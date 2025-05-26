محمد بن راشد بن محمد: إنجازات شباب الأهلي ثمرة النظرة المستقبلية للنادي

محمد بن راشد بن محمد: إنجازات شباب الأهلي ثمرة النظرة المستقبلية للنادي
وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات تلفزيونية، عقب مراسم التتويج بدرع الدوري، مساء أول من أمس، بعد فوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة 2 - 1، في استاد محمد بن زايد في الجولة 26 الأخيرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين: ((نبارك الفوز بدرع الدوري للمرة التاسعة لجماهير شباب الأهلي المخلصة، ونشكر دعمهم المتواصل، ونبارك للاعبين والإداريين المجتهدين، وما تحقق ثمرة التطور والنظرة المستقبلية للنادي، ونحن هنا لا نتكلم عن 5 سنوات، ولكننا نتكلم عن 10 أو 20 سنة قادمة، وإن شاء الله تكون نتائج وحصاد الفريق أفضل في الموسم القادم)).
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