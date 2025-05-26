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"مدن" تعلن بيع جميع وحدات مشروع "مهيرة" في جزيرة الريم خلال اليوم الأول من إطلاقه
(MENAFN- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2025: أعلنت “مدن”، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع "مهيرة" المجتمع السكني الفاخر بنظام التملك الحر في جزيرة الريم، وذلك خلال اليوم الأول من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم.
ويعد مشروع "مهيرة" أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع مجموعة "مدن" الرائدة، حيث يتألف المشروع من برجين سكنيين في موقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، ويوفر 475 شقة سكنية فاخرة من غرفة إلى 3 غرف نوم بإطلالات مميزة على القناة المائية وجزيرة الريم.
وبهذه المناسبة، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار والعيش، وتحتضن سوقاً عقارية تحفل بالفرص الواعدة. ويعكس الإقبال الكبير على مشروع 'مهيرة' مدى ثقة المستثمرين بمجموعة 'مدن'، ويؤكد التزامنا ببناء مجتمعات عصرية توفر تجربة سكنية استثنائية وتلبي احتياجات مختلف الفئات، وتعكس استراتيجية المجموعة في تطوير مشاريع عقارية تستجيب لاحتياجات السوق وتطلعاته .
ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": "يمثّل بيع وحدات ’مهيرة‘ بالكامل إنجازاً جديداً يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها ’مدن‘ في السوق العقاري، ويؤكد مدى ثقة المستثمرين والمشترين في جودة المشاريع السكنية التي تواصل الشركة تطويرها".
والجدير بالذكر بأن مشروع "مهيرة" يتمتع بموقع استراتيجي على الواجهة البحرية، ويشمل مسارات للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى محطات للياقة البدنية في الهواء الطلق، حيث يمثل المشروع فرصة استثمارية فريدة في سوق العقارات المزدهر في أبوظبي، ويضم المشروع على طابق "البوديوم" حوض سباحة للبالغين وحوض السباحة المظلل للأطفال، إلى جانب حوض سباحة في الهواء الطلق على السطح، مع شرفة توفّر إطلالات استثنائية.
ويعد مشروع "مهيرة" أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع مجموعة "مدن" الرائدة، حيث يتألف المشروع من برجين سكنيين في موقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، ويوفر 475 شقة سكنية فاخرة من غرفة إلى 3 غرف نوم بإطلالات مميزة على القناة المائية وجزيرة الريم.
وبهذه المناسبة، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار والعيش، وتحتضن سوقاً عقارية تحفل بالفرص الواعدة. ويعكس الإقبال الكبير على مشروع 'مهيرة' مدى ثقة المستثمرين بمجموعة 'مدن'، ويؤكد التزامنا ببناء مجتمعات عصرية توفر تجربة سكنية استثنائية وتلبي احتياجات مختلف الفئات، وتعكس استراتيجية المجموعة في تطوير مشاريع عقارية تستجيب لاحتياجات السوق وتطلعاته .
ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": "يمثّل بيع وحدات ’مهيرة‘ بالكامل إنجازاً جديداً يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها ’مدن‘ في السوق العقاري، ويؤكد مدى ثقة المستثمرين والمشترين في جودة المشاريع السكنية التي تواصل الشركة تطويرها".
والجدير بالذكر بأن مشروع "مهيرة" يتمتع بموقع استراتيجي على الواجهة البحرية، ويشمل مسارات للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى محطات للياقة البدنية في الهواء الطلق، حيث يمثل المشروع فرصة استثمارية فريدة في سوق العقارات المزدهر في أبوظبي، ويضم المشروع على طابق "البوديوم" حوض سباحة للبالغين وحوض السباحة المظلل للأطفال، إلى جانب حوض سباحة في الهواء الطلق على السطح، مع شرفة توفّر إطلالات استثنائية.
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