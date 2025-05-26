مؤسسة الضمان الاجتماعي تحتفل بعيد الاستقلال الـــ (79)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التاسع والسبعون الذي يصادف في الخامس والعشرون من شهر أيار من كل عام، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.



وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة إن عيد الاستقلال هو محطّ فخرٍ للأردنيين جميعاً، وفيه عنوان مجدنا واعتزازنا، وفيه نجدد العهد والولاء بأن يبقى التاجُ الهاشميُّ وسامَ شرفٍ على جباهنا العاليةِ، كما يفخرُ الأردنيونَ في عيدِ الاستقلالِ بوطنِهم ومليكِهم ويمضون قُدُماً لتعزيزِ مسيرةَ بناءِ الأردنِ بخطى واثقةٍ، بما تمثّله هذه المناسبةُ من ذكرى خالدةٍ تُسطّر صفحاتٍ مشرقةً من المجدِ والسعي الدؤوب لحياة أفضل.



وأكد الخلايلة أن حُكم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تميّزَ بالرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة والاهتمام برفعة الأردنِ وشعبِه والحرصِ على تعزيزِ السلامِ والاستقرارِ في المنطقةِ، وأخذتْ المملكةُ بفضلِ حنكة جلالته أدواراً مهمةً وبارزةً وتبوئتْ مكانةً متقدمةً إقليمياً وعالمياً، مشيراً بأن عيد استقلال مملكتنا الحبيبة التاسعُ والسبعون مناسبة عزيزةٍ على قلوبنا جميعاً، التي تمكّن من خلالها الأردنيون بقيادة الهاشميين من إرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات، حيث حظيَّ بالمكانة العالية بين الأمم.



وأشار الخلايلة إلى أن مؤسسةَ الضمانِ الاجتماعي تمثل صرحاً وطنياً شامخاً وهي صمّامُ أمانٍ للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، وركناً أساسياً من أركانِ الأمانِ الاجتماعيِّ في المملكةِ وتراعي في توجهاتِها وسياساتِها وخططِها تأصيلَ الحمايةِ الاجتماعيةِ في المملكةِ وستستمرُ هذه المؤسسةُ بكلِّ تميّزٍ وابداعٍ بتأديةِ رسالتِها للأجيالِ الحاليةِ والمستقبليةِ، مؤكداً بأننا سنبقى على العهدِ في خدمةِ أردننا الحبيبِ بكلِّ عزيمةٍ وإصرار.



وبمناسبة عيد الاستقلال، رفع الخلايلة باسم المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية، وجميعِ العاملينَ فيها أسمى آياتِ التهنئةِ والتبريكِ إلى مقامِ حضرة صاحبِ الجلالةِ الهاشميةِ الملكِ عبدالله الثاني ابن الحسين ووليّ عهده الأمينِ وإلى جيشنا وأجهزتنا الأمنيّةِ والدولةِ الأردنيةِ في كافةِ مؤسساتها والمواطنِ الأردني أينما حلَّ، داعينَ الله أنْ يحفظَ الأردنَ وأن يُديمَ نعمةَ الأمنِ والأمانِ أعواماً مديدةً، وكلُّ عامٍ والوطنُ وقائدُه وشعُبه بألفِ خير.



وتضمّنَ الحفل وصلات شعرية وأغاني ودبكات وطنيّة وفقرات فنيّة قدمتها موسيقات القوات المسلحة وموسيقات الأمن العام.