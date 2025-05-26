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425 عملية تنظير في مستشفى الكويت بالشارقة خلال الربع الأول من عام 2025
(MENAFN- bursonglobal) الإمارات العربية المتحدة – دبي، 25مايو 2025:
في إطار التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منشآتها الصحية وتطوير الخدمات التخصصية المتقدمة، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق وحدة المناظير الهضمية في مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لها، نتائج لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، شملت إجراء 425 عملية تنظير متقدمة واستقبال 387 مريضاً، إلى جانب استضافة طبيبين زائرين من نخبة الأخصائيين العالميين في أمراض الجهاز الهضمي.
وفي هذا السياق، أكّدت الدكتورة نور المهيري، مدير مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استقطاب الكفاءات الطبية العالمية يُعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المؤسسة لتطوير التخصصات الدقيقة، مضيفةً:
“نحرص من خلال برنامج الأطباء الزائرين على نقل أحدث المعارف الطبية إلى مؤسساتنا الصحية، وتمكين كوادرنا من التعلم المباشر من أبرز الخبراء العالميين، بما ينعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات المقدمة، ويُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للرعاية التخصصية المتقدمة.”
من جانبها، أوضحت عفراء سالم، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققها المستشفى تأتي ثمرة للدعم المؤسسي المستمر لتطوير البنية التحتية الطبية، مضيفةً: "تشهد خدمات التنظير الهضمي في المستشفى نجاحاً ملحوظاً، بفضل التحديثات التي شهدتها الوحدة مؤخراً، وعلى رأسها تزويدها بأحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما مكّن الفريق الطبي من التعامل مع الحالات المعقدة بدقة وكفاءة عالية، وفتح آفاق جديدة للعلاج".
وكانت وحدة المناظير في المستشفى قد شهدت تحديثات شاملة مؤخراً، أبرزها تزويدها بجهاز استئصال الأورام الهضمية بالتنظير الأول من نوعه على مستوى منشآت المؤسسة، بالإضافة إلى دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتنظير المعدة والقولون، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتوسيع نطاق الإجراءات المتقدمة في التشخيص والعلاج، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتعزيز كفاءة منشآتها الصحية وتوفير خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية.
كما استضاف المستشفى، ضمن برنامج الأطباء الزائرين، كلاً من الدكتور سونيل ماثاي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "ميديكال ترست" بالهند، والدكتور بيتر تاجاليديس، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "رويال ملبورن" بأستراليا، حيث أجرى الطبيبان خلال زيارتهما 78 عملية تنظير متقدمة، شملت تنظير القنوات الصفراوية والمعدة والقولون، والتصوير بالموجات فوق الصوتية بالتنظير، وزراعة اللفائف داخل دوالي المعدة، إضافة إلى عمليات تكميم المعدة واستئصال أجزاء منها باستخدام أحدث تقنيات التنظير العلاجي.
في إطار التزامها المستمر بتعزيز كفاءة منشآتها الصحية وتطوير الخدمات التخصصية المتقدمة، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق وحدة المناظير الهضمية في مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لها، نتائج لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، شملت إجراء 425 عملية تنظير متقدمة واستقبال 387 مريضاً، إلى جانب استضافة طبيبين زائرين من نخبة الأخصائيين العالميين في أمراض الجهاز الهضمي.
وفي هذا السياق، أكّدت الدكتورة نور المهيري، مدير مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استقطاب الكفاءات الطبية العالمية يُعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المؤسسة لتطوير التخصصات الدقيقة، مضيفةً:
“نحرص من خلال برنامج الأطباء الزائرين على نقل أحدث المعارف الطبية إلى مؤسساتنا الصحية، وتمكين كوادرنا من التعلم المباشر من أبرز الخبراء العالميين، بما ينعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات المقدمة، ويُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للرعاية التخصصية المتقدمة.”
من جانبها، أوضحت عفراء سالم، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققها المستشفى تأتي ثمرة للدعم المؤسسي المستمر لتطوير البنية التحتية الطبية، مضيفةً: "تشهد خدمات التنظير الهضمي في المستشفى نجاحاً ملحوظاً، بفضل التحديثات التي شهدتها الوحدة مؤخراً، وعلى رأسها تزويدها بأحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما مكّن الفريق الطبي من التعامل مع الحالات المعقدة بدقة وكفاءة عالية، وفتح آفاق جديدة للعلاج".
وكانت وحدة المناظير في المستشفى قد شهدت تحديثات شاملة مؤخراً، أبرزها تزويدها بجهاز استئصال الأورام الهضمية بالتنظير الأول من نوعه على مستوى منشآت المؤسسة، بالإضافة إلى دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتنظير المعدة والقولون، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتوسيع نطاق الإجراءات المتقدمة في التشخيص والعلاج، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتعزيز كفاءة منشآتها الصحية وتوفير خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية.
كما استضاف المستشفى، ضمن برنامج الأطباء الزائرين، كلاً من الدكتور سونيل ماثاي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "ميديكال ترست" بالهند، والدكتور بيتر تاجاليديس، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى "رويال ملبورن" بأستراليا، حيث أجرى الطبيبان خلال زيارتهما 78 عملية تنظير متقدمة، شملت تنظير القنوات الصفراوية والمعدة والقولون، والتصوير بالموجات فوق الصوتية بالتنظير، وزراعة اللفائف داخل دوالي المعدة، إضافة إلى عمليات تكميم المعدة واستئصال أجزاء منها باستخدام أحدث تقنيات التنظير العلاجي.
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