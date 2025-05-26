403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 5 (كونا) --
السادس والعشرون من مايو
-----------------------
1975 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بإلحاق إدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة المحاسبة العامة وإدارة الميزانية وإدارة التقاعد وإدارة الاستثمار والإدارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة المالية.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتنظيم ملكية الطوابق والشقق بحيث يقيد المالك في سجلات إدارة التسجيل العقاري.
1976 - تأسيس شركة المنتجات الزراعية الغذائية برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بأن تؤول ملكية جميع أسهم شركة المواصلات الكويتية المملوكة للقطاع الخاص إلى الدولة.
1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يتبرع للصندوق الخيري للاجئين العراقيين الذي أنشأته النائبة البريطانية إيما نيكلسون بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني واستعمل هذا المبلغ في بناء مستشفى للاجئين العراقيين في إيران وتطوير برنامج تعليمي للأطفال اللاجئين.
2003 - وزير النفط الدكتور عادل الصبيح يحصل على شهادة براءة اختراع خليجية لاختراعه جهازا لتبريد المياه الواردة إلى المنازل وذلك في حفل نظمه مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
2004 - افتتاح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع بهدف إعادة تدوير المواد الإنشائية مثل مواد الكونكريت والحديد والصلبوخ.
2006 - وفاة الفنان والمخرج عبدالعزيز المنصور أحد أبرز أعلام الفن الكويتي عن عمر ناهز 60 عاما.
2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد ملك إسبانيا خوان كارلوس قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين في حين قلد ملك إسبانيا أمير البلاد قلادة أمر الاستحقاق المدني.
2013 - شركة نفط الكويت تعلن فوزها بجائزتين عالميتين هما الجائزة الذهبية التي تمنحها الجمعية الملكية البريطانية للصحة المهنية والسلامة (روسبا) وجائزة السلامة الممنوحة من مجلس السلامة البريطاني.
2022 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية لنقل المشجعين من الدوحة وإليها ابتداء من 21 نوفمبر 2022 لحضور مباريات نهائيات كأس العالم (قطر 2022). (النهاية)
م ب ر / ن س ن
السادس والعشرون من مايو
-----------------------
1975 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بإلحاق إدارة أملاك الدولة والخدمات وإدارة المحاسبة العامة وإدارة الميزانية وإدارة التقاعد وإدارة الاستثمار والإدارة العامة لمنطقة الشعيبة بوزارة المالية.
1976 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتنظيم ملكية الطوابق والشقق بحيث يقيد المالك في سجلات إدارة التسجيل العقاري.
1976 - تأسيس شركة المنتجات الزراعية الغذائية برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بأن تؤول ملكية جميع أسهم شركة المواصلات الكويتية المملوكة للقطاع الخاص إلى الدولة.
1995 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يتبرع للصندوق الخيري للاجئين العراقيين الذي أنشأته النائبة البريطانية إيما نيكلسون بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني واستعمل هذا المبلغ في بناء مستشفى للاجئين العراقيين في إيران وتطوير برنامج تعليمي للأطفال اللاجئين.
2003 - وزير النفط الدكتور عادل الصبيح يحصل على شهادة براءة اختراع خليجية لاختراعه جهازا لتبريد المياه الواردة إلى المنازل وذلك في حفل نظمه مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
2004 - افتتاح مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع بهدف إعادة تدوير المواد الإنشائية مثل مواد الكونكريت والحديد والصلبوخ.
2006 - وفاة الفنان والمخرج عبدالعزيز المنصور أحد أبرز أعلام الفن الكويتي عن عمر ناهز 60 عاما.
2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقلد ملك إسبانيا خوان كارلوس قلادة مبارك الكبير تقديرا لدوره في توطيد العلاقات بين البلدين في حين قلد ملك إسبانيا أمير البلاد قلادة أمر الاستحقاق المدني.
2013 - شركة نفط الكويت تعلن فوزها بجائزتين عالميتين هما الجائزة الذهبية التي تمنحها الجمعية الملكية البريطانية للصحة المهنية والسلامة (روسبا) وجائزة السلامة الممنوحة من مجلس السلامة البريطاني.
2022 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن إبرام اتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية لنقل المشجعين من الدوحة وإليها ابتداء من 21 نوفمبر 2022 لحضور مباريات نهائيات كأس العالم (قطر 2022). (النهاية)
م ب ر / ن س ن
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين