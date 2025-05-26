اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
وأشارت الوزارة، أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على حالة طلباتهم (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط التالي:
وبيّنت وزارة التربية أن فترة الاستعلام تبدأ من 26 إلى 28 أيار 2025.
كما دعت المتقدمين إلى استكمال الوثائق الناقصة، مشيرة إلى أن رفض بعض الطلبات يعود إلى أحد الأسباب التالية:
عدم إرفاق المؤهل العلمي المطلوب.
عدم تقديم معادلة الشهادة (إن وُجدت).
أو عدم إرفاق إثبات انتساب النقابة.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين استكمال طلباتهم عبر الرابط نفسه، على أن تتضمن صورة المؤهل العلمي اسم التخصص والتقدير (على ألا يقل عن "جيد").
وفي حال كانت الشهادة بحاجة إلى معادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يجب إرفاق صورة من المعادلة إلى جانب صورة المؤهل الأصلي.
ودعت الوزارة جميع المتقدمين إلى مراجعة طلباتهم بدقة خلال الفترة المحددة، لضمان استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعيين.
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