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اطلبها مسبقًا الآن: ساعة HUAWEI WATCH 5 تُؤسس لعصرٍ جديد من الابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء
(MENAFN- Ogilvy) : بداية جديدة لمراقبة الصحة وتفاعل المستخدم
في قلب تجربة HUAWEI WATCH 5، تبرز تقنية X-TAP متعددة الاستشعار — ثورة جديدة تدمج بين مستشعرات تخطيط القلب ECG وخطط التحجم الضوئي PPG ومستشعر اللمس في واجهة واحدة انسيابية، لتوسّع إمكانيات مراقبة الصحة الدقيقة من المعصم إلى طرف الإصبع. هذه المنظومة الذكية الأولى من نوعها ترفع دقة وسرعة وشمولية تتبع البيانات الصحية إلى مستوى جديد كليًا.
وبفضل حساسيتها للّمس والضغط بدرجات متفاوتة، تمكّن X-TAP المستخدم من الوصول إلى وظائف متعددة بلمسة واحدة. يكفي لمس المستشعر لثلاث ثوانٍ فقط لتفعيل "Health Glance" – تقرير شامل وفوري يحتوي على 11 مؤشرًا صحيًا من بينها تقلب معدل نبضات القلب (HRV)، الحالة النفسية، وتشبع الأوكسجين، يُعرض خلال 60 ثانية فقط.
وتتيح هذه التقنية الرائدة قياس تشبع الأوكسجين من طرف الإصبع بدقة عالية في أقل من 10 ثوانٍ، مستفيدة من رقة الجلد وكثافة الأوعية الدموية في الإصبع لتحسين جودة إشارات النبض.
براعة تصميمية برؤية مستقبلية
استُلهم تصميم HUAWEI WATCH 5 من "خط كارمان" – الحدّ الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء – فجاء بتصميم متكامل وانسيابي يتوفر في مقاسين: 42 ملم و46 ملم. ويجمع كلا الطرازين بين الأناقة الدقيقة والوظائف العملية بلمسة من الفخامة العصرية.
وتقدّم هواوي خبرتها العميقة في تطوير الألوان من خلال إصدارات الذهب الرملي والبيج (مقاس 42 ملم)، والبنفسجي (مقاس 46 ملم). صُنعت إصدارات 42 ملم من الفولاذ المقاوم للصدأ 904L عالي التحمل، في حين استخدم التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات لطراز 46 ملم، وهو أخف بنسبة 45% وأكثر صلابة بمرتين من الفولاذ التقليدي. كما تتوفر الساعة بتصاميم من الفولاذ 316L لمحبي البساطة والفخامة في آنٍ معًا. ويغطي جميع الطرازات زجاج الياقوت الكروي المقاوم للخدوش والذي يتميز بنقائه وصلابته الفائقة.
وتأتي الساعة بثلاثة أنواع من الأساور: التيتانيوم، الفلوروالإيلاستومر، والمركب عالي التقنية الذي يحاكي ملمس الجلد دون رائحة، مقاوم للماء والبقع. وتشمل الخيارات الجلدية الجديدة لمسات مستوحاة من الدينيم البيج والحرير البنفسجي، لتكمل مختلف الأذواق والأزياء.
إيماءات بسيطة، تجربة ذكية
لتبسيط التفاعل اليومي، تقدم HUAWEI WATCH 5 نظاماً ذكياً للتحكم بالإيماءات عبر "التمرير المزدوج" و"النقر المزدوج". يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات، التحكم في الموسيقى، وحتى تشغيل الكاميرا عن بُعد بكل سهولة، خاصةً عندما يكون استخدام الشاشة صعبًا أو غير ممكن. تدعم هذه الإيماءات الذكية مجموعة واسعة من التطبيقات، مما يعزز تجربة الاستخدام بسلاسة ومرونة.
وتدعم HUAWEI WATCH 5 الاتصال عبر eSIM، ما يتيح للمستخدم البقاء متصلًا حتى بدون الهاتف، مثالية للأنشطة الخارجية أو الأيام المزدحمة. كما توفّر الساعة وضعين للطاقة: القياسي ووضع توفير البطارية، حيث تدوم حتى 4.5 أيام في طراز 46 ملم و3 أيام في 42 ملم ضمن الوضع القياسي، بينما يمكن أن تصل حتى 11 و7 أيام على التوالي في وضع توفير الطاقة.
من خلال مزايا مبتكرة مثل تقنية X-TAP، وتتبع الصحة المتقدم، والتفاعل السلس بالإيماءات، تكرّس سلسلة HUAWEI WATCH 5 ريادتها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، مؤكدة التزام هواوي بالارتقاء بأسلوب حياة المستخدمين وصحتهم.
بلمسة واحدة، يمكنك الآن فتح أبواب المستقبل، واكتشاف إمكانات لا نهائية تبدأ من معصمك.
نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)
تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)، إحدى وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث في هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية وتجارب المستهلكين. وتشمل محفظة منتجاتها الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والخدمات السحابية.
تنشط مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتصل خدماتها لأكثر من ثلث سكان العالم. وقامت بإنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في بلدان حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد والصين. تتميز شبكة هواوي العالمية، بخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الاتصالات، وتواصل في التزامها بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وتصنف مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، باعتبارها واحدة من أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، وتواصل في جهودها والتزامها الراسخ بدفع مسيرة الشمول الرقمي وتحقيق الاستدامة والابتكار من خلال المنتجات الذكية التي تركز على المستخدم، والتي تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية.
