الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا

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الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 5 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفكر "جديا" في فرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية تكثيف موسكو عمليات القصف العسكري على أوكرانيا.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مطار (موريستاون) في نيوجيرسي متجها الى البيت الأبيض مساء أمس الأحد إنه "مندهش للغاية" من تكثيف نظيره الروسي فلاديمير بوتين قصف المناطق الأوكرانية في وقت تجري فيه مباحثات دبلوماسية لانهاء النزاع العسكري بين الجانبين.
وأضاف "لست سعيدا بما يفعله بوتين إنه يقتل الكثير من الناس ولا أعرف ماذا حدث له.. نحن في خضم محادثات وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى.. هذا لا يعجبني إطلاقا وأنا مندهش للغاية".
وفي إجابة على سؤال فيما اذا كان يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا قال ترامب "بالتأكيد إنه يقتل الكثير من الناس ماذا حدث له بحق الجحيم؟"
وعلى صعيد متصل قال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "لطالما قلت إنه (بوتين) يريد كل أوكرانيا وليس جزءا منها فقط وربما يثبت أن هذا صحيح ولكن إذا فعل ذلك فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".
كما شن ترامب هجوما على الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدا انه "لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يفعلها فكل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل ..لا أحب ذلك ومن الأفضل أن يتوقف".
وقال إن "هذه الحرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا.. هذه حرب زيلينسكي وبوتين و(الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن وليست حرب ترامب" مؤكدا "أنا فقط أساعد في إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة التي بدأت من خلال عدم الكفاءة والكراهية الفادحة".
وكان ترامب قد أجرى مطلع الأسبوع الماضي مكالمة مع نظيره الروسي "استغرقت ساعتين" صرح في اعقابها عبر منشور على منصة (تروث سوشيال) بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورا" مفاوضات لوقف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير 2022.(النهاية)
رس ر / ف ل ا
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مطار (موريستاون) في نيوجيرسي متجها الى البيت الأبيض مساء أمس الأحد إنه "مندهش للغاية" من تكثيف نظيره الروسي فلاديمير بوتين قصف المناطق الأوكرانية في وقت تجري فيه مباحثات دبلوماسية لانهاء النزاع العسكري بين الجانبين.
وأضاف "لست سعيدا بما يفعله بوتين إنه يقتل الكثير من الناس ولا أعرف ماذا حدث له.. نحن في خضم محادثات وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى.. هذا لا يعجبني إطلاقا وأنا مندهش للغاية".
وفي إجابة على سؤال فيما اذا كان يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا قال ترامب "بالتأكيد إنه يقتل الكثير من الناس ماذا حدث له بحق الجحيم؟"
وعلى صعيد متصل قال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "لطالما قلت إنه (بوتين) يريد كل أوكرانيا وليس جزءا منها فقط وربما يثبت أن هذا صحيح ولكن إذا فعل ذلك فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".
كما شن ترامب هجوما على الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدا انه "لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يفعلها فكل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل ..لا أحب ذلك ومن الأفضل أن يتوقف".
وقال إن "هذه الحرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا.. هذه حرب زيلينسكي وبوتين و(الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن وليست حرب ترامب" مؤكدا "أنا فقط أساعد في إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة التي بدأت من خلال عدم الكفاءة والكراهية الفادحة".
وكان ترامب قد أجرى مطلع الأسبوع الماضي مكالمة مع نظيره الروسي "استغرقت ساعتين" صرح في اعقابها عبر منشور على منصة (تروث سوشيال) بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورا" مفاوضات لوقف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير 2022.(النهاية)
رس ر / ف ل ا
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