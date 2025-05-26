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«منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» ’أفضل منتجع صحي إقليمي‘ خلال حفل توزيع جوائز
(MENAFN- BLJ Worldwide) مايو 2025: يفخر «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، أن يعلن عن اختياره مؤخرًا كـ"أفضل منتجع صحي إقليمي لعام 2025" في حفل توزيع جوائز OHLALA Spa & Wellness Awards 2025 المرموقة في مملكة البحرين؛ لتكون المرة الأولى التي يُكرّم فيها «منتجع زُلال الصحي» في هذا الحفل السنوي، في دورته الثامنة هذا العام، والتي احتفت بالتميّز في قطاع الجمال والعناية بالصحة والسياحة العلاجية على مستوى مملكة البحرين والمنطقة.
تمر عملية اختيار الفائزين بجوائز OHLALA Spa & Wellness Awards بمرحلتين، حيث يتم اختيار الفائزين من خلال مزيج من تصويت الجمهور وتقييمات تقدّمها لجنة من خبراء الصحة والعافية.
جدير بالذكر أن «منتجع زُلال الصحي» يقدّم باقة مختارة بعناية من العلاجات التي تمزج بين حكمة الاستشفاء وفق طرق العلاج المتجذرة في مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي والعلاجات والممارسات الحديثة. ويركز النهج الفريد للمنتجع على تعزيز التوازن بين الصحة البدنية والنفسية من خلال العلاجات الطبيعية والتغذية الصحية والأنشطة البدنية وأنشطة تحفيز الانتباه، وكلها مصممة خصيصًا لتناسب تجربة كافة الضيوف وظروفهم الشخصية.
وبهذه المناسبة، عبَّر السيد/ عمار عبد الصمد، المدير العام لـ «منتجع زُلال الصحي»، عن تقديره لهذه الجائزة، قائلاً: "من دواعي فخرنا أن نحظى بجائزة ’أفضل منتجع صحي إقليمي‘ خلال حفل جوائز OHLALA Spa & Wellness Awards 2025، وهو تكريم يُجسِّد احترفية وشغف فريق العمل لدينا، إلى جانب التزامنا بدمج مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي في مفهومنا الشامل والحديث للعناية بالصحة والارتقاء برفاهية الإنسان. ونحن نفخر بأن نأتي في طليعة المنتجعات الصحية بهذه المنطقة وبمواصلة الارتقاء بمعايير السياحة العلاجية، لنقدم لضيوفنا تجربة متميّزة في منتجعنا، تُمكّنهم من الاستمتاع بكافة سمات العافية الشاملة."
كما علّقت السيدة مينارا ناوين، مدير السبا في «منتجع زُلال الصحي»، على هذا الإنجاز، قائلةً: "يؤكد هذا التكريم على القيمة الحقيقة لما نقدّمه في منتجع زُلال، كملاذ لتحقيق التوازن والتغيير الشامل في أنماط الحياة. كما أن خبرتنا في المعالجة وفق مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي الثرية توفر إطار عمل يتسم بالعراقة والتجذر عبر التاريخ، ونحن فخورون بتبني هذا النهج وتنفيذه من خلال تجارب علاجية تُقدّم بعناية وخبرة وبما يتناسب مع جميع الضيوف."
ويواصل «منتجع زُلال الصحي» جذب الباحثين عن الاستجمام والاستشفاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العائلات والأفراد الذين يسعون لتجديد حياتهم من خلال تجارب هادفة وممتعة. وبصفته المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، يواصل «منتجع زُلال الصحي» التزامه بتقديم تجارب تحويلية للعناية بالصحة وتعزيز الرفاهية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز الاستدامة والحفاظ على التراث الثقافي.
للحجز والاستفسار، يمكن التواصل مع الفريق المختص في المنتجع على البريد الإلكتروني ... أو عبر الواتساب أو الاتصال على الرقم:+974 4477 6555 ، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
تمر عملية اختيار الفائزين بجوائز OHLALA Spa & Wellness Awards بمرحلتين، حيث يتم اختيار الفائزين من خلال مزيج من تصويت الجمهور وتقييمات تقدّمها لجنة من خبراء الصحة والعافية.
جدير بالذكر أن «منتجع زُلال الصحي» يقدّم باقة مختارة بعناية من العلاجات التي تمزج بين حكمة الاستشفاء وفق طرق العلاج المتجذرة في مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي والعلاجات والممارسات الحديثة. ويركز النهج الفريد للمنتجع على تعزيز التوازن بين الصحة البدنية والنفسية من خلال العلاجات الطبيعية والتغذية الصحية والأنشطة البدنية وأنشطة تحفيز الانتباه، وكلها مصممة خصيصًا لتناسب تجربة كافة الضيوف وظروفهم الشخصية.
وبهذه المناسبة، عبَّر السيد/ عمار عبد الصمد، المدير العام لـ «منتجع زُلال الصحي»، عن تقديره لهذه الجائزة، قائلاً: "من دواعي فخرنا أن نحظى بجائزة ’أفضل منتجع صحي إقليمي‘ خلال حفل جوائز OHLALA Spa & Wellness Awards 2025، وهو تكريم يُجسِّد احترفية وشغف فريق العمل لدينا، إلى جانب التزامنا بدمج مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي في مفهومنا الشامل والحديث للعناية بالصحة والارتقاء برفاهية الإنسان. ونحن نفخر بأن نأتي في طليعة المنتجعات الصحية بهذه المنطقة وبمواصلة الارتقاء بمعايير السياحة العلاجية، لنقدم لضيوفنا تجربة متميّزة في منتجعنا، تُمكّنهم من الاستمتاع بكافة سمات العافية الشاملة."
كما علّقت السيدة مينارا ناوين، مدير السبا في «منتجع زُلال الصحي»، على هذا الإنجاز، قائلةً: "يؤكد هذا التكريم على القيمة الحقيقة لما نقدّمه في منتجع زُلال، كملاذ لتحقيق التوازن والتغيير الشامل في أنماط الحياة. كما أن خبرتنا في المعالجة وفق مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي الثرية توفر إطار عمل يتسم بالعراقة والتجذر عبر التاريخ، ونحن فخورون بتبني هذا النهج وتنفيذه من خلال تجارب علاجية تُقدّم بعناية وخبرة وبما يتناسب مع جميع الضيوف."
ويواصل «منتجع زُلال الصحي» جذب الباحثين عن الاستجمام والاستشفاء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العائلات والأفراد الذين يسعون لتجديد حياتهم من خلال تجارب هادفة وممتعة. وبصفته المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، يواصل «منتجع زُلال الصحي» التزامه بتقديم تجارب تحويلية للعناية بالصحة وتعزيز الرفاهية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز الاستدامة والحفاظ على التراث الثقافي.
للحجز والاستفسار، يمكن التواصل مع الفريق المختص في المنتجع على البريد الإلكتروني ... أو عبر الواتساب أو الاتصال على الرقم:+974 4477 6555 ، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط:
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