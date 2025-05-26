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احتفلوا بعيد الأضحى في ريكسوس باب البحر مع إقامة شاطئية وعطلة مليئة بالفعاليات العائلية والترفيهية
(MENAFN- Iris Media Press Services) ريكسوس باب البحر يكشف عن جدول فعاليات مشوّق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتضمّن عروضاً حيّة، برامج مخصصة للأطفال، وتجارب طعام فاخرة تناسب جميع أفراد العائلة.
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: يدعوكم منتجع ريكسوس باب البحر، الوجهة الفاخرة الشاملة كلياً في جزيرة المرجان برأس الخيمة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أجواء مبهجة على الشاطئ. تبدأ الأسعار من 1,300++ درهم إماراتي لليلة الواحدة، مع إقامة لليلتين كحدٍّ أدنى من 6 حتى 7 يونيو. ويَعد المنتجع ضيوفه بأربعة أيام حافلة بالمرح والأنشطة العائلية من 6 حتى 9 يونيو.
ابتداءً من اليوم الأول، سيستمتع الضيوف من جميع الأعمار ببرنامج ترفيهي متكامل يتضمن عروضاً حية، أنشطة للأطفال، وتجارب طعام فريدة في أجواء احتفالية لا تُنسى.
أبرز فعاليات العيد:
6 – 8 يونيو:
يعود كرنفال "ريكسـي للأطفال" بنسخته الخاصة بعيد الأضحى، مع مجموعة من الألعاب والأنشطة الممتعة التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال.
6 – 9 يونيو:
يُقدّم مطعم "سيفن هايتس" بوفيهات غداء وعشاء خاصة بعيد الأضحى تتضمن مجموعة مختارة من أشهى المأكولات العالمية والمحلية.
كما يقدّم نادي "ريكسـي للأطفال" برنامجاً احتفالياً شاملاً، مع ورش عمل ترفيهية، ديسكو خاص بالأطفال، وأنشطة ممتعة تلائم الصغار من مختلف الأعمار.
الجدول اليومي للفعاليات:
في يوم الجمعة 6 يونيو، يمكن للأطفال الاستمتاع بعرض "علاء الدين"، يليه عرض "دانس فليكس"، مع أداء لفرقة موسيقية حية تقدم ألحاناً عربية، وفرقة "فونكي سول" الحيّة. كما يمكن للكبار المشاركة في جلسة "الاستحمام الصوتي العائم" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، إلى جانب تحديات "ألعاب الفريق" الحماسية.
أما في يوم السبت 7 يونيو، فسيحظى الأطفال بالمتعة والتشويق مع عرض الخدع السحرية، كما تُقام ليلة شرقية ذات طابع خاص، بالإضافة إلى عرض موسيقي لفرقة "فونكي سول". وسيكون هناك أيضاً "يوم الاسترخاء" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، إضافة إلى فعالية "الألعاب الأولمبية".
في يوم الأحد 8 يونيو، سيكون الأطفال على موعد مع عرض "كوزمو شو"، يلي ذلك ليلة بطابع "هافانا"، مع أداء حيّ من فرقة موسيقية تعزف ألحاناً عربية، وفرقة "فونكي سول" الحيّة. كما سيُقام نشاط "قفز الكانغو" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، بالإضافة إلى بطولة رمي السهام.
وأخيراً، في يوم الاثنين 9 يونيو، يُقدَّم للأطفال عرض المهرج، يليه عرض رقص مستوحى من "ملك البوب"، مع استمرار عروض فرقة "فونكي سول" الحيّة. كما يمكن للكبار المشاركة في جلسة "اليوغا الطائرة والاستشفاء بالصوت" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، بالإضافة إلى بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي تضيف روح التحدي والمرح إلى أجواء العيد.
وفي ذات الوقت الذي يستمتع الأطفال خلاله بعالمهم الخاص من الترفيه والمرح، يمكن للوالدين الاسترخاء على الشاطئ أو بجانب المسبح مع مشروبات مُميزّة غير محدودة، أو المشاركة في أنشطة رياضية وصحية متنوعة مقدّمة من نادي إكسكلوسيف الرياضي
تفاصيل العرض:
• التواريخ: من 6 إلى 9 يونيو 2025
• السعر: ابتداءً من 1,300++ درهم إماراتي لليلة الواحدة (إقامة ليلتين كحد أدنى)
• الموقع: ريكسوس باب البحر، جزيرة المرجان، رأس الخيمة
للحجوزات والاستفسارات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...
