محمد بن راشد بن محمد: إنجازات شباب الأهلي ثمرة النظرة المستقبلية للنادي

MENAFN - Al-Bayan) أهدى سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، إنجاز درع دوري أدنوك للمحترفين، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس النادي، وقال سموه: ((صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصدر الإلهام الأول، ونحن نتعلم منه دائماً، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحب المركز الأول، ونسعى دائماً لنكون عند حسن ظن سموه)).

وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات تلفزيونية، عقب مراسم التتويج بدرع الدوري، مساء أول من أمس، بعد فوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة 2 - 1، في استاد محمد بن زايد في الجولة 26 الأخيرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين: ((نبارك الفوز بدرع الدوري للمرة التاسعة لجماهير شباب الأهلي المخلصة، ونشكر دعمهم المتواصل، ونبارك للاعبين والإداريين المجتهدين، وما تحقق ثمرة التطور والنظرة المستقبلية للنادي، ونحن هنا لا نتكلم عن 5 سنوات، ولكننا نتكلم عن 10 أو 20 سنة قادمة، وإن شاء الله تكون نتائج وحصاد الفريق أفضل في الموسم القادم)).