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العربية للسيارات تحتفي بإبداعات الشباب في ختام حملة "نيسان كيكس ستارترز"
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) استضافت العربية للسيارات، شركة السيارات الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حدثاً مميزاً للاحتفال بختام حملة "نيسان كيكس ستارترز" في فندق راديسون ريد بواحة دبي للسيليكون. وخلال الحدث، أعلنت الشركة عن فريق كيكس أو "KICKS Krew"، المكون من فراز زبيري، وعمر العقباوي، وإياد حسين، الذين فازوا في هذه المسابقة التي يقودها الطلاب.
وتُظهر الصورة الفرق المتأهلة، وشركاء المشروع، بالإضافة إلى مسؤولي العربية للسيارات، في لحظة تعكس رحلة الاحتفاء بإبداع الشباب، وابتكاراتهم الجريئة، وتجارب التعلم العملية.
وأتاحت الحملة لطلاب الجامعات المشاركين فرصة فريدة لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى محتوى حيوي. ومن خلال توفير مساحات تصوير احترافية، وتقديم التوجيه والإرشاد، ودعم الإنتاج الميداني، أتاحت العربية للسيارات وشركائها، بما في ذلك نيكون الشرق الأوسط وبرنامج نيكون للشباب، وجامعة عجمان، وراديسون ريد، وواحة دبي للسيليكون، منصةً عززت مهارات سرد القصص والابتكار لدى المشاركين.
وخلال حلقة نقاشية، استعرض ممثلون عن المنظمات الشريكة التقدّم الحاصل لدى الطلاب، وأهمية التفاعل مع قطاع السيارات، ودور المبادرات مثل "نيسان كيكس ستارترز" في تطوير المواهب الإبداعية.
وتكريماً لشغف الطلاب وتفانيهم، قدمت العربية للسيارات جوائز ومنحاً دراسية للفرق الفائزة، ما يعكس التزامها بتمكين الجيل القادم من المبدعين.
وتُظهر الصورة الفرق المتأهلة، وشركاء المشروع، بالإضافة إلى مسؤولي العربية للسيارات، في لحظة تعكس رحلة الاحتفاء بإبداع الشباب، وابتكاراتهم الجريئة، وتجارب التعلم العملية.
وأتاحت الحملة لطلاب الجامعات المشاركين فرصة فريدة لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى محتوى حيوي. ومن خلال توفير مساحات تصوير احترافية، وتقديم التوجيه والإرشاد، ودعم الإنتاج الميداني، أتاحت العربية للسيارات وشركائها، بما في ذلك نيكون الشرق الأوسط وبرنامج نيكون للشباب، وجامعة عجمان، وراديسون ريد، وواحة دبي للسيليكون، منصةً عززت مهارات سرد القصص والابتكار لدى المشاركين.
وخلال حلقة نقاشية، استعرض ممثلون عن المنظمات الشريكة التقدّم الحاصل لدى الطلاب، وأهمية التفاعل مع قطاع السيارات، ودور المبادرات مثل "نيسان كيكس ستارترز" في تطوير المواهب الإبداعية.
وتكريماً لشغف الطلاب وتفانيهم، قدمت العربية للسيارات جوائز ومنحاً دراسية للفرق الفائزة، ما يعكس التزامها بتمكين الجيل القادم من المبدعين.
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