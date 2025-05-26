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ماليزيا تؤكد أهمية الحفاظ على نموذج التعاون بين (آسيان) و(مجلس التعاون) والصين

ماليزيا تؤكد أهمية الحفاظ على نموذج التعاون بين (آسيان) و(مجلس التعاون) والصين

2025-05-26 04:19:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 5 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين أهمية الحفاظ على نموذج التعاون الجغرافي الاقتصادي بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين مشددا على دوره في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة للمنطقة.
وقال إبراهيم في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال القمة ال46 لرابطة (آسيان) والقمم المرتبطة بها وفي مقدمتها القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة (آسيان) والقمة الأولى بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين في كوالالمبور إن هذا النموذج الثلاثي يمثل ركيزة استراتيجية في ظل الواقع العالمي المتعدد الأقطاب.
وأضاف أن القمة الثلاثية تعكس "رصيدا من النوايا الطيبة" وتمكن الكتل الإقليمية من العمل برؤية استراتيجية واضحة مبينا أن هذا التعاون يرمز إلى قوة التماسك الإقليمي الذي سيكون له أثر إيجابي على العالم بأسره.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن قلقه ازاء التهديد المتزايد للحمائية وتفكك النظام التعددي عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية مؤخرا موضحا أن (آسيان) استجابت بسرعة لهذه التحديات من خلال إنشاء فريق عمل كخطوة ضرورية للتنسيق وإظهار العزم والثقة.
وعن الأزمة في ميانمار أشار إلى التقدم المحرز من خلال تشكيل مجموعة استشارية غير رسمية برئاسة رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا بدعم من قادة إقليميين بينهم سلطان بروناي حسن البلقية ورئيس وزراء كمبوديا الأسبق هون سين.
وتضم رابطة (آسيان) التي أسست عام 1967 إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا في مسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ع ا ب / م ع ك


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