السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، مساء يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة، الموافق 27 مايو 2025، حسب تقويم أم القرى.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29/10/1446هـ، الذي حدد غرة شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء 1/11/1446هـ (29/4/2025م).
وطلبت المحكمة من كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى قرارها رقم (194/هـ) بتاريخ 29/10/1446هـ، الذي حدد غرة شهر ذي القعدة يوم الثلاثاء 1/11/1446هـ (29/4/2025م).
وطلبت المحكمة من كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة أو مركز لتسجيل شهادته.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين