ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية لاوس

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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية لاوس
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 5 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصديقة الدكتور سونيكساي سيفاندون على هامش القمتين الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد محمد الصالح. (النهاية) ا ف ح
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد محمد الصالح. (النهاية) ا ف ح
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