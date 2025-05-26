ملاك البابا: الشراكة مع مصر للطيران إضافة لمحفظة فيزا محليًا

MENAFN - Al-Borsa News) صرّحت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر، عن سعادتها بالشراكة مع شركة مصر للطيران، والتي تأتي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في المعاملات الرقمية ودعم قطاع الطيران، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تستهدف شريحة كبيرة من المصريين من خلال تقديم حلول وخدمات بمعايير عالية من حيث التكنولوجيا والأمان.

جاء ذلك على هامش إعلان توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين شركة“فيزا” و”مصر للطيران”، بهدف تقديم حلول تكنولوجية متطورة تدعم خطط النمو والتوسع في قطاع الطيران المصري.

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وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية“فيزا” الرامية إلى توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهم في نمو أعمال شركائها، وتجسّد رؤيتها في أن تكون الشريك المفضل لأكبر المؤسسات والشركات حول العالم، لا سيما في قطاع الطيران.

وأضافت ملاك البابا أن الشراكة تهدف إلى إصدار آلاف البطاقات الائتمانية خلال فترة تتراوح بين 6 و7 أشهر، مع تقديم مجموعة من المزايا الحصرية للعملاء، من بينها بطاقات بنكية مشتركة توفّر باقة متنوعة من الهدايا والخصومات ونقاط الولاء.

وسيستمتع حاملو بطاقات“فيزا مصر للطيران” المشتركة بعروض حصرية، منها فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروض ترويجية مخصصة، وتجارب أخرى مصممة لتناسب تفضيلات العملاء.

وأكدت المدير العام لشركة Visa في مصر أن هذه الشراكة تمثل إضافة قوية لمحفظة الحلول الرقمية التي تقدمها“فيزا” لعملائها في السوق المصري، كما تعكس التزام الشركة بتقديم منتجات مالية متطورة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز الشمول المالي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل السفر والطيران.