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من الإمارات إلى لندن: تجارب ضيافة فاخرة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك
(MENAFN- qcomms) مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتحوّل الضيافة إلى فنّ يُعبّر عن الفرح، وتُزهر الموائد بنكهاتها وأجوائها العائلية الدافئة في أبرز وجهات الضيافة داخل دولة الإمارات وخارجها. من دبي والشارقة إلى قلب لندن، تستعد مجموعات ذا فيرست جروب، بارسيلو، وصن سيت للضيافة لتقديم تجارب استثنائية تلبّي شغف الباحثين عن التنوّع والتميّز خلال عطلة العيد.
في دبي، تقدّم مجموعة ذا فيرست جروب مجموعة من عروض الطعام الغنية والمميزة. حيث يرحّب مطعم أوربان إيتري في فندق أفالون، قرية جميرا الدائرية، بالضيوف يومي 7 و8 يونيو من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا، عبر بوفيه خاص بعيد الأضحى بسعر 119 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. يتضمن البوفيه مزيجًا من الأطباق الشامية والعالمية المحضّرة من مكونات طازجة وموسمية، تشمل المحمرة، الحمص، المكدوس، سلطات الفتوش والسيزر، إلى جانب تشكيلة مشاوي من كباب الغنم، شيش طاووق والدجاج تيكا، وتُختتم التجربة بحلويات غنية مثل أم علي، براونيز الشوكولاتة، والبارفيه الاستوائي.
أما مطعم ألورو في فندق ذا فيرست كوليكشن مارينا، فيقدّم يوم 6 يونيو، من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا، بوفيه غداء بطابع إيطالي بنكهة عربية، بسعر 129 درهمًا إماراتيًا للشخص. تشمل التجربة مجموعة من المقبلات الباردة والأطباق التقليدية والمشاوي الساخنة، في أجواء تجمع بين الأناقة والراحة سواء في القاعة الداخلية أو التراس الخارجي المطل على المارينا.
وفي نفس اليوم، مساء الجمعة 6 يونيو، يقدّم مطعم فيليج بيسترو في فندق ذا فيرست كوليكشن، قرية جميرا الدائرية، بوفيه عشاء من الساعة 7:00 حتى 10:30 مساءً، مقابل 110 دراهم للشخص الواحد. تتنوّع الأطباق بين النكهات العربية الأصيلة والمأكولات العائلية المريحة التي تحتفي بروح العيد في أجواء دافئة ومفعمة بالمشاركة.
من جهتها، تقدم مجموعة فنادق بارسيلو مجموعة من عروض الطعام التي تعكس تميّزها بالضيافة المستوحاة من جذورها الإسبانية، مع لمسة محلية أنيقة. في فندق بارسيلو الجداف، دبي، يقدم مطعم سوق بوفيه عشاء احتفالي من 6 إلى 8 يونيو، من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، بسعر 129 درهمًا إماراتيًا للبالغين، مع خصم 50% للأطفال دون 12 عامًا. يشمل البوفيه الأوزي، الفتوش، والمقبلات الساخنة، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية، وتُرافق التجربة مشروبات من المياه والعصائر الطازجة، وسط أجواء عصرية تزدان بروح الضيافة العربية.
أما في الشارقة، وتحديدًا في فندق أوكسيدنتال الشارقة جراند، يقدم مطعم مينا تجربة فريدة من 6 إلى 9 يونيو 2025، مع بوفيه فطور صباحي بسعر 78 درهمًا للبالغين و40 درهمًا للأطفال، وبوفيه غداء من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:30 عصرًا، بسعر 99 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال. يتضمن البوفيه تشكيلة من الأطباق الشرق أوسطية والعالمية ضمن أجواء بانورامية راقية مطلة على مياه الخليج العربي.
وفي الوجهة الشاطئية لنفس الفندق، يقدّم نادي لا بامبا الشاطئي من 6 إلى 9 يونيو قائمة طعام خاصة بعيد الأضحى تُقدّم حسب الطلب من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً. تشمل القائمة أطباقًا لبنانية مثل الفتوش، مجبوس الدجاج، كفتة الضأن، السمك المشوي، إلى جانب الحلويات العربية التقليدية، بأسعار تبدأ من 25 درهمًا فقط، ما يجعلها خيارًا مثالياً لعشاء غير رسمي بإطلالة بحرية خلابة.
أما على مستوى السفر، فتقدّم مجموعة صن سيت للضيافة في لندن برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يمتد من الخميس 5 يونيو حتى الأحد 8 يونيو في ثلاث من أشهر وجهات بلغرافيا: أميلي، ساشي، ولوم. تبدأ التجارب يوم الخميس 5 يونيو بفعالية "ساكي صن ستس" في ساشي، بالتعاون مع علامة الساكي اليابانية الفاخرة، حيث يمكن للضيوف من الساعة 4 حتى 7 مساءً الاستمتاع بأربعة مشروبات ساكي كوكتيل وموكتيـل حصرية في أجواء أنيقة على السطح، مع عرض "اطلب مشروبًا يحتوي على ساكي، واحصل على الثاني مجانًا"، بالإضافة إلى موسيقى حيّة من منسق ساشي المقيم.
يوم الجمعة 6 يونيو، تبدأ التجربة مع غداء ياباني هادئ في ساشي من الساعة 12:00 حتى 3:30 عصرًا، مع قائمة ثابتة للمشاركة مستوحاة من المطبخ الياباني الغني بنكهات الحلو والحار والحامض. وفي المساء، تنتقل الأجواء إلى لوم، البار الحيوي المستوحى من روح المكسيك، حيث تنبض الليلة بالموسيقى الحيّة، الكوكتيلات الإبداعية المستوحاة من الأحجار الكريمة، وعروض منسقي الموسيقى في تجربة ليلية لا تُنسى.
السبت 7 يونيو، يتعاون مطعم أميلي مع علامة ميرافال الفرنسية ليقدّم قائمة مستوحاة من نكهات الريفييرا من إعداد الشيف التنفيذي ستيف ريفينو، تضم أطباقًا راقية مثل ستيك فريتس وتارتار، ويُختتم العشاء بموس الشوكولاتة الشهير الذي يُحضّر مباشرة على الطاولة مع مجموعة غنية من الإضافات مثل فستق، شوكولاتة مبروشة، ملح البحر، ولوز محمّص.
ويُختتم البرنامج الاحتفالي يوم الأحد 8 يونيو، مع برانش مميز في أميلي من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً، مستوحى من جنوب فرنسا، يقدّم أطباقًا مثل بريوش اللوبستر، بيف راغو المشوي ودوفر سول مع الكافيار. أو يمكن التوجه إلى ساشي لبرانش ياباني عصري بأسلوب المشاركة، يشمل المحار، التمبورا، رولز التورو، سالمون الميسو، كود العسل والبرقوق، وشرائح لحم البقر الطري، إلى جانب مجموعة مبتكرة من الحلويات ضمن أجواء السطح الرحبة.
في هذا العيد، وبينما تتنوّع الوجهات وتتعدّد النكهات، يبقى القاسم المشترك بين هذه التجارب هو الاحتفاء الحقيقي بروح العيد. سواء في قلب الإمارات أو في إحدى عواصم الضيافة الأوروبية، تتجلّى الفخامة، التنوّع، والدفء في كل تفصيل من تفاصيل المائدة، لتصنع لحظات لا تُنسى في عيد الأضحى المبارك 2025.
في دبي، تقدّم مجموعة ذا فيرست جروب مجموعة من عروض الطعام الغنية والمميزة. حيث يرحّب مطعم أوربان إيتري في فندق أفالون، قرية جميرا الدائرية، بالضيوف يومي 7 و8 يونيو من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا، عبر بوفيه خاص بعيد الأضحى بسعر 119 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد. يتضمن البوفيه مزيجًا من الأطباق الشامية والعالمية المحضّرة من مكونات طازجة وموسمية، تشمل المحمرة، الحمص، المكدوس، سلطات الفتوش والسيزر، إلى جانب تشكيلة مشاوي من كباب الغنم، شيش طاووق والدجاج تيكا، وتُختتم التجربة بحلويات غنية مثل أم علي، براونيز الشوكولاتة، والبارفيه الاستوائي.
أما مطعم ألورو في فندق ذا فيرست كوليكشن مارينا، فيقدّم يوم 6 يونيو، من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا، بوفيه غداء بطابع إيطالي بنكهة عربية، بسعر 129 درهمًا إماراتيًا للشخص. تشمل التجربة مجموعة من المقبلات الباردة والأطباق التقليدية والمشاوي الساخنة، في أجواء تجمع بين الأناقة والراحة سواء في القاعة الداخلية أو التراس الخارجي المطل على المارينا.
وفي نفس اليوم، مساء الجمعة 6 يونيو، يقدّم مطعم فيليج بيسترو في فندق ذا فيرست كوليكشن، قرية جميرا الدائرية، بوفيه عشاء من الساعة 7:00 حتى 10:30 مساءً، مقابل 110 دراهم للشخص الواحد. تتنوّع الأطباق بين النكهات العربية الأصيلة والمأكولات العائلية المريحة التي تحتفي بروح العيد في أجواء دافئة ومفعمة بالمشاركة.
