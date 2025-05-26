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فريق مؤسسة قطر يفوز بكأس أبطال المدينة التعليمية 2025
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر، 25 مايو 2025: فاز فريق مؤسسة قطر للكريكيت بكأس أبطال المدينة التعليمية لعام 2025، في بطولة جمعت عشر فرقٍ تمثّل مؤسسات قطرية مختلفة.
وكانت الفرق المشاركة في البطولة ممثلة بالتالي: مؤسسة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وألمنيوم قطر، وشركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل)، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية، وشركة برزان القابضة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وشركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة، وعمليات دخان (التابعة لبنك دخان)، ومجمع الخور السكني (فريق يمثل أقسامًا تابعة لشركة قطر للطاقة)، وشركة أوريكس "جي تي إل".
من المقرر أن تُقام النسخة القادمة من البطولة في الربع الأول من عام 2026.
وكانت الفرق المشاركة في البطولة ممثلة بالتالي: مؤسسة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وألمنيوم قطر، وشركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل)، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية، وشركة برزان القابضة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وشركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة، وعمليات دخان (التابعة لبنك دخان)، ومجمع الخور السكني (فريق يمثل أقسامًا تابعة لشركة قطر للطاقة)، وشركة أوريكس "جي تي إل".
من المقرر أن تُقام النسخة القادمة من البطولة في الربع الأول من عام 2026.
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