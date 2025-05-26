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الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا

الرئيس الأمريكي يؤكد أنه يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا

2025-05-26 04:19:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 5 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفكر "جديا" في فرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية تكثيف موسكو عمليات القصف العسكري على أوكرانيا.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مطار (موريستاون) في نيوجيرسي متجها الى البيت الأبيض مساء أمس الأحد إنه "مندهش للغاية" من تكثيف نظيره الروسي فلاديمير بوتين قصف المناطق الأوكرانية في وقت تجري فيه مباحثات دبلوماسية لانهاء النزاع العسكري بين الجانبين.
وأضاف "لست سعيدا بما يفعله بوتين إنه يقتل الكثير من الناس ولا أعرف ماذا حدث له.. نحن في خضم محادثات وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى.. هذا لا يعجبني إطلاقا وأنا مندهش للغاية".
وفي إجابة على سؤال فيما اذا كان يفكر جديا في فرض عقوبات إضافية على روسيا قال ترامب "بالتأكيد إنه يقتل الكثير من الناس ماذا حدث له بحق الجحيم؟"
وعلى صعيد متصل قال ترامب في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "لطالما قلت إنه (بوتين) يريد كل أوكرانيا وليس جزءا منها فقط وربما يثبت أن هذا صحيح ولكن إذا فعل ذلك فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".
كما شن ترامب هجوما على الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤكدا انه "لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يفعلها فكل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل ..لا أحب ذلك ومن الأفضل أن يتوقف".
وقال إن "هذه الحرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا.. هذه حرب زيلينسكي وبوتين و(الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن وليست حرب ترامب" مؤكدا "أنا فقط أساعد في إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة التي بدأت من خلال عدم الكفاءة والكراهية الفادحة".
وكان ترامب قد أجرى مطلع الأسبوع الماضي مكالمة مع نظيره الروسي "استغرقت ساعتين" صرح في اعقابها عبر منشور على منصة (تروث سوشيال) بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فورا" مفاوضات لوقف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير 2022.(النهاية)

رس ر / ف ل ا


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