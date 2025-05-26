اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية للعام 2025، وذلك ضمن تخصصات مسار التعليم التقني المهني (BTEC) وحقول التعليم الأكاديمي، للمتقدمين من خلال الإعلان المفتوح خلال الفترة من 7 إلى 15 أيار 2025.



وأشارت الوزارة، أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على حالة طلباتهم (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط التالي:





وبيّنت وزارة التربية أن فترة الاستعلام تبدأ من 26 إلى 28 أيار 2025.



كما دعت المتقدمين إلى استكمال الوثائق الناقصة، مشيرة إلى أن رفض بعض الطلبات يعود إلى أحد الأسباب التالية:



عدم إرفاق المؤهل العلمي المطلوب.

عدم تقديم معادلة الشهادة (إن وُجدت).

أو عدم إرفاق إثبات انتساب النقابة.



وأكدت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين استكمال طلباتهم عبر الرابط نفسه، على أن تتضمن صورة المؤهل العلمي اسم التخصص والتقدير (على ألا يقل عن "جيد").



وفي حال كانت الشهادة بحاجة إلى معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يجب إرفاق صورة من المعادلة إلى جانب صورة المؤهل الأصلي.



ودعت الوزارة جميع المتقدمين إلى مراجعة طلباتهم بدقة خلال الفترة المحددة، لضمان استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيين.

