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الرئيس الأمريكي يتوقع أخبارا سارة بشأن إيران وقطاع غزة

الرئيس الأمريكي يتوقع أخبارا سارة بشأن إيران وقطاع غزة

2025-05-26 04:19:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 5 (كونا) -- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده باحتمال إعلان "أخبار سارة" بشأن المباحثات الإيرانية - الامريكية التي عقدت جولتها الخامسة يوم الجمعة الماضي في العاصمة الايطالية روما بالإضافة الى الوضع في قطاع غزة.
وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرة مطار (موريستاون) بولاية (نيوجيرسي) متجها الى البيت الأبيض مساء أمس الأحد "أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران .. ولنر ما سيحدث".
وأضاف "أعتقد أنه قد يكون لدينا أخبارا سارة على الصعيد الإيراني.. والامر ذاته مع (حماس) في غزة.. نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف ذلك" في إشارة الى حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وبالعودة الى المباحثات مع ايران قال الرئيس الأمريكي انه "فيما يتعلق بالملف النووي أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران ولا أعرف إن كنت سأخبركم بأي شيء جيدا كان أم سيئا خلال اليومين المقبلين لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد" مضيفا "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا وكبيرا وراضون عن محادثاتنا".
وفي إجابة على سؤال بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في جولة لاحقة من المحادثات مع ايران اكد ترامب انها ستكون في وقت قريب جدا.
واضاف "لا أستطيع أن أخبركم بما سيحدث غدا ..أستطيع أن أقول لكم إن محادثات إيران تسير على ما يرام وأتمنى أن يحدث ذلك (التوصل لاتفاق مع ايران) لأنني أتمنى ألا أرى أي قنابل تلقى وألا أرى الكثير من القتلى أود ذلك حقا".
وعقد وفدا الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وإيران برئاسة وزير خارجيتها عباس عراقجي في روما جولة خامسة من المحادثات النووية بين البلدين بهدف التوصل الى اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن بعدما انسحب ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى من الاتفاق الذي ابرم عام 2015 خلال عهد الرئيس الامريكي الأسبق باراك اوباما.
وسبق ذلك عقد اربع جولات في مسقط وروما جرت اولهم في 26 ابريل الماضي بالعاصمة العمانية.(النهاية)

رس ر / م ع ك


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