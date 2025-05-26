  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الثقافة الإيجابية

الثقافة الإيجابية

2025-05-26 07:17:21
(MENAFN- Al-Bayan) هناك نظريات متعددة في علم السياسة وعلم النفس الاجتماعي تصل إلى مقولة مفادها ((أن غالبية القوى المتطرفة فكرياً ودينياً والتي تصل إلى مرحلة العنف والإرهاب تعاني – في البدء – من شعور قوي بالمظلومية)).

الشعور بالمظلومية، هو شعور سلبي يجعل المصاب به يتصرف بحالة من الشعور بالاضطهاد نتيجة وقوعه تحت موقف أو مواقف غير عادلة.

ولأن الشعور بالظلم يأتي نتيجة فعل فإنه يستدعي – منطقياً – رد فعل مضاداً.

وأخطر أنواع الشعور بالمظلومية هي مشاعر المظلومية التاريخية التي يتم استدعاؤها واستخدامها كلما دعت الحاجة في التاريخ المعاصر.

والمظلومية التاريخية تعتمد على فكرة أن ((ظلم الماضي يتكرر الآن في الحاضر)) وبناء على هذه النظرية يتعين القيام برد فعل مزدوج وهو الانتقام من الماضي من خلال الانتقام من الحاضر!

هذا النوع من التفكير أدى إلى تدمير العديد من المجتمعات والحضارات.

التفكير الإيجابي ينطلق من نقطة مصالحة الماضي والتعالي على الجراح وعدم محاسبة الحاضر بخطايا الماضي، والبحث الصادق في إمكانيات دعم ثقافة الحياة والابتعاد عن ثقافة الموت.

كل المجتمعات التي تقدمت تصالحت مع نفسها ولم تتوقف وتتجمد أمام محطة الثأر التاريخي.

MENAFN26052025000110011019ID1109597461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث