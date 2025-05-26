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"ماجنايت" من نيسان.. خيارٌ صُمم للسائقين الطموحين
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy)
تُعدّ معارض نيسان وجهة مألوفة للكثيرين، فهي علامة تجارية تحظى بإعجاب مختلف الشرائح، حيث تمزج بين فخامة الأداء العملي، وتناغم الهندسة المتقنة مع روعة التصميم.
ولكن، يبقى السعر هو العامل الحاسم لدى الكثيرين. وهنا، تبرز ’ماجنايت‘ كخيار اقتصادي فعّال، يثبت جدارته كبوابة عبور نحو عالم نيسان.
من النظرة الأولى، تثير "ماجنايت" الإعجاب بتصميمها الجريء، حيث تتميز بشبك أمامي واسع ولامع، وخلوص أرضي عالٍ، وعجلات مصنوعة من الألمونيوم مُزينة بنمط ماسي، وخيارات الألوان الثنائية الجذابة. ولا تبدو "ماجنايت" أنها سيارة اقتصادية، حيث تفرض نفسها بتصميم يتجاوز التوقعات، ويضاهي السيارات الفاخرة.
وبمجرد أن تخطو إلى داخل "ماجنايت"، ستكتشف عالماً من الفخامة والراحة. يضفي الجلد الفاخر لمسة من الرقي، بينما تمنحك لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 7 بوصات، وشاشة لمس قياس 8 بوصات مع دمج لاسلكي لتطبيق "آبل كاربلاي" وتطبيق "أندرويد أوتو"، اتصالاً لا مثيل له.
ولم تنته المفاجآت بعد، حيث تأتي الميزات التي تشمل تشغيل المحرك عن بُعد، ومؤين هواء، وصندوق تخزين مزود بمبرد، لتعيد تعريف الأناقة والراحة.
وينبض قلب "ماجنايت" بمحرك توربيني سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، تم ضبطه بذكاء لتلبية جميع احتياجاتك اليومية ومغامراتك. وإذا أضفت إلى ذلك التحكم سريع الاستجابة، وجودة التصنيع الشهيرة من نيسان، وميزات السلامة المتقدمة مثل شاشة الرؤية الشاملة، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة، والوسائد الهوائية الجانبية، يصبح من الواضح أن "ماجنيت" ليست مجرد سيارة SUV اقتصادية، بل هي سيارة متكاملة بكل معنى الكلمة.
وتستهدف "ماجنايت" الجيل الجديد من السائقين الطموحين الذين يبحثون عن التميز بأقل التكاليف، والذين يقدرون الراحة والتكنولوجيا والأداء المميز، وتعد الخيار الأمثل للباحثين عن سيارة تجمع بين الأداء العملي والأناقة والقيمة العالية.
وبسعر يبدأ من 59,900 درهم إماراتي، تقدم "ماجنايت" قيمة رائعة، خاصة مع حلول التمويل المدروسة التي تقدمها العربية للسيارات. وبفضل تصميمها الجريء وميزاتها الذكية وأدائها الواثق، تعد سيارة متكاملة مصممة لخطف الأنظار والقلوب.
وبالنسبة لعشّاق نيسان ومحبي التكنولوجيا، تمثل "ماجنايت" خياراً ذكياً يلبي جميع تطلعاتهم.
تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية لتجربة "ماجنايت" الجديدة كلياً بنفسك، أو استكشف المزيد عبر الموقع الإلكتروني: .
تُعدّ معارض نيسان وجهة مألوفة للكثيرين، فهي علامة تجارية تحظى بإعجاب مختلف الشرائح، حيث تمزج بين فخامة الأداء العملي، وتناغم الهندسة المتقنة مع روعة التصميم.
ولكن، يبقى السعر هو العامل الحاسم لدى الكثيرين. وهنا، تبرز ’ماجنايت‘ كخيار اقتصادي فعّال، يثبت جدارته كبوابة عبور نحو عالم نيسان.
من النظرة الأولى، تثير "ماجنايت" الإعجاب بتصميمها الجريء، حيث تتميز بشبك أمامي واسع ولامع، وخلوص أرضي عالٍ، وعجلات مصنوعة من الألمونيوم مُزينة بنمط ماسي، وخيارات الألوان الثنائية الجذابة. ولا تبدو "ماجنايت" أنها سيارة اقتصادية، حيث تفرض نفسها بتصميم يتجاوز التوقعات، ويضاهي السيارات الفاخرة.
وبمجرد أن تخطو إلى داخل "ماجنايت"، ستكتشف عالماً من الفخامة والراحة. يضفي الجلد الفاخر لمسة من الرقي، بينما تمنحك لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 7 بوصات، وشاشة لمس قياس 8 بوصات مع دمج لاسلكي لتطبيق "آبل كاربلاي" وتطبيق "أندرويد أوتو"، اتصالاً لا مثيل له.
ولم تنته المفاجآت بعد، حيث تأتي الميزات التي تشمل تشغيل المحرك عن بُعد، ومؤين هواء، وصندوق تخزين مزود بمبرد، لتعيد تعريف الأناقة والراحة.
وينبض قلب "ماجنايت" بمحرك توربيني سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، تم ضبطه بذكاء لتلبية جميع احتياجاتك اليومية ومغامراتك. وإذا أضفت إلى ذلك التحكم سريع الاستجابة، وجودة التصنيع الشهيرة من نيسان، وميزات السلامة المتقدمة مثل شاشة الرؤية الشاملة، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة، والوسائد الهوائية الجانبية، يصبح من الواضح أن "ماجنيت" ليست مجرد سيارة SUV اقتصادية، بل هي سيارة متكاملة بكل معنى الكلمة.
وتستهدف "ماجنايت" الجيل الجديد من السائقين الطموحين الذين يبحثون عن التميز بأقل التكاليف، والذين يقدرون الراحة والتكنولوجيا والأداء المميز، وتعد الخيار الأمثل للباحثين عن سيارة تجمع بين الأداء العملي والأناقة والقيمة العالية.
وبسعر يبدأ من 59,900 درهم إماراتي، تقدم "ماجنايت" قيمة رائعة، خاصة مع حلول التمويل المدروسة التي تقدمها العربية للسيارات. وبفضل تصميمها الجريء وميزاتها الذكية وأدائها الواثق، تعد سيارة متكاملة مصممة لخطف الأنظار والقلوب.
وبالنسبة لعشّاق نيسان ومحبي التكنولوجيا، تمثل "ماجنايت" خياراً ذكياً يلبي جميع تطلعاتهم.
تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية لتجربة "ماجنايت" الجديدة كلياً بنفسك، أو استكشف المزيد عبر الموقع الإلكتروني: .
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