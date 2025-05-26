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استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا معظم من الاطفال في مجازر مروعة بقطاع غزة

استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا معظم من الاطفال في مجازر مروعة بقطاع غزة

2025-05-26 04:19:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 26 - 5 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد ما لا يقل عن 50 فلسطينيا معظمهم من الأطفال فيما أصيب العشرات في مجازر مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم الاثنين واستهدفت مدرسة تؤوي نازحين ومنازل سكنية في قطاع غزة.
وقالت السلطات الصحية إن من بين المصابين أطفالا ونساء موضحة أن أقسام الطواريء في مستشفيات غزة استقبلت منذ ساعات فجر اليوم أكثر من 30 شهيدا بعد قصف مدرسة (فهمي الجرجاوي) التي تؤوي نازحين في (حي التفاح) شرق مدينة غزة.
في غضون ذلك قامت فرق الإغاثة بانتشال 19 شهيدا من عائلة واحدة بمجزرة استهدفت منزلا بمخيم (جباليا) شمال القطاع فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاحتلال أطلق عددا من الصواريخ على الفصول التي تؤوي النازحين داخل المدرسة والخيام المقامة في ساحتها ما أدى إلى احتراقها وتفحم جثامين الشهداء.
وأضافوا أن قوات الاحتلال قصفت كذلك مناطق عدة بينها شقق سكنية وخيام للنازحين ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات.
وكثف جيش الاحتلال من غاراته الجوية والبرية على جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة من خانيونس جنوبا إلى بيت حانون شمالا ما أجبر العائلات الفلسطينية على النزوح إلى عمق المدنية من دون مأوى.(النهاية)

و ا ب / ا ب خ


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