الرئيس الأمريكي يتوقع أخبارا سارة بشأن إيران وقطاع غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئيس الأمريكي يتوقع أخبارا سارة بشأن إيران وقطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 5 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده باحتمال إعلان "أخبار سارة" بشأن المباحثات الإيرانية - الامريكية التي عقدت جولتها الخامسة يوم الجمعة الماضي في العاصمة الايطالية روما بالإضافة الى الوضع في قطاع غزة.
وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرة مطار (موريستاون) بولاية (نيوجيرسي) متجها الى البيت الأبيض مساء أمس الأحد "أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران .. ولنر ما سيحدث".
وأضاف "أعتقد أنه قد يكون لدينا أخبارا سارة على الصعيد الإيراني.. والامر ذاته مع (حماس) في غزة.. نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف ذلك" في إشارة الى حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وبالعودة الى المباحثات مع ايران قال الرئيس الأمريكي انه "فيما يتعلق بالملف النووي أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران ولا أعرف إن كنت سأخبركم بأي شيء جيدا كان أم سيئا خلال اليومين المقبلين لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد" مضيفا "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا وكبيرا وراضون عن محادثاتنا".
وفي إجابة على سؤال بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في جولة لاحقة من المحادثات مع ايران اكد ترامب انها ستكون في وقت قريب جدا.
واضاف "لا أستطيع أن أخبركم بما سيحدث غدا ..أستطيع أن أقول لكم إن محادثات إيران تسير على ما يرام وأتمنى أن يحدث ذلك (التوصل لاتفاق مع ايران) لأنني أتمنى ألا أرى أي قنابل تلقى وألا أرى الكثير من القتلى أود ذلك حقا".
وعقد وفدا الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وإيران برئاسة وزير خارجيتها عباس عراقجي في روما جولة خامسة من المحادثات النووية بين البلدين بهدف التوصل الى اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن بعدما انسحب ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى من الاتفاق الذي ابرم عام 2015 خلال عهد الرئيس الامريكي الأسبق باراك اوباما.
وسبق ذلك عقد اربع جولات في مسقط وروما جرت اولهم في 26 ابريل الماضي بالعاصمة العمانية.(النهاية)
رس ر / م ع ك
وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرة مطار (موريستاون) بولاية (نيوجيرسي) متجها الى البيت الأبيض مساء أمس الأحد "أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران .. ولنر ما سيحدث".
وأضاف "أعتقد أنه قد يكون لدينا أخبارا سارة على الصعيد الإيراني.. والامر ذاته مع (حماس) في غزة.. نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف ذلك" في إشارة الى حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وبالعودة الى المباحثات مع ايران قال الرئيس الأمريكي انه "فيما يتعلق بالملف النووي أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران ولا أعرف إن كنت سأخبركم بأي شيء جيدا كان أم سيئا خلال اليومين المقبلين لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد" مضيفا "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا وكبيرا وراضون عن محادثاتنا".
وفي إجابة على سؤال بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في جولة لاحقة من المحادثات مع ايران اكد ترامب انها ستكون في وقت قريب جدا.
واضاف "لا أستطيع أن أخبركم بما سيحدث غدا ..أستطيع أن أقول لكم إن محادثات إيران تسير على ما يرام وأتمنى أن يحدث ذلك (التوصل لاتفاق مع ايران) لأنني أتمنى ألا أرى أي قنابل تلقى وألا أرى الكثير من القتلى أود ذلك حقا".
وعقد وفدا الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وإيران برئاسة وزير خارجيتها عباس عراقجي في روما جولة خامسة من المحادثات النووية بين البلدين بهدف التوصل الى اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن بعدما انسحب ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى من الاتفاق الذي ابرم عام 2015 خلال عهد الرئيس الامريكي الأسبق باراك اوباما.
وسبق ذلك عقد اربع جولات في مسقط وروما جرت اولهم في 26 ابريل الماضي بالعاصمة العمانية.(النهاية)
رس ر / م ع ك
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين