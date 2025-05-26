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فنادق شذا تستكشف فرصًا جديدة مع خطط استراتيجية للنمو
(MENAFN- Evops-PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة (23 مايو 2025) – مع تزايد الطلب على تجارب الضيافة المستوحاة من الثقافات والتقاليد الإقليمية، تبرز شذا كعلامة تجارية إقليمية رائدة مستعدة للتوسع الاستراتيجي في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الرئيسية الملائمة للمسلمين. مع قيم وجوهر متجذرين بالتقاليد الشرقية ورؤية مستقبلية تقدمية، تعد شذا إحدى العلامات التجارية القليلة التي تنجح في سد الفجوة بين الهوية الإقليمية والجاذبية العالمية.
في هذا الصدد، قال شاجي أبو صالح، نائب الرئيس، تطوير الأعمال والنمو، فنادق شذا ومسك من شذا، "في وقتنا الحالي، يبدي المستثمرون والمسافرون اهتمامًا أكبر بالعلامات التجارية التي توفر تجارب ثقافية غامرة وتجسد الهوية والتقاليد المحلية. تكمن روعة العلامات التجارية الإقليمية كشذا في كونها مرنة وأصيلة ومتماشية جدًا مع القيم المجتمعية، الأمر الذي يعزز ولاء ضيوفنا وشركائنا على حد سواء."
من خلال تركيزها على النمو المستدام المدعوم بشبكات التوزيع القوية والتحول الرقمي وبرامج الولاء الجذابة المصممة للمسافرين الإقليميين، تتمكن علامة شذا من التوسع بشكل مستدام مع المحافظة على هويتها الفريدة.
بينما تسعى الأسواق العالمية إلى تنويع عروضها، يسلط نجاح اللاعبين الإقليميين مثل شذا الضوء على تبدل في ثقة المستثمرين والضيوف الذين أصبحوا يفضلون العلامات التجارية المعاصرة والغنية بالتجارب القيمة على العلامات التجارية الحصرية العريقة.
تواصل علامة شذا رحلة نموها على طول طريق الحرير مدفوعةً بالطموح ومستلهمة من إرثه الغني.
في هذا الصدد، قال شاجي أبو صالح، نائب الرئيس، تطوير الأعمال والنمو، فنادق شذا ومسك من شذا، "في وقتنا الحالي، يبدي المستثمرون والمسافرون اهتمامًا أكبر بالعلامات التجارية التي توفر تجارب ثقافية غامرة وتجسد الهوية والتقاليد المحلية. تكمن روعة العلامات التجارية الإقليمية كشذا في كونها مرنة وأصيلة ومتماشية جدًا مع القيم المجتمعية، الأمر الذي يعزز ولاء ضيوفنا وشركائنا على حد سواء."
من خلال تركيزها على النمو المستدام المدعوم بشبكات التوزيع القوية والتحول الرقمي وبرامج الولاء الجذابة المصممة للمسافرين الإقليميين، تتمكن علامة شذا من التوسع بشكل مستدام مع المحافظة على هويتها الفريدة.
بينما تسعى الأسواق العالمية إلى تنويع عروضها، يسلط نجاح اللاعبين الإقليميين مثل شذا الضوء على تبدل في ثقة المستثمرين والضيوف الذين أصبحوا يفضلون العلامات التجارية المعاصرة والغنية بالتجارب القيمة على العلامات التجارية الحصرية العريقة.
تواصل علامة شذا رحلة نموها على طول طريق الحرير مدفوعةً بالطموح ومستلهمة من إرثه الغني.
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