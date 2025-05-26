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هيوليت باكارد إنتربرايز تطلق محفظة سحابية هي الأحدث لتسريع التحول في السحابة الهجينة
(MENAFN- mslgroup) أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) اليوم عن تطور جديد يمثل نقلة نوعية في محفظتها من حلول السحابة الخاصة التي تعد الأكثر تطورًا في القطاع، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف ما تقدمه هذه السحابة للعملاء من خلال الاعتماد على برمجيات HPE Morpheus. وتسعى أتش بي إي من خلال هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من تحديث تقنياتها الهجينة بكفاءة أعلى سواء من حيث التكلفة أو الأداء أو سهولة التشغيل.
إعلانات أتش بي إي الجديدة تشمل:
• إصدار الأعمال من سحابة أتش بي إي الخاصة أصبح الآن متوافرًا مع حزمة HPE Morpheus VM Essentials، التي تسهم في خفض تكاليف تراخيص الأجهزة الافتراضية بنسبة تصل إلى 90%، من خلال دعم أنظمة المراقبة المتعددة واستهلاك الخدمات السحابية بطريقة ذاتية. وتُضاف هذه الوفورات إلى التكلفة الإجمالية للملكية المنخفضة بمقدار مرتين ونصف، والتي تُقدّمها البنية التحتية فائقة الارتباط والمُفكّكة (dHCI) الرائدة في هذا المجال.
• مجموعة برمجيات HPE Morpheus أصبحت متاحة بشكل عام، وتشمل حزمة HPE Morpheus VM Essentials لأحمال العمل الافتراضية، وHPE Morpheus Enterprise Software لإدارة السحابة الموحدة. وتتضمن الحزمتان برمجيات HVM hypervisor من أتش بي إي، وهما مُرخّصتان لتقليل التكلفة الإجمالية للملكية. كما يمكن للعملاء الذين يستخدمون VM Essentials تحديث البرنامج إلى HPE Morpheus Enterprise بشكل كامل.
• الخدمات الجديدة تسهل عملية تحديث المحاكاة الافتراضية لجميع أحجام الشركات.
وفي تعليقها على الإعلان الجديد، أوضحت فيدلما روسو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للسحابة الهجينة والمدير التقني في أتش بي إي أن المؤسسات تشهد لحظة حاسمة في مسار تحديث تكنولوجيا المعلومات، حيث يتعين عليها معالجة تحديات الإدارة وتكاليف المحاكاة الافتراضية المتزايدة لتوفير الاستثمارات المطلوبة لمجالات النمو الأساسية. وأضافت: "نحن رواد في مجال البنية التحتية المفككة، حيث تجمع سحابتنا الخاصة هذه الريادة مع برامج جديدة للمحاكاة الافتراضية الموحدة وإدارة السحابة. وتوفر أتش بي إي لعملائها خيارات مرنة إلى جانب البساطة والكفاءة من حيث التكلفة للتفوق على المنافسين وإعادة استثمار الموارد في الابتكار".
إصدار الأعمال من سحابة أتش بي إي الخاصة يحقق وفورات كبيرة وبساطة من خلال HPE Morpheus VM Essentials
في حين يدرك العديد من مزودي البنية التحتية لتقنية المعلومات فوائد البنية التحتية المفككة من حيث الكفاءة في التكاليف، تُعيد أتش بي إي تعريف مفهوم السحابة الخاصة المتكاملة من خلال إصدار الأعمال المزود بحزمة HPE Morpheus VM Essentials. ويسمح هذا الإصدار المتوفر بصيغتي البنية التحتية فائقة الارتباط والمُفكّكة والبنية التحتية فائقة الارتباط للمؤسسات باختيار البنية المثلى للآلات الافتراضية سواء على الشبكات الطرفية أو في مراكز البيانات. وتدير حزمة VM Essentials أجهزة أتش بي إي الافتراضية والتقليدية، مما يسمح للعملاء باختيار ودمج هذه الأجهزة وفقًا لاحتياجاتهم.
• حل افتراضي مُثبت على مستوى المؤسسات: صُممت حزمة VM Essentials لاعتمادها عالميًا، وهي مدعومة بخدمات مؤسسية شاملة تتضمن البنية التحتية وأعباء العمل.
