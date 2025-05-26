انطلاق قمة (آسيان) والقمم المرتبطة بحضور قادة الخليج والصين في كوالالمبور

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انطلاق قمة (آسيان) والقمم المرتبطة بحضور قادة الخليج والصين في كوالالمبور
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 5 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين القمة ال46 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم المرتبطة بها وفي مقدمتها القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة (آسيان) والقمة الثلاثية بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين بحضور قادة الخليج والصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفد دولة الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الحكومة الماليزية في بيان إن قمتي (آسيان) ومجلس التعاون و(آسيان) ومجلس التعاون والصين تمثلان محطات مفصلية في مسار العلاقات الآسيوية -الخليجية خصوصا في ظل تعاظم أهمية الشراكة الاقتصادية والسياسية بين المجموعات الإقليمية الثلاث.
وأضاف البيان انه من المرتقب أن يعقد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عدة لقاءات لمناقشة بدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين (آسيان) ومجلس التعاون.
وأشار إلى أن القمة الثانية بين (آسيان) ومجلس التعاون تأتي في إطار جهود لتجديد الالتزام طويل الأمد بين المنطقتين موضحا أنها تهدف إلى مراجعة تنفيذ (إطار التعاون آسيان - الخليج 2024 - 2028) الذي يشمل مبادرات مشتركة في مجالات التجارة الحرة والتعليم والتنمية المستدامة والربط الرقمي والثقافي.
كما أشار البيان الى أن (آسيان) ومجلس التعاون يمثلان كيانين اقتصاديين بارزين بحجم تبادل تجاري بينهما يبلغ 7ر130 مليار دولار فيما وصلت الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول (آسيان) إلى 2ر390 مليون دولار.
وأضاف أن القمة بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين التي تعقد لأول مرة تهدف إلى وضع استراتيجية ثلاثية في مجالات البنية التحتية المستدامة والاستثمارات المشتركة والرقمنة مفيدا بأن (آسيان) تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 8ر3 تريليون دولار وتربطها بالصين علاقات تجارية تقدر ب7ر696 مليار دولار سنويا متوقعا أن تسفر القمة عن استراتيجيات جديدة في التجارة والاستثمار والبنية التحتية المستدامة والرقمنة.
وذكر أن ماليزيا في ظل رئاستها الحالية لرابطة (آسيان) ترى في القمم المرتقبة فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل ملامح التعاون الإقليمي والدولي لاسيما مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المشترك ل(آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين ما يقارب 25 تريليون دولار وتجاوز عدد سكانها مجتمعين حاجز ملياري نسمة.
وأوضح البيان أن الفعاليات الرسمية لقمتي قادة الخليج و(آسيان) والصين ستبدأ غدا الثلاثاء فيما تبدأ اليوم القمة الرئيسية لقادة (آسيان) إلى جانب الاجتماعات الوزارية والبرلمانية والتجارية واللقاءات الثنائية إضافة إلى مراسم التوقيع على (إعلان كوالالمبور بشأن آسيان 2045).
وأشار ايضا إلى أن القمة ستشهد مناقشات استراتيجية بشأن قضايا إقليمية ودولية بارزة تشمل الأزمة الإنسانية في غزة وميانمار ومستجدات بحر الصين الجنوبي وتأثير السياسات الحمائية الأحادية على اقتصادات الدول النامية فضلا عن قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ والتكامل الرقمي بين الدول المشاركة.
وأطلقت الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة (آسيان) عام 1990 وشهدت دفعة استراتيجية جديدة مع انعقاد القمة الأولى بين الجانبين في الرياض في أكتوبر 2023 والتي أقرت (إطار التعاون 2024 - 2028) فيما تعد قمة كوالالمبور الحالية أول تطبيق عملي لهذا الإطار إضافة إلى كونها تأتي بالتزامن للمرة الأولى مع قمة ثلاثية تضم الصين ما يعكس تصاعد أهمية التعاون الآسيوي-الخليجي-الصيني في الاقتصاد العالمي.
وتضم رابطة (آسيان) التي أسست عام 1967 إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا في مسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
ويترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفد دولة الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الحكومة الماليزية في بيان إن قمتي (آسيان) ومجلس التعاون و(آسيان) ومجلس التعاون والصين تمثلان محطات مفصلية في مسار العلاقات الآسيوية -الخليجية خصوصا في ظل تعاظم أهمية الشراكة الاقتصادية والسياسية بين المجموعات الإقليمية الثلاث.
وأضاف البيان انه من المرتقب أن يعقد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عدة لقاءات لمناقشة بدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين (آسيان) ومجلس التعاون.
وأشار إلى أن القمة الثانية بين (آسيان) ومجلس التعاون تأتي في إطار جهود لتجديد الالتزام طويل الأمد بين المنطقتين موضحا أنها تهدف إلى مراجعة تنفيذ (إطار التعاون آسيان - الخليج 2024 - 2028) الذي يشمل مبادرات مشتركة في مجالات التجارة الحرة والتعليم والتنمية المستدامة والربط الرقمي والثقافي.
كما أشار البيان الى أن (آسيان) ومجلس التعاون يمثلان كيانين اقتصاديين بارزين بحجم تبادل تجاري بينهما يبلغ 7ر130 مليار دولار فيما وصلت الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول (آسيان) إلى 2ر390 مليون دولار.
وأضاف أن القمة بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين التي تعقد لأول مرة تهدف إلى وضع استراتيجية ثلاثية في مجالات البنية التحتية المستدامة والاستثمارات المشتركة والرقمنة مفيدا بأن (آسيان) تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 8ر3 تريليون دولار وتربطها بالصين علاقات تجارية تقدر ب7ر696 مليار دولار سنويا متوقعا أن تسفر القمة عن استراتيجيات جديدة في التجارة والاستثمار والبنية التحتية المستدامة والرقمنة.
وذكر أن ماليزيا في ظل رئاستها الحالية لرابطة (آسيان) ترى في القمم المرتقبة فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل ملامح التعاون الإقليمي والدولي لاسيما مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المشترك ل(آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين ما يقارب 25 تريليون دولار وتجاوز عدد سكانها مجتمعين حاجز ملياري نسمة.
وأوضح البيان أن الفعاليات الرسمية لقمتي قادة الخليج و(آسيان) والصين ستبدأ غدا الثلاثاء فيما تبدأ اليوم القمة الرئيسية لقادة (آسيان) إلى جانب الاجتماعات الوزارية والبرلمانية والتجارية واللقاءات الثنائية إضافة إلى مراسم التوقيع على (إعلان كوالالمبور بشأن آسيان 2045).
وأشار ايضا إلى أن القمة ستشهد مناقشات استراتيجية بشأن قضايا إقليمية ودولية بارزة تشمل الأزمة الإنسانية في غزة وميانمار ومستجدات بحر الصين الجنوبي وتأثير السياسات الحمائية الأحادية على اقتصادات الدول النامية فضلا عن قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ والتكامل الرقمي بين الدول المشاركة.
وأطلقت الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة (آسيان) عام 1990 وشهدت دفعة استراتيجية جديدة مع انعقاد القمة الأولى بين الجانبين في الرياض في أكتوبر 2023 والتي أقرت (إطار التعاون 2024 - 2028) فيما تعد قمة كوالالمبور الحالية أول تطبيق عملي لهذا الإطار إضافة إلى كونها تأتي بالتزامن للمرة الأولى مع قمة ثلاثية تضم الصين ما يعكس تصاعد أهمية التعاون الآسيوي-الخليجي-الصيني في الاقتصاد العالمي.
وتضم رابطة (آسيان) التي أسست عام 1967 إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا في مسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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