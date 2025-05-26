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سيجيت تكشف عن استراتيجيتها لقيادة مستقبل تخزين البيانات خلال فعالية المستثمرين والمحللين 2025
(MENAFN- Fleishman Hillard) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 32 مايو 2025 - نظمت سيجيت تكنولوجي هولدينجز بي إل سي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة وتخزين البيانات والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: STX)، فعالية المستثمرين والمحللين لعام 2025، حددت خلالها استراتيجيتها الواضحة للاستفادة من فرص النمو المُستقبلية، وتعزيز الربحية، وبناء قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين.
في تعليقه على الحدث، شدد ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت، على أن الابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تسريع نمو حجم البيانات، ما يرفع الطلب على حلول تخزين الأقراص الصلبة. وأوضح أن سيجيت تتمتع اليوم بموقع استراتيجي يمكّنها من اغتنام هذه الفرصة، بفضل مجموعة حلولها "موزايك" المدعومة بتقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR)، الرائدة في السوق. وأضاف أن هذه الحلول المتقدمة قادرة على معالجة التحديات الأساسية التي تواجه مراكز البيانات، مثل التكلفة والكثافة والاستدامة، مما يتيح للشركة تقديم حلول تخزين مرنة وفعالة تمتد من السحابة وصولًا إلى الشبكات الطرفية.
وأضاف موسلي: "منذ الفعالية الأخيرة للمستثمرين والمحللين في عام 2021، أحرزنا تقدماً هيكلياً مهماً عزز من رؤيتنا بخصوص نمو الطلب وانضباط العرض وتحسين تشكيلة منتجاتنا وتبسيط هيكل التكلفة. لقد أصبحنا اليوم شركة أكثر قوة وكفاءة، بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها فريقنا العالمي. نحن نمر بمرحلة محورية في مسيرة سيجيت، ونؤمن بأننا نمتلك التكنولوجيا المناسبة والاستراتيجية الصحيحة لقيادة مستقبل التخزين القائم على البيانات، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا."
وضعت سيجيت خلال الفعالية أهدافًا مالية جديدة حتى السنة المالية 2028، مدعومة بتبني تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة. كما أعلنت أن مجلس إدارتها وافق على زيادة قيمة تفويض إعادة شراء أسهمها إلى 5 مليارات دولار، مؤكدةً التزامها بتحقيق عوائد رأسمالية وثقتها في صحتها المالية المستقبلية. هذا التفويض ليس له تاريخ انتهاء، وأي عمليات إعادة شراء للأسهم ستعتمد على الوضع المالي لشركة سيجيت، ونتائج عملياتها، والسيولة النقدية المتاحة، وتدفقاتها النقدية، ومتطلبات رأس المال، والاحتياطيات القابلة للتوزيع، وعوامل أخرى تراها الشركة ذات صلة.
إعادة مشاهدة الفعالية
يمكنكم الاطلاع على العرض التقديمي الكامل وإعادة حضور فعالية المستثمرين والمحللين لعام 2025، التي عُقدت اليوم، عبر موقع علاقات المستثمرين لشركة سيجيت على الرابط: investors.seagate.com.
في تعليقه على الحدث، شدد ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت، على أن الابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تسريع نمو حجم البيانات، ما يرفع الطلب على حلول تخزين الأقراص الصلبة. وأوضح أن سيجيت تتمتع اليوم بموقع استراتيجي يمكّنها من اغتنام هذه الفرصة، بفضل مجموعة حلولها "موزايك" المدعومة بتقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR)، الرائدة في السوق. وأضاف أن هذه الحلول المتقدمة قادرة على معالجة التحديات الأساسية التي تواجه مراكز البيانات، مثل التكلفة والكثافة والاستدامة، مما يتيح للشركة تقديم حلول تخزين مرنة وفعالة تمتد من السحابة وصولًا إلى الشبكات الطرفية.
وأضاف موسلي: "منذ الفعالية الأخيرة للمستثمرين والمحللين في عام 2021، أحرزنا تقدماً هيكلياً مهماً عزز من رؤيتنا بخصوص نمو الطلب وانضباط العرض وتحسين تشكيلة منتجاتنا وتبسيط هيكل التكلفة. لقد أصبحنا اليوم شركة أكثر قوة وكفاءة، بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها فريقنا العالمي. نحن نمر بمرحلة محورية في مسيرة سيجيت، ونؤمن بأننا نمتلك التكنولوجيا المناسبة والاستراتيجية الصحيحة لقيادة مستقبل التخزين القائم على البيانات، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا."
وضعت سيجيت خلال الفعالية أهدافًا مالية جديدة حتى السنة المالية 2028، مدعومة بتبني تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة. كما أعلنت أن مجلس إدارتها وافق على زيادة قيمة تفويض إعادة شراء أسهمها إلى 5 مليارات دولار، مؤكدةً التزامها بتحقيق عوائد رأسمالية وثقتها في صحتها المالية المستقبلية. هذا التفويض ليس له تاريخ انتهاء، وأي عمليات إعادة شراء للأسهم ستعتمد على الوضع المالي لشركة سيجيت، ونتائج عملياتها، والسيولة النقدية المتاحة، وتدفقاتها النقدية، ومتطلبات رأس المال، والاحتياطيات القابلة للتوزيع، وعوامل أخرى تراها الشركة ذات صلة.
إعادة مشاهدة الفعالية
يمكنكم الاطلاع على العرض التقديمي الكامل وإعادة حضور فعالية المستثمرين والمحللين لعام 2025، التي عُقدت اليوم، عبر موقع علاقات المستثمرين لشركة سيجيت على الرابط: investors.seagate.com.
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