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السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

2025-05-26 06:07:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، مساء يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة، الموافق 27 مايو 2025، حسب تقويم أم القرى.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29/10/1446هـ، الذي حدد غرة شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء 1/11/1446هـ (29/4/2025م).
وطلبت المحكمة من كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته.

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