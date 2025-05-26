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الأمانة تنظم مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول احتفالًا بعيد الاستقلال 79

الأمانة تنظم مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول احتفالًا بعيد الاستقلال 79

2025-05-26 06:07:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحت رعاية أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تنظم أمانة عمّان مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول، تحت شعار "استقلالُنا فكرٌ وثقافة"، احتفالًا بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، وذلك في الفترة الواقعة بين 28 و30 أيار.
ويشمل المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين.
وتنطلق فعاليات اليوم الأول للمهرجان في تمام الساعة 10:30 من ساحة العلم في رأس العين، برسم جدارية الوطن، يتبعها انطلاق "مسيرة وطن" حتى مركز الحسين الثقافي، بمشاركة شعبية واسعة وممثلين من كافة أطياف المجتمع.
وسيكون الحفل الرسمي لإطلاق المهرجان في مركز الحسين الثقافي الساعة 11:30، يليه افتتاح معرض القوات المسلحة للصور في جاليريا رأس العين.
كما سيتم تخصيص فعاليات متنوعة للأطفال في جاليريا رأس العين.
وتشمل فعاليات اليوم الثاني ندوة سياسية عسكرية بعنوان "79 عامًا على استقلال الدولة الأردنية" في مركز الحسين الثقافي في تمام الساعة الخامسة مساءً، يتزامن ذلك مع تقديم عروض للموسيقات العسكرية، وفقرات رسم لرموز أردنية، وفقرات ترفيهية للأطفال، وعروض فلكلورية تقدمها فرقة أمانة عمّان وفرقة بيت الرواد في شارع الثقافة.
ويستضيف بيت حبيب الزيودي عددًا من الشعراء في مهرجان شعري يبدأ الساعة السابعة مساءً.
وتتضمن فعاليات اليوم الأخير للمهرجان، افتتاح معرض الكتاب المجاني في تمام الساعة الخامسة مساءً في الساحة الهاشمية، إضافةً إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال على مسرح الأوديوم، تشمل مسابقات وجوائز، وبازارات تراثية وتقليدية متنوعة.
ويُقام حفل ختام المهرجان، الذي يتخلله عروض موسيقات عسكرية، وفقرات غنائية تقدمها فرقة اللوزيين، والفنان نجم السلمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً في المدرج الروماني.
وتدعو أمانة عمّان الإخوة المواطنين للمشاركة في فعاليات المهرجان، والاحتفال بهذه المناسبة في أجواء تعكس روح الانتماء والفرح الوطني.

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