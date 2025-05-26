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25 مليون دينار لتحسين خدمات المياه في الطفيلة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الطفيلة أن المنعة الوطنية تنطلق من المجتمعات المحلية، مشددًا على أهمية العمل التشاركي مع الهيئات المنتخبة لتحديد الرؤية التنموية للمحافظات، واعتبار عقد الجلسات الحكومية خارج العاصمة خطوة جوهرية لضمان سرعة الإنجاز، وحسن تنفيذ المشاريع وفق أولويات واضحة ومتفق عليها.
وأوضح حسان أن الحكومة ستبدأ بإطلاق مشاريع استثمارية كبرى هذا العام تمتد لأربع سنوات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والإسكان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما لفت إلى الجهود المبذولة لتحسين التزويد المائي في الطفيلة، بتكلفة تقارب 25 مليون دينار، واستثمار الإمكانات السياحية في المحافظة لتصبح مقصدًا محليًا وعالميًا.
وأوضح حسان أن الحكومة ستبدأ بإطلاق مشاريع استثمارية كبرى هذا العام تمتد لأربع سنوات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والإسكان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما لفت إلى الجهود المبذولة لتحسين التزويد المائي في الطفيلة، بتكلفة تقارب 25 مليون دينار، واستثمار الإمكانات السياحية في المحافظة لتصبح مقصدًا محليًا وعالميًا.
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