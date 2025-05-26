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بحضور شخصيات مرموقة.. انطلاق رسمي لوكالة AUX في مصر بقيادة جوهرة المملكة الأردنية

بحضور شخصيات مرموقة.. انطلاق رسمي لوكالة AUX في مصر بقيادة جوهرة المملكة الأردنية

2025-05-26 06:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون الاقتصادي العربي وتعزز العلاقات التجارية بين الأردن ومصر، أقامت شركة جوهرة المملكة الأردنية، الوكيل الحصري والمعتمد لمكيفات AUX العالمية، حفلًا مهيبًا في القاهرة بمناسبة الإطلاق الرسمي لوكالة مكيفات AUX في السوق المصري.
وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة، بحضور نخبة من رجال الأعمال الأردنيين والمصريين، وممثلي وسائل الإعلام، وخبراء في قطاع التكييف والتبريد، إلى جانب الشركاء المحليين والموزعين المحتملين. وشكّل الحدث انطلاقة قوية تؤسس لمرحلة جديدة من التوسع الإقليمي لعلامة AUX تحت إشراف شركة جوهرة المملكة، التي تتمتع بخبرة واسعة في السوق الأردني والخليجي.
رؤية عربية لنقل التكنولوجيا وتعزيز السوق المحلي
خلال الحفل، قدّم المدير العام لشركة جوهرة المملكة، كلمة ترحيبية أكد فيها أن دخول السوق المصري هو امتداد طبيعي لنجاحات الشركة في الأردن ودول الجوار، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا لحجمها السكاني، وتنوع مناخها، وارتفاع الطلب على أجهزة التكييف الموثوقة وذات الكفاءة العالية.
وقال في كلمته: "نحن فخورون بإطلاق وكالة AUX في مصر، تحت مظلة شركتنا الأردنية، في خطوة نراها بداية لشراكة ناجحة مبنية على الجودة، والخدمة الممتازة، والدعم الفني المستمر. هدفنا ليس فقط البيع، بل بناء ثقة طويلة الأمد مع السوق المصري."
AUX: تكنولوجيا عالمية تلائم السوق العربي
تُعد AUX واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في العالم في مجال التكييف، حيث تصدّر منتجاتها لأكثر من 100 دولة. وتتميز أجهزة التكييف من AUX بتقنيات متقدمة موفرة للطاقة، ومواصفات ذكية، وتصاميم عصرية تلائم المنازل والمؤسسات على حد سواء.
وقد تخلل الحفل عرض شامل لأحدث المنتجات، واستعراض قدرات أجهزة AUX في التبريد والتدفئة، مع التركيز على الحلول الذكية، مثل التحكم عبر الهاتف، واستهلاك الطاقة المنخفض، والتشغيل الهادئ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المنازل، المكاتب، والفنادق.
خطة توسع طموحة وخدمات ما بعد البيع بمعايير عالمية
أعلنت شركة جوهرة المملكة خلال الحفل عن خطة توسع طموحة تشمل فتح شبكة من الموزعين المعتمدين في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة وخدمة عملاء مدعومة بفِرق فنية مدربة وفق أعلى المعايير الدولية. وتهدف الخطة إلى تقديم تجربة متكاملة للعميل المصري، تجمع بين جودة المنتج وسرعة الاستجابة والدعم المستمر.
تكريم الشركاء واستعراض النجاحات الإقليمية
في نهاية الحفل، تم تكريم مجموعة من الشركاء الذين ساهموا في دعم الانطلاقة في السوق المصري، إلى جانب استعراض مسيرة نجاح شركة جوهرة المملكة في الأردن، حيث تمكنت من ترسيخ اسمها كشركة رائدة في مجال الأجهزة الكهربائية وحلول التكييف.
عن شركة جوهرة المملكة – الأردن
شركة جوهرة المملكة هي شركة أردنية رائدة تأسست بهدف تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة في قطاع الأجهزة الكهربائية وأنظمة التكييف، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية. تؤمن الشركة بأهمية التوسع الإقليمي المدروس، وتضع رضا العميل وجودة الخدمة على رأس أولوياتها في كل سوق تدخل إليه.

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