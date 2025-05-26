النصر يستجيب لجماهيره ويعيد شعاره التاريخي بهوية عصرية

MENAFN - Al-Bayan) قرّر النصر إعادة شعاره التاريخي الذي ارتبط بمسيرة النادي وإرثه العريق بهوية عصرية، ليكون شعاراً لكرة القدم، بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي واستجابةً لرغبة جماهيره الوفية، وفي هذا السياق أطلق النصر حملة جماهيرية على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الشكل الأنسب.

نموذجان وتعديلات

ويتميز الشعار التاريخي بالشكل الدائري، واللونين الأزرق والأبيض، ويتضمّن اسم النصر باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس 1945، وهو أول نادٍ إماراتي ((عميد الأندية))، وفي الوسط حرف V مستمد من كلمة ((Victory)) ويجسد جوهر النادي واسمه ((النصر))، والأجزاء الزرقاء داخل الكرة ترمز إلى الإمارات السبع، وأكليل الغار شعار أولمبي يعد رمز الانتصارات والتتويج، وهو الشعار الذي اشتهر به ((العميد)) على مدى سنوات طويلة وارتبط بفترة ((الزمن الجميل)) التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب.

واقترح النصر نموذجين للشعار التاريخي مع بعض التعديلات البسيطة لاختيار أحدهما، لاعتماده بشكل نهائي شعاراً لشركة كرة القدم في النادي.

وكانت جماهير العميد قد أطلقت قبل فترة قصيرة هاشتاق ((عودة شعار النصر)) عبر منصة ((إكس))، طالبت من خلاله إدارة ناديها بإعادة استخدام الشعار التاريخي بدلاً من الشعار الحالي الذي تم إطلاقه قبل 3 سنوات.

ويحمل تصميم الشعار الحالي، الذي سيتواصل استخدامه شعاراً للنادي وفي باقي الألعاب، اللونين الأزرق والأبيض، ويُجسد استاد آل مكتوم معقل ((العميد))، ويحيط به حرف V المأخوذ من كلمة ((Victory))، ويعتليه تاريخ تأسيس النادي في 1945، بجانب كلمة ((دبي)) التي تأسس فيها النادي.

هيبة وسعادة

وأعربت جماهير النصر عن سعادتها بتلبية طلبها وإعادة إحياء الشعار التاريخي الذي يعني لهم الكثير وليس مجرد شعارٍ، حيث ارتبط بالعديد من الإنجازات والبطولات.

وقال أحد المشجعين، الذي يحمل اسم نصر النصراوي، على حسابه في منصة ((إكس)): ((خبر جميل جداً، أسعد الجميع، وإن شاء الله جمهورنا يختار الأفضل والأنسب والأجمل))، فيما قال ناشر حساب يحمل اسم صالح ((بوسالم)): ((شكراً من القلب على عودة هوية النصر الأساسية))، وقال حساب آخر يحمل اسم هادي: ((أسعد قرار سمعته، نشكر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا التوجه الذي أسعد الشارع الرياضي، وليس فقط النصر، وإن شاء الله تكون بداية العودة إلى سكة الإنجازات)).

وقال حساب uae_ad: ((هيبة الشعار تاريخ لا يتغير على مر السنين ويظل نادي النصر من أعرق الفرق الإماراتية، مهما كانت النتائج وظروف الفريق، شكراً الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم)).

ولن تقتصر الفرحة على جماهير النصر، فقد أعربت جماهير بعض الأندية الأخرى عن سعادتها بهذا القرار، وقال حساب يحمل اسم النادي الأهلي: ((مبروك لجمهور الراقي يستاهلون، شعار كبير وأرث عظيم يجب المحافظة عليه)).