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فيديو صادم يوثق سرقة مركبة في شفا بدران فجر الاثنين

فيديو صادم يوثق سرقة مركبة في شفا بدران فجر الاثنين

2025-05-26 06:07:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقدم شخصان مجهولا الهوية فجر اليوم الاثنين، على سرقة مركبة من نوع "هوندا أكورد لون أسود ، ترميز (15330-25) كانت مركونة أمام منزل في منطقة شفا بدران شمال العاصمة عمّان، وسط ذهول أصحاب المنزل بعد مراجعة كاميرات المراقبة.
وفي التفاصيل التي رواها المواطن خالد الزعبي لـ"الوكيل الإخباري"، فإن السارقين تمكنا من فتح المركبة المملوكة لشقيقة زوجته دون التسبب بأي كسر في الزجاج أو ظهور علامات عنف، قبل أن يقوما بتشغيلها وتحريكها من المكان بهدوء لافت.
وأضاف الزعبي أن وجهَي السارقين ظهرا بوضوح في تسجيلات الفيديو، ما يعزز فرصة التعرف عليهما بسرعة، مشددًا على أن صاحبة المركبة لا تربطها أي علاقة بهما، ولا توجد خلافات أو دوافع شخصية معروفة.
وأكد أنه قد تم تقديم شكوى رسمية إلى الأجهزة الأمنية، مرفقة بمقاطع الفيديو التي توثق الجريمة لحظة بلحظة.
وناشد الزعبي المواطنين بتبليغ الأجهزة الأمنية في حال مشاهدة المركبة ليتم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .


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