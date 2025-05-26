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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-05-26 04:19:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 5 (كونا) --

السادس والعشرون من مايو
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1975 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بإلحاق إدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة المحاسبة العامة وإدارة الميزانية وإدارة التقاعد وإدارة الاستثمار والإدارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة المالية.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتنظيم ملكية الطوابق والشقق بحيث يقيد المالك في سجلات إدارة التسجيل العقاري.
1976 - تأسيس شركة المنتجات الزراعية الغذائية برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بأن تؤول ملكية جميع أسهم شركة المواصلات الكويتية المملوكة للقطاع الخاص إلى الدولة.
1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يتبرع للصندوق الخيري للاجئين العراقيين الذي أنشأته النائبة البريطانية إيما نيكلسون بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني واستعمل هذا المبلغ في بناء مستشفى للاجئين العراقيين في إيران وتطوير برنامج تعليمي للأطفال اللاجئين.
2003 - وزير النفط الدكتور عادل الصبيح يحصل على شهادة براءة اختراع خليجية لاختراعه جهازا لتبريد المياه الواردة إلى المنازل وذلك في حفل نظمه مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
2004 - افتتاح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع بهدف إعادة تدوير المواد الإنشائية مثل مواد الكونكريت والحديد والصلبوخ.
2006 - وفاة الفنان والمخرج عبدالعزيز المنصور أحد أبرز أعلام الفن الكويتي عن عمر ناهز 60 عاما.
2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد ملك إسبانيا خوان كارلوس قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين في حين قلد ملك إسبانيا أمير البلاد قلادة أمر الاستحقاق المدني.
2013 - شركة نفط الكويت تعلن فوزها بجائزتين عالميتين هما الجائزة الذهبية التي تمنحها الجمعية الملكية البريطانية للصحة المهنية والسلامة (روسبا) وجائزة السلامة الممنوحة من مجلس السلامة البريطاني.
2022 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية لنقل المشجعين من الدوحة وإليها ابتداء من 21 نوفمبر 2022 لحضور مباريات نهائيات كأس العالم (قطر 2022). (النهاية)

م ب ر / ن س ن


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