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استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا معظم من الاطفال في مجازر مروعة بقطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 26 - 5 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا معظمهم من الأطفال فيما أصيب العشرات في مجازر مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم الاثنين واستهدفت مدرسة تؤوي نازحين ومنازل سكنية في قطاع غزة.
وقالت السلطات الصحية إن من بين المصابين أطفالا ونساء موضحة أن أقسام الطواريء في مستشفيات غزة استقبلت منذ ساعات فجر اليوم أكثر من 30 شهيدا بعد قصف مدرسة (فهمي الجرجاوي) التي تؤوي نازحين في (حي التفاح) شرق مدينة غزة.
في غضون ذلك قامت فرق الإغاثة بانتشال 19 شهيدا من عائلة واحدة بمجزرة استهدفت منزلا بمخيم (جباليا) شمال القطاع فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاحتلال أطلق عددا من الصواريخ على الفصول التي تؤوي النازحين داخل المدرسة والخيام المقامة في ساحتها ما أدى إلى احتراقها وتفحم جثامين الشهداء.
وأضافوا أن قوات الاحتلال قصفت كذلك مناطق عدة بينها شقق سكنية وخيام للنازحين ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات.
وكثف جيش الاحتلال من غاراته الجوية والبرية على جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة من خانيونس جنوبا إلى بيت حانون شمالا ما أجبر العائلات الفلسطينية على النزوح إلى عمق المدنية من دون مأوى.(النهاية)
و ا ب / ا ب خ
وقالت السلطات الصحية إن من بين المصابين أطفالا ونساء موضحة أن أقسام الطواريء في مستشفيات غزة استقبلت منذ ساعات فجر اليوم أكثر من 30 شهيدا بعد قصف مدرسة (فهمي الجرجاوي) التي تؤوي نازحين في (حي التفاح) شرق مدينة غزة.
في غضون ذلك قامت فرق الإغاثة بانتشال 19 شهيدا من عائلة واحدة بمجزرة استهدفت منزلا بمخيم (جباليا) شمال القطاع فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاحتلال أطلق عددا من الصواريخ على الفصول التي تؤوي النازحين داخل المدرسة والخيام المقامة في ساحتها ما أدى إلى احتراقها وتفحم جثامين الشهداء.
وأضافوا أن قوات الاحتلال قصفت كذلك مناطق عدة بينها شقق سكنية وخيام للنازحين ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات.
وكثف جيش الاحتلال من غاراته الجوية والبرية على جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة من خانيونس جنوبا إلى بيت حانون شمالا ما أجبر العائلات الفلسطينية على النزوح إلى عمق المدنية من دون مأوى.(النهاية)
و ا ب / ا ب خ
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