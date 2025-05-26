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الرئيس الأمريكي يمدد مهلة تعليق الرسوم الجمركية على الاتحاد الاوروبي حتى 9 يوليو

الرئيس الأمريكي يمدد مهلة تعليق الرسوم الجمركية على الاتحاد الاوروبي حتى 9 يوليو

2025-05-26 04:19:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تمديد مهلة بشأن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل.
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تطلب خلاله تمديد الموعد النهائي الذي كان مقررا في الأول من يونيو المقبل لتطبيق الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أنه وافق على تأجيل موعد تطبيق الرسوم الجمركية إلى التاسع من يوليو المقبل مبينا أن رئيس المفوضية صرحت بأن "المحادثات ستبدأ سريعا".
من جانبها قالت فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أنها أجرت "مكالمة موفقة" مع الرئيس الأمريكي مؤكدة أن "أوروبا مستعدة لدفع المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بسرعة وحسم للتوصل إلى اتفاق جيد".(النهاية)

ر س ر / ف ل ا


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