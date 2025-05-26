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اللمسات النهائية في التحضيرات لانطلاق النسخة الرابعة من "برومين سباق السيدات"
(MENAFN- Yahoo) عمّان، الأردن (أيار 2025) – تضع الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" اللمسات الأخيرة على التحضيرات لانطلاق النسخة الرابعة من "برومين سباق السيدات"، والمقرر إقامته يوم الجمعة 30 أيار في حدائق الحسين، بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات وبالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى وعدد من الجهات الداعمة.
ويُقام السباق تحت شعار "اركضي عشانك"، ويشتمل على فئتين: 5.2 كم و2.6 كم، حيث يبدأ تجمع المتسابقات الساعة 8 صباحاً، والانطلاق في تمام الساعة 9، بينما تنطلق سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفات قبل 10 دقائق من كل سباق.
تتضمن التحضيرات النهائية تجهيز مسارات السباق، تأمين نقاط المياه، وتنسيق الفرق التطوعية لتقديم الدعم على طول المسار، بما يضمن راحة وسلامة جميع العداءات.
وقد أعربت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، عن تفاؤلها بنجاح هذه النسخة من السباق، مؤكدة أن الحدث يعكس التزام الجمعية بتمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة في الفعاليات الرياضية ضمن بيئة آمنة وداعمة. كما شكرت الجهات الشريكة والداعمة وفي مقدمتهم شركة برومين الأردن والشريك الاستراتيجي أمانة عمان الكبرى،والبنك العربي الراعي الذهبي للسباق، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية الراعي الفضي، بالإضافة الى مياه غدير كالمياه الرسمية وشركة زين كشريك اتصالات ونادي VY الشريك الرياضي، وكل من مطاعم بافالو وشاورما الضيعة وشركة سنيورة كداعم لوجبات المتطوعين، كما نخص بالذكر الدعم الإعلامي الخاص بالسباق والمقدم من التلفزيون الأردني وعمان تي في وراديو روتانا وفن وشركة Gimmick وجورمول، وكافة الجهات التطوعية القائمة على المساهمة في إنجاح هذا الحدث.
ويُتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من السيدات من مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، في فعالية تجمع بين الرياضة، التوعوية، وتمكين المرأة، وتدعو الجمعية من لم تُسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة مكتب الجمعية في الشميساني حتى مساء يوم الخميس 29 أيار، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.
ويُقام السباق تحت شعار "اركضي عشانك"، ويشتمل على فئتين: 5.2 كم و2.6 كم، حيث يبدأ تجمع المتسابقات الساعة 8 صباحاً، والانطلاق في تمام الساعة 9، بينما تنطلق سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفات قبل 10 دقائق من كل سباق.
تتضمن التحضيرات النهائية تجهيز مسارات السباق، تأمين نقاط المياه، وتنسيق الفرق التطوعية لتقديم الدعم على طول المسار، بما يضمن راحة وسلامة جميع العداءات.
وقد أعربت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، عن تفاؤلها بنجاح هذه النسخة من السباق، مؤكدة أن الحدث يعكس التزام الجمعية بتمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة في الفعاليات الرياضية ضمن بيئة آمنة وداعمة. كما شكرت الجهات الشريكة والداعمة وفي مقدمتهم شركة برومين الأردن والشريك الاستراتيجي أمانة عمان الكبرى،والبنك العربي الراعي الذهبي للسباق، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية الراعي الفضي، بالإضافة الى مياه غدير كالمياه الرسمية وشركة زين كشريك اتصالات ونادي VY الشريك الرياضي، وكل من مطاعم بافالو وشاورما الضيعة وشركة سنيورة كداعم لوجبات المتطوعين، كما نخص بالذكر الدعم الإعلامي الخاص بالسباق والمقدم من التلفزيون الأردني وعمان تي في وراديو روتانا وفن وشركة Gimmick وجورمول، وكافة الجهات التطوعية القائمة على المساهمة في إنجاح هذا الحدث.
ويُتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من السيدات من مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، في فعالية تجمع بين الرياضة، التوعوية، وتمكين المرأة، وتدعو الجمعية من لم تُسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة مكتب الجمعية في الشميساني حتى مساء يوم الخميس 29 أيار، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.
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