ملاك البابا: الشراكة مع مصر للطيران إضافة لمحفظة فيزا محليًا

ملاك البابا: الشراكة مع مصر للطيران إضافة لمحفظة فيزا محليًا
جاء ذلك على هامش إعلان توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين شركة“فيزا” و”مصر للطيران”، بهدف تقديم حلول تكنولوجية متطورة تدعم خطط النمو والتوسع في قطاع الطيران المصري.موضوعات متعلقة سهم“آبل” ينخفض 4% عقب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على أيفون “ترامب”: على آبل دفع تعريفات لا تقل عن 25% على الآيفون غير المصنع في أمريكا 22 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تعرضت لهجمات سيبرانية خلال 2024
وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية“فيزا” الرامية إلى توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهم في نمو أعمال شركائها، وتجسّد رؤيتها في أن تكون الشريك المفضل لأكبر المؤسسات والشركات حول العالم، لا سيما في قطاع الطيران.
وأضافت ملاك البابا أن الشراكة تهدف إلى إصدار آلاف البطاقات الائتمانية خلال فترة تتراوح بين 6 و7 أشهر، مع تقديم مجموعة من المزايا الحصرية للعملاء، من بينها بطاقات بنكية مشتركة توفّر باقة متنوعة من الهدايا والخصومات ونقاط الولاء.
وسيستمتع حاملو بطاقات“فيزا مصر للطيران” المشتركة بعروض حصرية، منها فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروض ترويجية مخصصة، وتجارب أخرى مصممة لتناسب تفضيلات العملاء.
وأكدت المدير العام لشركة Visa في مصر أن هذه الشراكة تمثل إضافة قوية لمحفظة الحلول الرقمية التي تقدمها“فيزا” لعملائها في السوق المصري، كما تعكس التزام الشركة بتقديم منتجات مالية متطورة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز الشمول المالي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل السفر والطيران.
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