أو الاتصال على الرقم: +971 7 202 0000
وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
تُطبق الشروط والأحكام.
رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: يدعوكم منتجع ريكسوس باب البحر، الوجهة الفاخرة الشاملة كلياً في جزيرة المرجان برأس الخيمة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أجواء مبهجة على الشاطئ. تبدأ الأسعار من 1,300++ درهم إماراتي لليلة الواحدة، مع إقامة لليلتين كحدٍّ أدنى من 6 حتى 7 يونيو. ويَعد المنتجع ضيوفه بأربعة أيام حافلة بالمرح والأنشطة العائلية من 6 حتى 9 يونيو.
ابتداءً من اليوم الأول، سيستمتع الضيوف من جميع الأعمار ببرنامج ترفيهي متكامل يتضمن عروضاً حية، أنشطة للأطفال، وتجارب طعام فريدة في أجواء احتفالية لا تُنسى.
أبرز فعاليات العيد:
6 – 8 يونيو:
يعود كرنفال "ريكسـي للأطفال" بنسخته الخاصة بعيد الأضحى، مع مجموعة من الألعاب والأنشطة الممتعة التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال.
6 – 9 يونيو:
يُقدّم مطعم "سيفن هايتس" بوفيهات غداء وعشاء خاصة بعيد الأضحى تتضمن مجموعة مختارة من أشهى المأكولات العالمية والمحلية.
كما يقدّم نادي "ريكسـي للأطفال" برنامجاً احتفالياً شاملاً، مع ورش عمل ترفيهية، ديسكو خاص بالأطفال، وأنشطة ممتعة تلائم الصغار من مختلف الأعمار.
الجدول اليومي للفعاليات:
في يوم الجمعة 6 يونيو، يمكن للأطفال الاستمتاع بعرض "علاء الدين"، يليه عرض "دانس فليكس"، مع أداء لفرقة موسيقية حية تقدم ألحاناً عربية، وفرقة "فونكي سول" الحيّة. كما يمكن للكبار المشاركة في جلسة "الاستحمام الصوتي العائم" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، إلى جانب تحديات "ألعاب الفريق" الحماسية.
أما في يوم السبت 7 يونيو، فسيحظى الأطفال بالمتعة والتشويق مع عرض الخدع السحرية، كما تُقام ليلة شرقية ذات طابع خاص، بالإضافة إلى عرض موسيقي لفرقة "فونكي سول". وسيكون هناك أيضاً "يوم الاسترخاء" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، إضافة إلى فعالية "الألعاب الأولمبية".
في يوم الأحد 8 يونيو، سيكون الأطفال على موعد مع عرض "كوزمو شو"، يلي ذلك ليلة بطابع "هافانا"، مع أداء حيّ من فرقة موسيقية تعزف ألحاناً عربية، وفرقة "فونكي سول" الحيّة. كما سيُقام نشاط "قفز الكانغو" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، بالإضافة إلى بطولة رمي السهام.
وأخيراً، في يوم الاثنين 9 يونيو، يُقدَّم للأطفال عرض المهرج، يليه عرض رقص مستوحى من "ملك البوب"، مع استمرار عروض فرقة "فونكي سول" الحيّة. كما يمكن للكبار المشاركة في جلسة "اليوغا الطائرة والاستشفاء بالصوت" مع نادي إكسكلوسيف الرياضي، بالإضافة إلى بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي تضيف روح التحدي والمرح إلى أجواء العيد.
وفي ذات الوقت الذي يستمتع الأطفال خلاله بعالمهم الخاص من الترفيه والمرح، يمكن للوالدين الاسترخاء على الشاطئ أو بجانب المسبح مع مشروبات مُميزّة غير محدودة، أو المشاركة في أنشطة رياضية وصحية متنوعة مقدّمة من نادي إكسكلوسيف الرياضي
تفاصيل العرض:
• التواريخ: من 6 إلى 9 يونيو 2025
• السعر: ابتداءً من 1,300++ درهم إماراتي لليلة الواحدة (إقامة ليلتين كحد أدنى)
• الموقع: ريكسوس باب البحر، جزيرة المرجان، رأس الخيمة
للحجوزات والاستفسارات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...
أو الاتصال على الرقم: +971 7 202 0000
وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
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