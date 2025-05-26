الثقافة الإيجابية

MENAFN - Al-Bayan) هناك نظريات متعددة في علم السياسة وعلم النفس الاجتماعي تصل إلى مقولة مفادها ((أن غالبية القوى المتطرفة فكرياً ودينياً والتي تصل إلى مرحلة العنف والإرهاب تعاني – في البدء – من شعور قوي بالمظلومية)).

الشعور بالمظلومية، هو شعور سلبي يجعل المصاب به يتصرف بحالة من الشعور بالاضطهاد نتيجة وقوعه تحت موقف أو مواقف غير عادلة.

ولأن الشعور بالظلم يأتي نتيجة فعل فإنه يستدعي – منطقياً – رد فعل مضاداً.

وأخطر أنواع الشعور بالمظلومية هي مشاعر المظلومية التاريخية التي يتم استدعاؤها واستخدامها كلما دعت الحاجة في التاريخ المعاصر.

والمظلومية التاريخية تعتمد على فكرة أن ((ظلم الماضي يتكرر الآن في الحاضر)) وبناء على هذه النظرية يتعين القيام برد فعل مزدوج وهو الانتقام من الماضي من خلال الانتقام من الحاضر!

هذا النوع من التفكير أدى إلى تدمير العديد من المجتمعات والحضارات.

التفكير الإيجابي ينطلق من نقطة مصالحة الماضي والتعالي على الجراح وعدم محاسبة الحاضر بخطايا الماضي، والبحث الصادق في إمكانيات دعم ثقافة الحياة والابتعاد عن ثقافة الموت.

كل المجتمعات التي تقدمت تصالحت مع نفسها ولم تتوقف وتتجمد أمام محطة الثأر التاريخي.