي

وعن وجود شقيقه سفيان رحيمي إلى جانبه بالفريق، قال: ((اللعب إلى جانب أخي سفيان، له طعم خاص، هو صديق وأخ وسند. وجوده يمنحني دافعاً مضاعفاً داخل وخارج الملعب، وأعد جماهير العين بأن أظهر روح القتال من أجل الشعار الذي أرتديه في كل مباراة، وطموحاتي كبيرة، والأهداف محددة وواضحة بالنسبة لي، وأعرف جيداً أن اعتلاء منصات التتويج وحصد الألقاب في كل موسم، هو هدف هذا النادي الكبير)).

أكاديمية الرجاء

ونشأ رحيمي داخل أكاديمية الرجاء الرياضي، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول، ولفت الأنظار بقدراته الهجومية العالية، ولمسته التهديفية الحاسمة، ويتميز بقدرته على اللعب كمهاجم صريح، مع امتلاكه مهارات فنية عالية، وقراءة متميزة لمواقع التمركز، بالإضافة إلى قوة بدنية تتيح له التفوق في المواجهات الفردية، وسجّل أهدافاً حاسمة في مسيرته، وكان أحد هدافي الدوري المغربي لفئة تحت 23 سنة، ما جعله محط أنظار الأندية داخل المغرب وخارجه.