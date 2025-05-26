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مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل للقضية الفلسطينية

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل للقضية الفلسطينية

2025-05-26 04:19:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 5 (كونا) -- جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي دعوة المجلس الى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم في القضية الفلسطينية التي ستظل في وجدان دوله الأعضاء باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد بين مجلس التعاون ورابطة دول (آسيان) امس الاحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا ووزير خارجية الفلبين انريكي منالو بحضور وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة (آسيان) ومشاركة الأمين العام للرابطة كاو كيم هورن.
كما جدد البديوي مواقف دول المجلس الثابتة تجاه فلسطين وحق شعبها في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ورفض جميع الإجراءات الاحادية.
وشدد على انه "في ظل التوترات الإقليمية والدولية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تبرز الحاجة إلى اتخاذ موقف حازم وموحد وإلى تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
وأوضح البديوي أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول (آسيان) يعقد وسط أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة ويشكل خطوة تحضيرية رئيسية تمهد لعقد القمة المرتقبة بينهما والتي ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين المجلس والرابطة.
وذكر أن "الاجتماع ينعقد في لحظة فارقة من تاريخ منطقتنا والعالم حيث تتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبنا نحو مستقبل أكثر استقرارا وتزداد الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقا واستجابة وتكاملا".
ورأى ان هذا اللقاء يمثل كذلك "فرصة مواتية لتبادل الرؤى وتقييم ما تحقق من منجزات واستشراف ما يمكن أن تسهم فيه قمتنا المقبلة من نقلة نوعية في التعاون بين مجلس التعاون ودول (آسيان) وإننا على يقين بأن هذه الشراكة بما تحمله من إمكانات هائلة قادرة على الإسهام في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في منطقتينا على نحو يخدم مصالح شعوبنا ويعزز حضورنا المشترك على الساحة الدولية".
واوضح ان الاجتماع "جاء تحضيرا لحدث قمة القادة بين الجانبين ويأتي تجسيدا لالتزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرا بما يعكس المكانة المتنامية لتكتلاتنا في الاقتصاد الدولي والدبلوماسية المتعددة الأطراف والتنمية المستدامة".
وبين البديوي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ قمة الرياض بين دول المجلس و(آسيان) في أكتوبر 2023 إلى مواكبة ما أقره قادة الجانبين من أولويات استراتيجية حيث تم إنشاء فرق عمل متخصصة وتفعيل مسارات التعاون في مختلف المجالات وتنظيم عدد من الفعاليات المشتركة وفي مقدمتها (المنتدى الاقتصادي الاستثماري) في الرياض في مايو 2024 الذي شكل منصة نوعية لتقارب الرؤى بين الجانبين ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك الإرادة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية استراتيجية.
واستعرض في هذا المجال التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة (آسيان) الذي بلغ نحو 122 مليار دولار في 2023 ما شكل نحو أكثر من 8 في المئة من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون.
وبشأن قيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة أوضح أن قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول (آسيان) بلغت نحو 76 مليار دولار مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار.
وأشار إلى أن نسبة الصادرات السلعية من مجلس التعاون إلى دول (آسيان) بلغت نحو 10 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية للمجلس في عام 2023 في حين بلغت الواردات السلعية 7 في المئة من إجمالي الواردات الى دول المجلس.
من جهة اخرى أكد البديوي التزام الأمانة العامة الكامل بتسخير جميع إمكاناتها الفنية والتنظيمية لخدمة أهداف القمة المرتقبة والعمل مع الأمانة العامة لرابطة (آسيان) والجهات المختصة في دول المجلس "لتحقيق ما يطمح إليه قادتنا من شراكة فاعلة وواقعية في ضوء ما راكمته علاقاتنا من ثقة سياسية وتكامل اقتصادي وتواصل مؤسسي بناء فإننا نتطلع بتفاؤل كبير إلى المستقبل ونؤمن بأن اجتماع اليوم يشكل ركيزة لتكامل طويل الأمد قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والطموح لتعزيز السلام والتنمية في منطقتينا".
واختتم البديوي كلمته بتأكيد أهمية هذا الاجتماع في رمزيته وتوقيته إذ يمثل الجسر المؤسسي بين الرؤية والقرار وبين الأهداف والتطبيق معتبرا ان نجاحه هو نجاح للشراكة التي باتت تحظى بالاهتمام الدولي المتزايد وتقدم كنموذج مثالي لتعاون إقليمي رشيد ومتوازن.
ورأى ان "نتائج الاجتماع ستكون لبنة أساسية تمهد لقمة تاريخية ناجحة ستكون منصة لتجديد الالتزام السياسي من أعلى المستويات وتجسد تطلعاتنا في بناء شراكة استراتيجية تعزز الأمن والتنمية الاقتصادية بين دولنا".
ويأتي ذلك في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي تعقد بعد أول قمة تاريخية في الرياض أكتوبر 2023 حيث تم الاتفاق على إطار تعاون 2024-2028 اضافة الى التزامن مع القمة الأولى بين المجلس و(آسيان) والصين. (النهاية)

ع ا ب / ا ب خ


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