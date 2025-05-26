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آل عبدالغني موتورز تحتفي بالمواهب الناشئة خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام"
(MENAFN- Ogilvy) الدوحة، قطر - 25 مايو 2025: أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في قطر، عن الفائزين في النسخة الثامنة عشرة من مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام، وذلك خلال حفل خاص أقيم في صالة عرض تويوتا في مدينة لوسيل. وشهد الحفل حضور الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، إلى جانب الرياضيين القطريين علي أرشيد وشريف يونس، وممثلي شركة آل عبدالغني موتورز، في أجواء احتفالية كرّمت إبداعات الجيل القادم وخيالهم الواسع.
استقطبت المسابقة هذا العام أكثر من 500 مشاركة قدّمها طلاب من أكثر من 200 مدرسة في مختلف أنحاء قطر. وقد دُعي الفنانون الصغار لتخيل ورسم 'سيارة أحلامهم'، سيارة تجلب السعادة، أو تعالج تحديات واقعية، أو تسهم في بناء مستقبل أفضل. وجاءت الرسومات المشاركة معبّرة عن أفكار ملهمة ومتنوعة، تناولت مفاهيم مثل الاستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز روح التعاون المجتمعي، والتعاطف الإنساني.
وشملت المسابقة ثلاث فئات عمرية (أقل من 7 سنوات، ومن 8 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 15 سنة). وتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة، حيث تم تكريمهم خلال الحفل من قبل ممثلي شركة آل عبدالغني موتورز، الذين قدموا لهم شهادات تقدير وجوائز قيّمة. سيتم إرسال الرسومات الفائزة إلى المسابقة العالمية في اليابان، حيث سيحصل الفائزون على جوائز قيّمة مقدّمة من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، في حال فوزهم في المرحلة النهائية. إضافة إلى ذلك، كرّمت الشركة 25 مشاركًا آخرين تقديرًا لتميزهم الإبداعي، وتم اختيار ثلاثة منهم كفائزين بناءً على نتائج مسابقة تصويت إلكترونية نظمتها شركة آل عبدالغني موتورز.
شهد الحفل مشاركة الرياضيين القطريين علي أرشيد، عضو فريق تويوتا العالمي للرياضيين (GTTA)، وشريف يونس، بطل قطر في الكرة الطائرة الشاطئية الذي ترعاه شركة آل عبدالغني موتورز، حيث أضفيا بُعداً ملهمًا على أجواء الاحتفال. وقد تفاعل كلا الرياضيين مع الطلاب، وشجّعوهم على مواصلة شغفهم بالإبداع والتصميم، كما قدّما تجاربهما الشخصية كأبطال وطنيين، مسلطَين الضوء على قيم المثابرة والانضباط والطموح، وهي القيم التي تنسجم مع رؤية مسابقة تويوتا الفنية ورسالة شركة تويوتا العالمية.
ومنذ إطلاقها عام 2004، أصبحت مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام تجربة فريدة لملايين الأطفال حول العالم، حيث استقطبت أكثر من 9.4 مليون مشاركة من 144 دولة. وتُعد هذه المبادرة منصة عالمية تحتفي بقدرات الأطفال الإبداعية وتُلهِمهم للتفكير بحرية وتخيل حلول مبتكرة لمستقبل أفضل.
في قطر، تواصل شركة آل عبدالغني موتورز دعم هذه المسابقة المتميزة ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تأكيدًا على التزامها بتمكين الجيل القادم وتعزيز دوره في بناء المستقبل. كما تعكس هذه المبادرة التزام الشركة الأوسع بتمكين الشباب، ودعم المواهب الطموحة، وتشجيع التميز، سواءً في الفنون أو الابتكار أو الرياضة.
استقطبت المسابقة هذا العام أكثر من 500 مشاركة قدّمها طلاب من أكثر من 200 مدرسة في مختلف أنحاء قطر. وقد دُعي الفنانون الصغار لتخيل ورسم 'سيارة أحلامهم'، سيارة تجلب السعادة، أو تعالج تحديات واقعية، أو تسهم في بناء مستقبل أفضل. وجاءت الرسومات المشاركة معبّرة عن أفكار ملهمة ومتنوعة، تناولت مفاهيم مثل الاستدامة، وحماية البيئة، وتعزيز روح التعاون المجتمعي، والتعاطف الإنساني.
وشملت المسابقة ثلاث فئات عمرية (أقل من 7 سنوات، ومن 8 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 15 سنة). وتم اختيار ثلاثة فائزين من كل فئة، حيث تم تكريمهم خلال الحفل من قبل ممثلي شركة آل عبدالغني موتورز، الذين قدموا لهم شهادات تقدير وجوائز قيّمة. سيتم إرسال الرسومات الفائزة إلى المسابقة العالمية في اليابان، حيث سيحصل الفائزون على جوائز قيّمة مقدّمة من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، في حال فوزهم في المرحلة النهائية. إضافة إلى ذلك، كرّمت الشركة 25 مشاركًا آخرين تقديرًا لتميزهم الإبداعي، وتم اختيار ثلاثة منهم كفائزين بناءً على نتائج مسابقة تصويت إلكترونية نظمتها شركة آل عبدالغني موتورز.
شهد الحفل مشاركة الرياضيين القطريين علي أرشيد، عضو فريق تويوتا العالمي للرياضيين (GTTA)، وشريف يونس، بطل قطر في الكرة الطائرة الشاطئية الذي ترعاه شركة آل عبدالغني موتورز، حيث أضفيا بُعداً ملهمًا على أجواء الاحتفال. وقد تفاعل كلا الرياضيين مع الطلاب، وشجّعوهم على مواصلة شغفهم بالإبداع والتصميم، كما قدّما تجاربهما الشخصية كأبطال وطنيين، مسلطَين الضوء على قيم المثابرة والانضباط والطموح، وهي القيم التي تنسجم مع رؤية مسابقة تويوتا الفنية ورسالة شركة تويوتا العالمية.
ومنذ إطلاقها عام 2004، أصبحت مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة الأحلام تجربة فريدة لملايين الأطفال حول العالم، حيث استقطبت أكثر من 9.4 مليون مشاركة من 144 دولة. وتُعد هذه المبادرة منصة عالمية تحتفي بقدرات الأطفال الإبداعية وتُلهِمهم للتفكير بحرية وتخيل حلول مبتكرة لمستقبل أفضل.
في قطر، تواصل شركة آل عبدالغني موتورز دعم هذه المسابقة المتميزة ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تأكيدًا على التزامها بتمكين الجيل القادم وتعزيز دوره في بناء المستقبل. كما تعكس هذه المبادرة التزام الشركة الأوسع بتمكين الشباب، ودعم المواهب الطموحة، وتشجيع التميز، سواءً في الفنون أو الابتكار أو الرياضة.
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