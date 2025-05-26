في الأدب.. ماذا نقدم للشباب؟

MENAFN - Al-Bayan) في قلب التحولات التي يعيشها العالم، لا تقع الإمارات في طرف المشهد، ولا تنتظر توجيهات من أحد أو لتحاكي تحركات أحد. الإمارات لا تتهيب التحديات التي تخلقها التحولات، فهي تواجه التحديات باستمرار، وعلى جميع المستويات. إنها دولة نشأت وتأسست من رحم التحديات والتغيرات السياسية والاقتصادية سنوات السبعينيات عندما كانت بريطانيا تودع مجد إمبراطوريتها، التي غابت عنها الشمس أخيراً، لتفسح المجالات لقوى جديدة تتصدر المشهد. في تلك الفترة الصعبة تحدى المؤسسون الأوائل، عليهم رحمة الله، كل العوائق وقالوا: ((لنكن إمارات مستقلة، ولتكن الإمارات موحدة، فكانت دولة الإمارات العربية المتحدة)).

منذ سنوات البدايات البعيدة، والثقافة في قلب الرؤية واستراتيجيات الدولة، على صعيد التعليم والهوية والشخصية، وطبعاً فإن الشباب لم يكونوا يوماً مجرد حشود تقف لتتلقى ولتتفرج على ما يجري، إنهم ليسوا جمهوراً فقط، كان التعليم واستراتيجيات الثقافة في كل الدولة تعمل بصمت وعلانية لإعدادهم، ليكونوا مثقفي وكتاب المستقبل وصنّاع سردياته القادمة.

لذلك فنحن اليوم نواصل الطريق نفسه كتاباً ومسؤولين ووسائل إعلام ومؤسسات وجوائز، مهمتنا أن نفتح أمامهم أبواب الحكاية، ونُصغي لأسئلتهم، لا لنردّ عليها بتلك الإجابات الجاهزة، بل لنبحث معهم عن المعنى العميق والأصيل لدورهم وحكايتهم، ليعرفوا كيف يقولون الحكاية بشكل أصيل وثابت، ولكن غير منقطع عن سياقات اليوم والمستقبل.

يكتب الروائي والأديب والإعلامي الإماراتي، ليعيد الإنسان إلى مركز الصورة، والحدث في قلب كل ما يحدث، ليكون إنساناً مؤثراً وفاعلاً وليس مجرد روبوت، في زمن يكاد يُختزل فيه كل شيء إلى حروب قليلة وصور سريعة أغلبها (مفبركة بالذكاء الاصطناعي). ككتاب منتمين يظهر دورنا الحقيقي، الذي يجب أن لا ننساه في الكتابة ذات الصلة بالإنسان والتحديات: فنكتب عن العائلة، والجار، والروابط، والهوية، والتواصل، والتسامح دون دونية، ودون ذوبان في الآخر، وعن الخيط غير المرئي الذي يربط الناس ببعضهم البعض، وعن الوطن الذي هو أكثر من علم ونشيد - بل هو ذاكرة وروح وأمل ووجود.