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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية لاوس

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية لاوس

2025-05-26 04:19:35
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 5 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصديقة الدكتور سونيكساي سيفاندون على هامش القمتين الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد محمد الصالح. (النهاية) ا ف ح

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