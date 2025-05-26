"الأبيض" يستعد لمواجهتي أوزبكستان وقيرغيزستان في دبي

MENAFN - Al-Bayan) يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تجمعه في دبي اليوم الثلاثاء، استعداداً للقاء ضيفه منتخب أوزبكستان 5 يونيو المقبل، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وبعدها يطير إلى قيرغيزستان للقاء منتخبها في الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات نفسها، والمقررة يوم 10 من الشهر نفسه.

ويقود تدريبات ((الأبيض)) في التجمع الداخلي، المدرب الروماني أولاريو كوزمين، في ظهوره الرسمي الأول مع منتخبنا بعد أن تعاقد معه اتحاد الكرة في أبريل الماضي، لتولي دفة تدريب المنتخب خلفاً للمدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، وعقب نهاية مشوار كوزمين مع نادي الشارقة.

واختار كوزمين 27 لاعباً لخوض آخر مواجهتين في التصفيات الآسيوية، وتشهد القائمة ظهور أول لمدافع الوحدة ساشا إيفكوفيتش مع ((الأبيض))، وعودة اللاعبين عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن وجونيور نيداي، واستبعاد اللاعبين خالد توحيد، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس، ماكنزي هانت، عصام فايز وجوناتاس سانتوس، والذين تواجدوا في آخر قائمة تم اختيارها للمنتخب في التصفيات الآسيوية.

يذكر أن قائمة منتخبنا تضم حالياً اللاعبين علي خصيف، خالد عيسى وحمد المقبالي، في حراسة المرمى، ومعهم لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عبدالله حمد، محمد عبدالباسط، ماجد حسن، لوان بيريرا، علي صالح، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، جونيور نيداي، سلطان عادل، كايو لوكاس وبرونو أوليفيرا.

تجدر الإشارة إلى أن ((الأبيض)) يملك فرصة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى للتصفيات إلى نهائيات كأس العالم، وذلك حال فوزه أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، وخسارة أوزبكستان أمام قطر في الجولة العاشرة الأخيرة، مع العلم أن منتخبنا حسم حتى الآن التأهل إلى ملحق التصفيات الآسيوي، بتواجده في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وحسم البطاقة الأولى للتأهل المباشر رسمياً عن المجموعة الأولى إلى كأس العالم، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة، والمنتخب المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وقيرغيزستان خامساً برصيد 6 نقاط، والمنتخب الكوري الشمالي في المركز السادس الأخير برصيد نقطتين فقط، وودع رسمياً سباق التأهل للمونديال.