• تجربة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الإعداد إلى التشغيل: تعمل أتش بي إي على أتمتة إعدادات البنية التحتية وإدارة دورة حياة إصدار الأعمال، في حين تساعد حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات على التنبؤ بالمشكلات ومنع حدوث نحو 86% منها مما يُوفر على فرق تكنولوجيا المعلومات الكثير من الوقت والجهد.
من جانبه، أشار روبرتو فالينتا، مدير تكنولوجيا المعلومات والعمليات المؤسسية في Aeropuertos Argentina، إلى أن إصدار الأعمال من سحابة أتش بي إي الخاصة عوض تكاليفه بالكامل وذلك بفضل النفقات التي تم توفيرها من عقود دعم الأنظمة القديمة، واستهلاك الموارد كخدمة، ومساحة مركز البيانات، وكفاءة استخدام الطاقة. وأضاف: "يُمثل الأداء وقابلية التوسع والموثوقية ركيزة أساسية لأحمال العمل المهمة لدينا، بدءًا من تتبع الرحلات الجوية إلى إدارة الوصول والمغادرة في المطارات. يُعزز هذا الإصدار رؤيتنا لتقديم خدمات أسرع وأكثر سلاسة، مما يساهم في تقليل أوقات الانتظار والتسجيل والإجراءات الأمنية للمسافرين".
وجدير بالذكر أن Commvault، الشركة الرائدة في حلول حماية البيانات والتهديدات السيبرانية، ستكون أول شريك ضمن منظومة VM Essentials يقدم دعم النسخ الاحتياطي والاسترداد للآلات الافتراضية وذلك في إصدار يطرح خلال شهر مايو.
برنامج HPE Morpheus يوحّد إدارة السحابة ويخفض التكاليف
يُسهم برنامج HPE Morpheus Enterprise الجديد في توفير حل موحد لإدارة السحابة للشركات الكبرى ومُقدّمي الخدمات. ومن خلال واجهة استخدام بسيطة، يُمكن للمؤسسات إدارة بيئات التشغيل الافتراضية القائمة على الحاويات والتابعة لجهات خارجية، عبر البنية التحتية السحابية الأساسية، والمحلية، والعامة. ويعمل برنامج HPE Morpheus Enterprise على أتمتة التطبيقات لتسريع عملية النشر بمقدار 150 ضعفًا عبر أي نظام افتراضي للمراقبة أو السحابة، وخفض تكاليف السحابة بنسبة تصل إلى 30% بفضل تقنيات التحليل لتحسين الحجم والاستخدام .
يُعد كل من Morpheus Enterprise وVM Essentials برنامجين مستقلين لا يعتمدان على أي نوع من الأجهزة، وقد تم اعتمادهما حديثًا للعمل على خوادم Dell PowerEdge ومصفوفات NetApp AFF، بالإضافة إلى خوادم HPE ProLiant Compute من الجيلين 11 و12. تُمكّن خوادم HPE ProLiant Gen 12 الجديدة العملاء من دمج برامج المحاكاة الافتراضية وتقليص تكاليفها بنسبة تصل إلى 27%، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 65% سنويًا وتقليص المساحة المطلوبة لمركز البيانات بمقدار سبعة أضعاف.
الجمع بين VM Essentials وHPE Aruba Networking CX 10000 يسهم بخفض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 48%، وتعزيز الأداء 10 أضعاف ، وتوفير ميزات مثل التجزئة الدقيقة، وتسريع وحدة معالجة البيانات وتحسين الأمان. كما توفر VM Essentials إدارة تخزين بسيطة ودقيقة لجهاز HPE Alletra Storage MP B10000.
أتش بي إي تُبسّط عملية تحويل وتحديث بيئات المحاكاة الافتراضية
تقدم أتش بي إي خدمات لتحديث وتسهيل عملية المحاكاة الافتراضية من خلال منصة سحابة أتش بي إي الجديدة. وتشمل خدمات أتش بي إي تقييما مُخصّصًا، وإنشاء بيئة متكاملة للإطلاق، وخدمات لإعادة بناء أحمال العمل، وتحديث البنية التحتية، ونقل البيانات، وتدريب أعضاء الفريق، وإدارة البنية التحتية لتقليل النفقات العامة. وقد حازت أتش بي إي مؤخرًا على لقب "شركة رائدة" في تقرير IDC MarketScape لتقييم مقدمي خدمات استشارات وتكامل البنية التحتية التقنية الهجينة عالميًا لعام 2025.
