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وزير الزراعة: تأجير محطة التوانة لنقابة المهندسين الزراعيين يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

وزير الزراعة: تأجير محطة التوانة لنقابة المهندسين الزراعيين يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

2025-05-26 06:07:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأجير محطة التوانة الزراعية في محافظة الطفيلة لنقابة المهندسين الزراعيين يأتي ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لاستثمار المحطات الزراعية النباتية، الذي أقره مجلس الوزراء بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.


وأوضح الحنيفات أن مساحة محطة التوانة الزراعية تبلغ نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات غير المجدية حاليًا.


وقد تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.


ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.


وتوقّع الوزير الحنيفات أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وموسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة.

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