من جهتها، تقدم مجموعة فنادق بارسيلو مجموعة من عروض الطعام التي تعكس تميّزها بالضيافة المستوحاة من جذورها الإسبانية، مع لمسة محلية أنيقة. في فندق بارسيلو الجداف، دبي، يقدم مطعم سوق بوفيه عشاء احتفالي من 6 إلى 8 يونيو، من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، بسعر 129 درهمًا إماراتيًا للبالغين، مع خصم 50% للأطفال دون 12 عامًا. يشمل البوفيه الأوزي، الفتوش، والمقبلات الساخنة، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية، وتُرافق التجربة مشروبات من المياه والعصائر الطازجة، وسط أجواء عصرية تزدان بروح الضيافة العربية.
أما في الشارقة، وتحديدًا في فندق أوكسيدنتال الشارقة جراند، يقدم مطعم مينا تجربة فريدة من 6 إلى 9 يونيو 2025، مع بوفيه فطور صباحي بسعر 78 درهمًا للبالغين و40 درهمًا للأطفال، وبوفيه غداء من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:30 عصرًا، بسعر 99 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال. يتضمن البوفيه تشكيلة من الأطباق الشرق أوسطية والعالمية ضمن أجواء بانورامية راقية مطلة على مياه الخليج العربي.
وفي الوجهة الشاطئية لنفس الفندق، يقدّم نادي لا بامبا الشاطئي من 6 إلى 9 يونيو قائمة طعام خاصة بعيد الأضحى تُقدّم حسب الطلب من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً. تشمل القائمة أطباقًا لبنانية مثل الفتوش، مجبوس الدجاج، كفتة الضأن، السمك المشوي، إلى جانب الحلويات العربية التقليدية، بأسعار تبدأ من 25 درهمًا فقط، ما يجعلها خيارًا مثالياً لعشاء غير رسمي بإطلالة بحرية خلابة.
أما على مستوى السفر، فتقدّم مجموعة صن سيت للضيافة في لندن برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يمتد من الخميس 5 يونيو حتى الأحد 8 يونيو في ثلاث من أشهر وجهات بلغرافيا: أميلي، ساشي، ولوم. تبدأ التجارب يوم الخميس 5 يونيو بفعالية "ساكي صن ستس" في ساشي، بالتعاون مع علامة الساكي اليابانية الفاخرة، حيث يمكن للضيوف من الساعة 4 حتى 7 مساءً الاستمتاع بأربعة مشروبات ساكي كوكتيل وموكتيـل حصرية في أجواء أنيقة على السطح، مع عرض "اطلب مشروبًا يحتوي على ساكي، واحصل على الثاني مجانًا"، بالإضافة إلى موسيقى حيّة من منسق ساشي المقيم.
يوم الجمعة 6 يونيو، تبدأ التجربة مع غداء ياباني هادئ في ساشي من الساعة 12:00 حتى 3:30 عصرًا، مع قائمة ثابتة للمشاركة مستوحاة من المطبخ الياباني الغني بنكهات الحلو والحار والحامض. وفي المساء، تنتقل الأجواء إلى لوم، البار الحيوي المستوحى من روح المكسيك، حيث تنبض الليلة بالموسيقى الحيّة، الكوكتيلات الإبداعية المستوحاة من الأحجار الكريمة، وعروض منسقي الموسيقى في تجربة ليلية لا تُنسى.
السبت 7 يونيو، يتعاون مطعم أميلي مع علامة ميرافال الفرنسية ليقدّم قائمة مستوحاة من نكهات الريفييرا من إعداد الشيف التنفيذي ستيف ريفينو، تضم أطباقًا راقية مثل ستيك فريتس وتارتار، ويُختتم العشاء بموس الشوكولاتة الشهير الذي يُحضّر مباشرة على الطاولة مع مجموعة غنية من الإضافات مثل فستق، شوكولاتة مبروشة، ملح البحر، ولوز محمّص.
ويُختتم البرنامج الاحتفالي يوم الأحد 8 يونيو، مع برانش مميز في أميلي من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً، مستوحى من جنوب فرنسا، يقدّم أطباقًا مثل بريوش اللوبستر، بيف راغو المشوي ودوفر سول مع الكافيار. أو يمكن التوجه إلى ساشي لبرانش ياباني عصري بأسلوب المشاركة، يشمل المحار، التمبورا، رولز التورو، سالمون الميسو، كود العسل والبرقوق، وشرائح لحم البقر الطري، إلى جانب مجموعة مبتكرة من الحلويات ضمن أجواء السطح الرحبة.
في هذا العيد، وبينما تتنوّع الوجهات وتتعدّد النكهات، يبقى القاسم المشترك بين هذه التجارب هو الاحتفاء الحقيقي بروح العيد. سواء في قلب الإمارات أو في إحدى عواصم الضيافة الأوروبية، تتجلّى الفخامة، التنوّع، والدفء في كل تفصيل من تفاصيل المائدة، لتصنع لحظات لا تُنسى في عيد الأضحى المبارك 2025.
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