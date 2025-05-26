403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بورصة الكويت تفوز بجائزة "الريادة المالية في استدامة المجتمعات" من Global Finance
(MENAFN- TRACCS) مدينة الكويت – 20 مايو 2025: توجّت بورصة الكويت بجائزة "الريادة المالية المتميزة في استدامة المجتمعات" عن منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز التمويل المستدام الذي نظمته مجلة Global Finance في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 13 مايو 2025.
ويأتي هذا التكريم تأكيداً على التزام بورصة الكويت العميق بأعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) ودمجها ضمن نموذج أعمال الشركة، وتجسيداً لرؤيتها في ترسيخ ثقافة الاستدامة المؤسسية عبر مبادرات مؤثرة تعزز من أثرها المجتمعي، وتدعم تطلعاتها نحو سوق مالي أكثر شفافية ومسؤولية، فقد تبنّت البورصة نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة عبر دعم البرامج الاجتماعية والتعليمية والبيئية، وتمكين الفئات المختلفة، وتوسيع نطاق المعرفة المالية، في انسجام تام مع أهداف خطة التنمية الوطنية للكويت.
خلال العام 2024، واصلت بورصة الكويت دعم البرامج والمبادرات الاجتماعية والبيئية بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، حيث قامت برعاية 38 برنامج طوال العام، وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه. ذلك وتضمنت هذه المبادرات العديد من البرامج البيئية، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة. كما دشنت البورصة مبادرة "الجرس" لزيادة الوعي بالثقافة المالية بنسختها الأولى، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية كأداة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الملحية المرموقة.
وفي تعليق له على الجائزة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: "تمثل هذه الجائزة الدولية دليلاً جديداً على ريادتنا المستمرة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. نحن فخورون بأن يتم الاعتراف بجهودنا من قبل جهة عالمية مرموقة مثل مجلة Global Finance، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في نموذج عملنا ونهجنا القائم على الشفافية والتأثير الإيجابي. سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، وسنكرّس جهودنا للارتقاء بالممارسات المستدامة في القطاع المالي الكويتي."
وأضاف السنعوسي: "ذلك وتؤمن البورصة بأن الاستدامة مسؤولية كافة أعضاء المجتمع، وفرصة لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. نيابةً عن بورصة الكويت، أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة Global Finance على هذا التكريم، وأؤكد بأن هذه الجائزة تحفّزنا لمواصلة الابتكار في مبادراتنا وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع الكويتي والاقتصاد الوطني."
تمثل الجائزة الفوز الثاني للبورصة بهذا اللقب المرموق بعد أن نالته للمرة الأولى في عام 2023، في حين سبق أن حصدت جائزة "الأفضل في شفافية الاستدامة" لعامي 2023 و2024. ذلك وحصدت الشركة أكثر من 25 جائزة في مجال الاستدامة منذ عام 2018 من العديدي من الجهات والمجلات المرموقة.
تكرم جوائز التمويل المستدام من مجلة Global Finance الريادة العالمية والإقليمية والمحلية في التمويل المستدام، وتُثَني مساعي المؤسسات المالية لدعم وتبني المبادرات الهادفة إلى تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، والتي تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية. ذلك ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بناءً على مساهماتهم في التمويل المستدام الشامل، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، والشفافية وإعداد التقارير، فضلاً عن التزامهم بالتمويل المستدام.
تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على الارتقاء بكافة مبادراتها لأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وأعلى المعايير المعتمدة في قطاع أسواق المال، فضلاً عن مواكبة توقعات المستثمرين. ذلك وتسعى الشركة إلى انشاء شراكات قوية ومستدامة تســاعدها على تحقيق النجــاح، وتتيــح لها الاســتفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات التي تمتلــك خبرة في مجالات مختلفـة. كما تحرص البورصة على دمج قيم الاستدامة ضمن ثقافة الشركة ومبادئها الأساسية في عملياتها اليومية لتحقيق تأثير إيجابي بعيد المدى.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع عددٍ من المؤسسات المحلية والدولية، والتي تركز على دعم المنشآت غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية، ورفع الوعي بأسواق المال، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
ويأتي هذا التكريم تأكيداً على التزام بورصة الكويت العميق بأعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) ودمجها ضمن نموذج أعمال الشركة، وتجسيداً لرؤيتها في ترسيخ ثقافة الاستدامة المؤسسية عبر مبادرات مؤثرة تعزز من أثرها المجتمعي، وتدعم تطلعاتها نحو سوق مالي أكثر شفافية ومسؤولية، فقد تبنّت البورصة نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة عبر دعم البرامج الاجتماعية والتعليمية والبيئية، وتمكين الفئات المختلفة، وتوسيع نطاق المعرفة المالية، في انسجام تام مع أهداف خطة التنمية الوطنية للكويت.
خلال العام 2024، واصلت بورصة الكويت دعم البرامج والمبادرات الاجتماعية والبيئية بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، حيث قامت برعاية 38 برنامج طوال العام، وذلك بهدف إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه. ذلك وتضمنت هذه المبادرات العديد من البرامج البيئية، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة. كما دشنت البورصة مبادرة "الجرس" لزيادة الوعي بالثقافة المالية بنسختها الأولى، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية كأداة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الملحية المرموقة.
وفي تعليق له على الجائزة، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: "تمثل هذه الجائزة الدولية دليلاً جديداً على ريادتنا المستمرة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. نحن فخورون بأن يتم الاعتراف بجهودنا من قبل جهة عالمية مرموقة مثل مجلة Global Finance، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في نموذج عملنا ونهجنا القائم على الشفافية والتأثير الإيجابي. سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، وسنكرّس جهودنا للارتقاء بالممارسات المستدامة في القطاع المالي الكويتي."
وأضاف السنعوسي: "ذلك وتؤمن البورصة بأن الاستدامة مسؤولية كافة أعضاء المجتمع، وفرصة لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. نيابةً عن بورصة الكويت، أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة Global Finance على هذا التكريم، وأؤكد بأن هذه الجائزة تحفّزنا لمواصلة الابتكار في مبادراتنا وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع الكويتي والاقتصاد الوطني."
تمثل الجائزة الفوز الثاني للبورصة بهذا اللقب المرموق بعد أن نالته للمرة الأولى في عام 2023، في حين سبق أن حصدت جائزة "الأفضل في شفافية الاستدامة" لعامي 2023 و2024. ذلك وحصدت الشركة أكثر من 25 جائزة في مجال الاستدامة منذ عام 2018 من العديدي من الجهات والمجلات المرموقة.
تكرم جوائز التمويل المستدام من مجلة Global Finance الريادة العالمية والإقليمية والمحلية في التمويل المستدام، وتُثَني مساعي المؤسسات المالية لدعم وتبني المبادرات الهادفة إلى تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي، والتي تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية. ذلك ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بناءً على مساهماتهم في التمويل المستدام الشامل، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، والشفافية وإعداد التقارير، فضلاً عن التزامهم بالتمويل المستدام.
تنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على الارتقاء بكافة مبادراتها لأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وأعلى المعايير المعتمدة في قطاع أسواق المال، فضلاً عن مواكبة توقعات المستثمرين. ذلك وتسعى الشركة إلى انشاء شراكات قوية ومستدامة تســاعدها على تحقيق النجــاح، وتتيــح لها الاســتفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات التي تمتلــك خبرة في مجالات مختلفـة. كما تحرص البورصة على دمج قيم الاستدامة ضمن ثقافة الشركة ومبادئها الأساسية في عملياتها اليومية لتحقيق تأثير إيجابي بعيد المدى.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع عددٍ من المؤسسات المحلية والدولية، والتي تركز على دعم المنشآت غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية، ورفع الوعي بأسواق المال، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين