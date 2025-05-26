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انطلاق قمة (آسيان) والقمم المرتبطة بحضور قادة الخليج والصين في كوالالمبور

انطلاق قمة (آسيان) والقمم المرتبطة بحضور قادة الخليج والصين في كوالالمبور

2025-05-26 04:19:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 5 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين القمة ال46 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم المرتبطة بها وفي مقدمتها القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة (آسيان) والقمة الثلاثية بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين بحضور قادة الخليج والصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفد دولة الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت الحكومة الماليزية في بيان إن قمتي (آسيان) ومجلس التعاون و(آسيان) ومجلس التعاون والصين تمثلان محطات مفصلية في مسار العلاقات الآسيوية -الخليجية خصوصا في ظل تعاظم أهمية الشراكة الاقتصادية والسياسية بين المجموعات الإقليمية الثلاث.
وأضاف البيان انه من المرتقب أن يعقد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عدة لقاءات لمناقشة بدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين (آسيان) ومجلس التعاون.
وأشار إلى أن القمة الثانية بين (آسيان) ومجلس التعاون تأتي في إطار جهود لتجديد الالتزام طويل الأمد بين المنطقتين موضحا أنها تهدف إلى مراجعة تنفيذ (إطار التعاون آسيان - الخليج 2024 - 2028) الذي يشمل مبادرات مشتركة في مجالات التجارة الحرة والتعليم والتنمية المستدامة والربط الرقمي والثقافي.
كما أشار البيان الى أن (آسيان) ومجلس التعاون يمثلان كيانين اقتصاديين بارزين بحجم تبادل تجاري بينهما يبلغ 7ر130 مليار دولار فيما وصلت الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول (آسيان) إلى 2ر390 مليون دولار.
وأضاف أن القمة بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين التي تعقد لأول مرة تهدف إلى وضع استراتيجية ثلاثية في مجالات البنية التحتية المستدامة والاستثمارات المشتركة والرقمنة مفيدا بأن (آسيان) تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 8ر3 تريليون دولار وتربطها بالصين علاقات تجارية تقدر ب7ر696 مليار دولار سنويا متوقعا أن تسفر القمة عن استراتيجيات جديدة في التجارة والاستثمار والبنية التحتية المستدامة والرقمنة.
وذكر أن ماليزيا في ظل رئاستها الحالية لرابطة (آسيان) ترى في القمم المرتقبة فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل ملامح التعاون الإقليمي والدولي لاسيما مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المشترك ل(آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي والصين ما يقارب 25 تريليون دولار وتجاوز عدد سكانها مجتمعين حاجز ملياري نسمة.
وأوضح البيان أن الفعاليات الرسمية لقمتي قادة الخليج و(آسيان) والصين ستبدأ غدا الثلاثاء فيما تبدأ اليوم القمة الرئيسية لقادة (آسيان) إلى جانب الاجتماعات الوزارية والبرلمانية والتجارية واللقاءات الثنائية إضافة إلى مراسم التوقيع على (إعلان كوالالمبور بشأن آسيان 2045).
وأشار ايضا إلى أن القمة ستشهد مناقشات استراتيجية بشأن قضايا إقليمية ودولية بارزة تشمل الأزمة الإنسانية في غزة وميانمار ومستجدات بحر الصين الجنوبي وتأثير السياسات الحمائية الأحادية على اقتصادات الدول النامية فضلا عن قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ والتكامل الرقمي بين الدول المشاركة.
وأطلقت الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة (آسيان) عام 1990 وشهدت دفعة استراتيجية جديدة مع انعقاد القمة الأولى بين الجانبين في الرياض في أكتوبر 2023 والتي أقرت (إطار التعاون 2024 - 2028) فيما تعد قمة كوالالمبور الحالية أول تطبيق عملي لهذا الإطار إضافة إلى كونها تأتي بالتزامن للمرة الأولى مع قمة ثلاثية تضم الصين ما يعكس تصاعد أهمية التعاون الآسيوي-الخليجي-الصيني في الاقتصاد العالمي.
وتضم رابطة (آسيان) التي أسست عام 1967 إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا في مسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا


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