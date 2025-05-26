ثريا يفوز بجائزة عالمية عن فيديو إطلاق الكتاب ويدخل قائمة أفضل 4 كتب طبخ في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاز الفيديو الأردني لإطلاق كتاب الطبخ المميز "ثريا: وصفات من مطبخ عائلتنا في الأردن" بجائزة أفضل فيديو لإطلاق كتاب ضمن جوائز Gourmand World Cookbook Awards العالمية، مما يمهد الطريق لإنجازات أكبر بينما يتنافس الكتاب على ثلاث جوائز دولية إضافية في يونيو القادم.



الكتاب من تأليف ونشر الكاتب الأردني-الكندي نديم منصور في كندا، وقد وصل إلى التصفيات النهائية في ثلاث فئات رئيسية: أفضل كتاب عن المطبخ المتوسطي، أفضل كتاب عائلي، وأهم جائزة Best of the Best، حيث اختير ضمن أفضل أربعة كتب على مستوى العالم، حاملاً بالفعل شارة Best of the Best المرموقة. ويُعد "ثريا" أول كتاب طبخ أردني باللغة الإنجليزية يصل إلى هذا المستوى من التقدير العالمي، ليؤكد بذلك قوة السرد الثقافي في الشتات وقدرته على لمس القلوب حول العالم.



وقال منصور: "بدأت هذه الرحلة من مطبخ والدتي في عمّان، وتحوّلت إلى واقع هنا في كندا. حصولنا على جائزة أفضل فيديو لإطلاق كتاب هو محطة مؤثرة للغاية، خصوصاً قبل مشاركة الكتاب في نهائيات قد تغيّر التاريخ."



الفيديو، الذي تم تصويره وإنتاجه في الأردن، يأسر جوهر "ثريا" من خلال سرد بصري نابض، وفن طهي ساحر، ولحظات عاطفية عميقة. يأخذ المشاهدين في رحلة بين نكهات التوابل، وذكريات الأجيال، وموائد العائلة التي تتجاوز الجغرافيا. يمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط: launch-video/وقد بات اليوم يحمل بفخر ختم .Gourmand Winner



يحمل الكتاب اسم "ثريا" تيمناً بوالدة الكاتب، وهو بمثابة رسالة حب للعائلة وتكريم لتجربة الهجرة. يضم أكثر من 120 وصفة تجمع بين تقاليد المطبخ الشامي والنكهات العصرية، ليحمل دفء المطبخ الأردني والشرقي إلى مطابخ العالم. أُطلق الكتاب لأول مرة في عمان في يوليو 2024، ثم في كندا خلال فبراير 2025 ضمن فعاليات ROM Talks في متحف أونتاريو الملكي، بالتعاون مع مجموعة وداد قعوار للتراث العربي.



ومع اقتراب حفل التتويج النهائي في لشبونة، تترقّب الأوساط الأدبية والذوّاقة في العالم النتيجة. وبعد أن حصد جائزة عالمية بالفعل، يبدو أن "ثريا" مستعد لكتابة فصل جديد في سجل الإنجازات العربية على الساحة العالمية.