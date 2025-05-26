الرئيس الأمريكي يمدد مهلة تعليق الرسوم الجمركية على الاتحاد الاوروبي حتى 9 يوليو

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الرئيس الأمريكي يمدد مهلة تعليق الرسوم الجمركية على الاتحاد الاوروبي حتى 9 يوليو
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تمديد مهلة بشأن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل.
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تطلب خلاله تمديد الموعد النهائي الذي كان مقررا في الأول من يونيو المقبل لتطبيق الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أنه وافق على تأجيل موعد تطبيق الرسوم الجمركية إلى التاسع من يوليو المقبل مبينا أن رئيس المفوضية صرحت بأن "المحادثات ستبدأ سريعا".
من جانبها قالت فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أنها أجرت "مكالمة موفقة" مع الرئيس الأمريكي مؤكدة أن "أوروبا مستعدة لدفع المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بسرعة وحسم للتوصل إلى اتفاق جيد".(النهاية)
ر س ر / ف ل ا
وقال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تطلب خلاله تمديد الموعد النهائي الذي كان مقررا في الأول من يونيو المقبل لتطبيق الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أنه وافق على تأجيل موعد تطبيق الرسوم الجمركية إلى التاسع من يوليو المقبل مبينا أن رئيس المفوضية صرحت بأن "المحادثات ستبدأ سريعا".
من جانبها قالت فون دير لاين في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي أنها أجرت "مكالمة موفقة" مع الرئيس الأمريكي مؤكدة أن "أوروبا مستعدة لدفع المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بسرعة وحسم للتوصل إلى اتفاق جيد".(النهاية)
ر س ر / ف ل ا
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