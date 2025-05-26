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25 مليون دينار لتحسين خدمات المياه في الطفيلة

25 مليون دينار لتحسين خدمات المياه في الطفيلة

2025-05-26 06:07:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الطفيلة أن المنعة الوطنية تنطلق من المجتمعات المحلية، مشددًا على أهمية العمل التشاركي مع الهيئات المنتخبة لتحديد الرؤية التنموية للمحافظات، واعتبار عقد الجلسات الحكومية خارج العاصمة خطوة جوهرية لضمان سرعة الإنجاز، وحسن تنفيذ المشاريع وفق أولويات واضحة ومتفق عليها.
وأوضح حسان أن الحكومة ستبدأ بإطلاق مشاريع استثمارية كبرى هذا العام تمتد لأربع سنوات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والإسكان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما لفت إلى الجهود المبذولة لتحسين التزويد المائي في الطفيلة، بتكلفة تقارب 25 مليون دينار، واستثمار الإمكانات السياحية في المحافظة لتصبح مقصدًا محليًا وعالميًا.

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