إعلانات أتش بي إي الجديدة تشمل:
• إصدار الأعمال من سحابة أتش بي إي الخاصة أصبح الآن متوافرًا مع حزمة HPE Morpheus VM Essentials، التي تسهم في خفض تكاليف تراخيص الأجهزة الافتراضية بنسبة تصل إلى 90%، من خلال دعم أنظمة المراقبة المتعددة واستهلاك الخدمات السحابية بطريقة ذاتية. وتُضاف هذه الوفورات إلى التكلفة الإجمالية للملكية المنخفضة بمقدار مرتين ونصف، والتي تُقدّمها البنية التحتية فائقة الارتباط والمُفكّكة (dHCI) الرائدة في هذا المجال.
• مجموعة برمجيات HPE Morpheus أصبحت متاحة بشكل عام، وتشمل حزمة HPE Morpheus VM Essentials لأحمال العمل الافتراضية، وHPE Morpheus Enterprise Software لإدارة السحابة الموحدة. وتتضمن الحزمتان برمجيات HVM hypervisor من أتش بي إي، وهما مُرخّصتان لتقليل التكلفة الإجمالية للملكية. كما يمكن للعملاء الذين يستخدمون VM Essentials تحديث البرنامج إلى HPE Morpheus Enterprise بشكل كامل.
• الخدمات الجديدة تسهل عملية تحديث المحاكاة الافتراضية لجميع أحجام الشركات.
وفي تعليقها على الإعلان الجديد، أوضحت فيدلما روسو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للسحابة الهجينة والمدير التقني في أتش بي إي أن المؤسسات تشهد لحظة حاسمة في مسار تحديث تكنولوجيا المعلومات، حيث يتعين عليها معالجة تحديات الإدارة وتكاليف المحاكاة الافتراضية المتزايدة لتوفير الاستثمارات المطلوبة لمجالات النمو الأساسية. وأضافت: "نحن رواد في مجال البنية التحتية المفككة، حيث تجمع سحابتنا الخاصة هذه الريادة مع برامج جديدة للمحاكاة الافتراضية الموحدة وإدارة السحابة. وتوفر أتش بي إي لعملائها خيارات مرنة إلى جانب البساطة والكفاءة من حيث التكلفة للتفوق على المنافسين وإعادة استثمار الموارد في الابتكار".
إصدار الأعمال من سحابة أتش بي إي الخاصة يحقق وفورات كبيرة وبساطة من خلال HPE Morpheus VM Essentials
في حين يدرك العديد من مزودي البنية التحتية لتقنية المعلومات فوائد البنية التحتية المفككة من حيث الكفاءة في التكاليف، تُعيد أتش بي إي تعريف مفهوم السحابة الخاصة المتكاملة من خلال إصدار الأعمال المزود بحزمة HPE Morpheus VM Essentials. ويسمح هذا الإصدار المتوفر بصيغتي البنية التحتية فائقة الارتباط والمُفكّكة والبنية التحتية فائقة الارتباط للمؤسسات باختيار البنية المثلى للآلات الافتراضية سواء على الشبكات الطرفية أو في مراكز البيانات. وتدير حزمة VM Essentials أجهزة أتش بي إي الافتراضية والتقليدية، مما يسمح للعملاء باختيار ودمج هذه الأجهزة وفقًا لاحتياجاتهم.
• حل افتراضي مُثبت على مستوى المؤسسات: صُممت حزمة VM Essentials لاعتمادها عالميًا، وهي مدعومة بخدمات مؤسسية شاملة تتضمن البنية التحتية وأعباء العمل.
• تجربة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الإعداد إلى التشغيل: تعمل أتش بي إي على أتمتة إعدادات البنية التحتية وإدارة دورة حياة إصدار الأعمال، في حين تساعد حلول الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات على التنبؤ بالمشكلات ومنع حدوث نحو 86% منها مما يُوفر على فرق تكنولوجيا المعلومات الكثير من الوقت والجهد.