في قلب تجربة HUAWEI WATCH 5، تبرز تقنية X-TAP متعددة الاستشعار — ثورة جديدة تدمج بين مستشعرات تخطيط القلب ECG وخطط التحجم الضوئي PPG ومستشعر اللمس في واجهة واحدة انسيابية، لتوسّع إمكانيات مراقبة الصحة الدقيقة من المعصم إلى طرف الإصبع. هذه المنظومة الذكية الأولى من نوعها ترفع دقة وسرعة وشمولية تتبع البيانات الصحية إلى مستوى جديد كليًا.
وبفضل حساسيتها للّمس والضغط بدرجات متفاوتة، تمكّن X-TAP المستخدم من الوصول إلى وظائف متعددة بلمسة واحدة. يكفي لمس المستشعر لثلاث ثوانٍ فقط لتفعيل "Health Glance" – تقرير شامل وفوري يحتوي على 11 مؤشرًا صحيًا من بينها تقلب معدل نبضات القلب (HRV)، الحالة النفسية، وتشبع الأوكسجين، يُعرض خلال 60 ثانية فقط.
وتتيح هذه التقنية الرائدة قياس تشبع الأوكسجين من طرف الإصبع بدقة عالية في أقل من 10 ثوانٍ، مستفيدة من رقة الجلد وكثافة الأوعية الدموية في الإصبع لتحسين جودة إشارات النبض.
براعة تصميمية برؤية مستقبلية
استُلهم تصميم HUAWEI WATCH 5 من "خط كارمان" – الحدّ الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء – فجاء بتصميم متكامل وانسيابي يتوفر في مقاسين: 42 ملم و46 ملم. ويجمع كلا الطرازين بين الأناقة الدقيقة والوظائف العملية بلمسة من الفخامة العصرية.
وتقدّم هواوي خبرتها العميقة في تطوير الألوان من خلال إصدارات الذهب الرملي والبيج (مقاس 42 ملم)، والبنفسجي (مقاس 46 ملم). صُنعت إصدارات 42 ملم من الفولاذ المقاوم للصدأ 904L عالي التحمل، في حين استخدم التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات لطراز 46 ملم، وهو أخف بنسبة 45% وأكثر صلابة بمرتين من الفولاذ التقليدي. كما تتوفر الساعة بتصاميم من الفولاذ 316L لمحبي البساطة والفخامة في آنٍ معًا. ويغطي جميع الطرازات زجاج الياقوت الكروي المقاوم للخدوش والذي يتميز بنقائه وصلابته الفائقة.
وتأتي الساعة بثلاثة أنواع من الأساور: التيتانيوم، الفلوروالإيلاستومر، والمركب عالي التقنية الذي يحاكي ملمس الجلد دون رائحة، مقاوم للماء والبقع. وتشمل الخيارات الجلدية الجديدة لمسات مستوحاة من الدينيم البيج والحرير البنفسجي، لتكمل مختلف الأذواق والأزياء.
إيماءات بسيطة، تجربة ذكية
لتبسيط التفاعل اليومي، تقدم HUAWEI WATCH 5 نظاماً ذكياً للتحكم بالإيماءات عبر "التمرير المزدوج" و"النقر المزدوج". يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات، التحكم في الموسيقى، وحتى تشغيل الكاميرا عن بُعد بكل سهولة، خاصةً عندما يكون استخدام الشاشة صعبًا أو غير ممكن. تدعم هذه الإيماءات الذكية مجموعة واسعة من التطبيقات، مما يعزز تجربة الاستخدام بسلاسة ومرونة.
وتدعم HUAWEI WATCH 5 الاتصال عبر eSIM، ما يتيح للمستخدم البقاء متصلًا حتى بدون الهاتف، مثالية للأنشطة الخارجية أو الأيام المزدحمة. كما توفّر الساعة وضعين للطاقة: القياسي ووضع توفير البطارية، حيث تدوم حتى 4.5 أيام في طراز 46 ملم و3 أيام في 42 ملم ضمن الوضع القياسي، بينما يمكن أن تصل حتى 11 و7 أيام على التوالي في وضع توفير الطاقة.
من خلال مزايا مبتكرة مثل تقنية X-TAP، وتتبع الصحة المتقدم، والتفاعل السلس بالإيماءات، تكرّس سلسلة HUAWEI WATCH 5 ريادتها في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، مؤكدة التزام هواوي بالارتقاء بأسلوب حياة المستخدمين وصحتهم.
بلمسة واحدة، يمكنك الآن فتح أبواب المستقبل، واكتشاف إمكانات لا نهائية تبدأ من معصمك.
نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)
تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)، إحدى وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث في هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية وتجارب المستهلكين. وتشمل محفظة منتجاتها الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والخدمات السحابية.
تنشط مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتصل خدماتها لأكثر من ثلث سكان العالم. وقامت بإنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في بلدان حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد والصين. تتميز شبكة هواوي العالمية، بخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الاتصالات، وتواصل في التزامها بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وتصنف مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، باعتبارها واحدة من أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، وتواصل في جهودها والتزامها الراسخ بدفع مسيرة الشمول الرقمي وتحقيق الاستدامة والابتكار من خلال المنتجات الذكية التي تركز على المستخدم، والتي تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية.
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