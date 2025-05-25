الجيش الإسرائيلي يحشد لتوسيع اجتياحه البري لغزة

MENAFN - Al-Bayan) نشر الجيش الإسرائيلي جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له في محيط قطاع غزة، تمهيداً لتوسيع اجتياحاته البرية في القطاع الذي تحذر المنظمات الإنسانية أنه على شفا كارثة إنسانية.

وتشمل هذه القوات وحدات من ألوية المظليين، غولاني، كوماندوز، كفير، ناحال، بالإضافة إلى الألوية المدرعة 7، 188، و401، إلى جانب أعداد من جنود الاحتياط.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا التوسع يأتي في إطار تنفيذ المرحلة التالية من عملية ((عربات جدعون))، التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في 4 مايو 2025.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن تستمر هذه العمليات لأشهر، وتتضمن ((إجلاء شاملاً)) لسكان المناطق التي تصفها إسرائيل بمناطق القتال. كما أشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يحتلّها خلال هذه العملية.

وقال رئيس أركان الجيش، إيال زامير: ((نحن نكثف نشاطنا وفقاً للخطة المقررة)). وأضاف، خلال زيارة لقواته في مدينة خان يونس جنوب القطاع الساحلي: ((حماس تحت ضغط هائل. لقد فقدت معظم قدراتها، ونظام القيادة والسيطرة لديها)).

غارات متواصلة

وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة، وشن غارات جوية ومدفعية. وقالت وكالة ((وام)) إنه ((سقط 38 شهيداً فلسطينياً وأصيب 204 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة)).

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية ((أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد الشهداء إلى 53 ألفاً و939 شهيداً وعدد الجرحى إلى 122 ألفاً و797 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023)).

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل اثنين من المتعاونين معها السبت في ضربة على منزلهما في غزة. وكتبت المنظمة ((نحن مصدومون لمقتل زميلينا العزيزين إبراهيم عيد وأحمد أبو هلال. نجدد اليوم نداءنا العاجل من أجل احترام المدنيين وحمايتهم في غزة)).

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن أكثر من 950 طفلاً قضوا نحبهم في غضون شهرين فقط بالقطاع. وقالت إن ((الأطفال في غزة يتحملون معاناة لا يمكن تصورها. وفقاً لـمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن أكثر من 950 قُتلوا في غضون شهرين فقط)).

وأضافت أنهم ((يتضورون جوعاً ونازحون ويتعرضون لهجمات عشوائية))، مشددة على ضرورة أن يتوقف هذا.

أزمة إنسانية

يزداد الوضع في غزة تدهوراً، حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. وتشهد غزة نقصاً شديداً في المواد الغذائية، حيث أصبحت الأسواق شبه خالية، وأسعار السلع الأساسية مرتفعة للغاية.

وحذر ((برنامج الأغذية العالمي)) من أن العائلات الفلسطينية على شفا المجاعة وأن ثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات إلى القطاع المحاصر. وأكد البرنامج في بيان له أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي.

وقال إن السماح بدخول المساعدات إلى غزة يعد خطوة أولى وأن هناك حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بـ((أمان ودون تأخير)).