من جانبه، أشار روبرتو فالينتا، مدير تكنولوجيا المعلومات والعمليات المؤسسية في Aeropuertos Argentina، إلى أن إصدار الأعمال من سحابة أتش بي إي الخاصة عوض تكاليفه بالكامل وذلك بفضل النفقات التي تم توفيرها من عقود دعم الأنظمة القديمة، واستهلاك الموارد كخدمة، ومساحة مركز البيانات، وكفاءة استخدام الطاقة. وأضاف: "يُمثل الأداء وقابلية التوسع والموثوقية ركيزة أساسية لأحمال العمل المهمة لدينا، بدءًا من تتبع الرحلات الجوية إلى إدارة الوصول والمغادرة في المطارات. يُعزز هذا الإصدار رؤيتنا لتقديم خدمات أسرع وأكثر سلاسة، مما يساهم في تقليل أوقات الانتظار والتسجيل والإجراءات الأمنية للمسافرين".
وجدير بالذكر أن Commvault، الشركة الرائدة في حلول حماية البيانات والتهديدات السيبرانية، ستكون أول شريك ضمن منظومة VM Essentials يقدم دعم النسخ الاحتياطي والاسترداد للآلات الافتراضية وذلك في إصدار يطرح خلال شهر مايو.
برنامج HPE Morpheus يوحّد إدارة السحابة ويخفض التكاليف
يُسهم برنامج HPE Morpheus Enterprise الجديد في توفير حل موحد لإدارة السحابة للشركات الكبرى ومُقدّمي الخدمات. ومن خلال واجهة استخدام بسيطة، يُمكن للمؤسسات إدارة بيئات التشغيل الافتراضية القائمة على الحاويات والتابعة لجهات خارجية، عبر البنية التحتية السحابية الأساسية، والمحلية، والعامة. ويعمل برنامج HPE Morpheus Enterprise على أتمتة التطبيقات لتسريع عملية النشر بمقدار 150 ضعفًا عبر أي نظام افتراضي للمراقبة أو السحابة، وخفض تكاليف السحابة بنسبة تصل إلى 30% بفضل تقنيات التحليل لتحسين الحجم والاستخدام .
يُعد كل من Morpheus Enterprise وVM Essentials برنامجين مستقلين لا يعتمدان على أي نوع من الأجهزة، وقد تم اعتمادهما حديثًا للعمل على خوادم Dell PowerEdge ومصفوفات NetApp AFF، بالإضافة إلى خوادم HPE ProLiant Compute من الجيلين 11 و12. تُمكّن خوادم HPE ProLiant Gen 12 الجديدة العملاء من دمج برامج المحاكاة الافتراضية وتقليص تكاليفها بنسبة تصل إلى 27%، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 65% سنويًا وتقليص المساحة المطلوبة لمركز البيانات بمقدار سبعة أضعاف.
الجمع بين VM Essentials وHPE Aruba Networking CX 10000 يسهم بخفض التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة تصل إلى 48%، وتعزيز الأداء 10 أضعاف ، وتوفير ميزات مثل التجزئة الدقيقة، وتسريع وحدة معالجة البيانات وتحسين الأمان. كما توفر VM Essentials إدارة تخزين بسيطة ودقيقة لجهاز HPE Alletra Storage MP B10000.
أتش بي إي تُبسّط عملية تحويل وتحديث بيئات المحاكاة الافتراضية
تقدم أتش بي إي خدمات لتحديث وتسهيل عملية المحاكاة الافتراضية من خلال منصة سحابة أتش بي إي الجديدة. وتشمل خدمات أتش بي إي تقييما مُخصّصًا، وإنشاء بيئة متكاملة للإطلاق، وخدمات لإعادة بناء أحمال العمل، وتحديث البنية التحتية، ونقل البيانات، وتدريب أعضاء الفريق، وإدارة البنية التحتية لتقليل النفقات العامة. وقد حازت أتش بي إي مؤخرًا على لقب "شركة رائدة" في تقرير IDC MarketScape لتقييم مقدمي خدمات استشارات وتكامل البنية التحتية التقنية الهجينة عالميًا لعام 2025.
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