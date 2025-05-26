100 كاتب إماراتي.. 100 كتاب

MENAFN - Al-Bayan) بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مساء اليوم الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2024 ــ 2025). وقد وجهت المؤسسة الدعوة إلى 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم، وذلك تزامناً مع مئوية الشاعر سلطان العويس، وفي إطار احتفال المؤسسة بعام سلطان العويس الذي أقرته منظمة اليونسكو عام 2025م، حيث تمر هذا العام 100 سنة على ميلاده.

حين تفكر مؤسسة ثقافية، مؤسسها رجل أعمال، في تكريم المبدعين من الكُتّاب وصُنّاع الفكر، وتحتفي بإسهامهم في تنمية المجتمع وترسيخ حب الوطن، وتقدر دور حَمَلة الأقلام في صناعة الوعي، فهي ترسخ فكرةً آمن بها مؤسسها، وتحيي سنة بدأتها قبل عام، عندما نظمت حفلاً مماثلاً كان له صداه الإيجابي بين مثقفي الإمارات بشكل عام، والكُتّاب الإماراتيين بشكل خاص.

وهنا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، صاحب مبادرة يوم الكاتب الإماراتي، الذي اختار يوم (26 مايو) من كل عام لتكريم كتاب الإمارات، إذ يوافق هذا التاريخ تأسيس اتحاد الكتاب والأدباء في عام 1984م، تقديراً لجهود الكاتب الفكرية والإنسانية، ولدوره الرائد في التنمية المجتمعية، وترسيخ حب الثقافة لدى أبناء الوطن.

لقد كان لي العام الماضي شرف المشاركة في الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة لتوقيع الكتب الصادرة عام 2024م، بتوقيع كتابي ((قال الراوي.. تأملات واستنباطات وحالات تأثر)). في احتفالية العام الماضي شارك 27 كاتباً إماراتياً، أصدروا مؤلفاتهم في مختلف صنوف الإبداع والمعرفة، وحضرها عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية. وشكلت الاحتفالية طقساً أدبياً وثقافياً جميلاً. وسيكون لي شرف المشاركة في احتفالية اليوم، التي سيشارك فيها 100 كاتب إماراتي، بتوقيع كتابي الجديد ((وما زال الشغف.. حياة بين الإعلام والثقافة)).

عندما يعود بي الزمن إلى الوراء، إلى البدايات الأولى للكتابة، التي كانت في مجلة ((أخبار دبي)) قبل أكثر من 50 عاماً، أستذكر عدد الأقلام الإماراتية التي كانت تكتب وقتها في تلك المجلة الرائدة، وتلك التي تنشر في المطبوعات القليلة التي كانت تصدر في الإمارات وقتها، وأحاول أن أحصي عدد الكتب الموقعة بأسماء كُتّاب إماراتيين، التي كنا نشاهدها على رفوف المكتبات، التي كان عددها هي الأخرى لا يتجاوز عدد أصابع اليدين في الإمارات كلها، في ذلك الزمن، وأقارن بين تلك الأعداد وأعداد الكتب التي تدفع بها المطابع إلى المكتبات الكثيرة المنتشرة اليوم في أرجاء الإمارات، وإلى معارض الكتب الكبرى التي تقام في مختلف إمارات الدولة كل عام، عندما أستذكر ذلك أدرك الفرق الشاسع بين أعداد كتب تلك الأيام وأعداد الكتب اليوم، وأشعر بالفخر لأن الإمارات لم تنجح في بناء ناطحات السحاب فقط، وإنما نجحت أيضاً في بناء العقول، واهتمت بالفكر اهتمامها بالحجر، إن لم يكن أكثر، حيث آمن قادتها، منذ عهد الآباء المؤسسين، بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان، وأن تأسيس العقول لا يقل أهمية عن عمارة المدن وزراعة الحقول.

هذه الطفرة الكبيرة في أعداد كُتّاب الإمارات وعدد الكتب التي تصدر كل عام حاملةً أسماءهم تدفعنا إلى التفكير في الكيفية التي يمكن أن تدفع حركة النشر إلى الأمام، وتشجع الكُتّاب. صحيح أن هناك مؤسسات وهيئات كثيرة، بعضها حكومي وبعضها غير حكومي، تشجع الكتاب وتنشر لهم مقابل مكافآت متفاوتة القيمة، وتمنحهم نسخاً من كتبهم المطبوعة، وصحيح أن هناك جوائز ترصدها بعض الهيئات الحكومية والأهلية لأفضل الكتب المنشورة، ولكن هل يمكن أن يكون هذا وحده كافياً لتشجيع حركة الكتابة والنشر في الإمارات؟

ربما يكون كافياً في وقتنا الحالي، لكن التطور التكنولوجي وصعود الذكاء الاصطناعي والنشر الإلكتروني يضع حركة التأليف والنشر الورقي أمام تحديات كبيرة. هذا مجرد سؤال تطرحه احتفالية توقيع 100 كاتب إماراتي لكتبهم الورقية اليوم.

100 كاتب إماراتي يوقعون كتبهم تعني 100 كتاب إماراتي صدرت خلال عام واحد. هذا الرقم غير قليل في نظر من بدأ الكتابة قبل أكثر من 50 عاماً، وكان مشاركاً وشاهداً على تطور حركة الكتابة والنشر في الإمارات.

