روسيا تهدد بتحويل معظم أوكرانيا إلى "منطقة عازلة"

MENAFN - Al-Bayan) هددت موسكو بتحويل معظم أوكرانيا إلى منطقة عازلة، إذا استمرت المساعدات الغربية لكييف، في حين شنت هجوماً جوياً على أوكرانيا، هو الأوسع نطاقاً منذ بداية الحرب.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى أن المنطقة العازلة ستشمل ((تقريباً كامل أراضي أوكرانيا، إذا استمرت المساعدات العسكرية)) لأوكرانيا. وأرفق ميدفيديف مقطع فيديو على قناته في ((تلغرام))، يظهر كيف أن المنطقة العازلة، المُشار إليها باللون الأحمر، تتوسع تدريجياً، لتشمل كامل أراضي أوكرانيا، المُشار إليها باللون الأزرق.

وفي نهاية الفيديو، الذي تبلغ مدته 14 ثانية، تظهر معظم أراضي أوكرانيا باللون الأحمر. ولم يتبقَّ سوى منطقة صغيرة باللون الأزرق، بالقرب من بولندا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح، الخميس الماضي، خلال مؤتمرٍ عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة، بأن القوات الروسية تعمل حالياً على حلّ مشكلة إنشاء منطقة عازلة أمنية، على طول الحدود مع أوكرانيا.

وشنت روسيا فجر أمس، هجوماً جوياً على أوكرانيا، هو الأوسع نطاقاً منذ بداية الحرب، مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ، ومستهدفة أكثر من 30 مدينة وبلدة، بما في ذلك العاصمة كييف، ومدينتي خاركيف وأوديسا.

ولليلة الثانية على التوالي، استهدفت هجمة روسية ضخمة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، العاصمة الأوكرانية كييف، ومناطق أخرى في البلاد.

وكان حجم الهجوم مذهلاً، إذ ضربت روسيا أوكرانيا بـ 367 طائرة مسيّرة وصاروخاً، ما يجعلها أكبر هجمة جوية منفردة منذ بداية الحرب، وفقاً ليوري إهنات، المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، الذي قال لوكالة أسوشيتد برس، إن روسيا استخدمت ما مجموعه 69 صاروخاً من أنواع مختلفة، و298 طائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً، وإصابة العشرات، بحسب مسؤولين أوكرانيين.

في نفس الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 110 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال 4 ساعات فقط. وقالت في بيان إن معظم هذه المسيرات جرى اعتراضه وتدميره فوق مقاطعة بريانسك، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

تحركات عسكرية

على الأرض، جمعت روسيا نحو 50 ألف جندي بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، استعداداً لهجوم صيفي محتمل، حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تسعى لاستعادة أراضٍ خسرتها في هجوم أوكراني مضاد عام 2022، وفقاً لقناة ((سكاي نيوز)) البريطانية.

وأوردت مواقع أخرى، تصريحات لمسؤولين عسكريين أوكرانيين، حول الهجمات الروسية على الخطوط الأمامية قرب خاركيف.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرتها على بلدة رومانوفكا في منطقة دونيتسك، ما يرفع عدد البلدات التي سيطرت عليها خلال الأيام الأربعة الماضية، إلى ست، في مناطق دونيتسك وخاركيف وسومي.

تبادل أسرى

كل هذا التصعيد العسكري، لم يمنع الجانبين من مواصلة مراحل إجراء عملية تبادل أسرى كبيرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مئات الأسرى، في المرحلة الثالثة من عملية تبادل رئيسية. وقالت إن كل طرف أعاد إلى بلاده 303 جنود إضافيين، بعدما أطلق كل منهما سراح 307 مقاتلين ومدنيين السبت، وما مجموعه 390 مقاتلاً ومدنياً الجمعة. ويعد هذا التبادل هو الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وبدأت عملية التبادل، التي استمرت ثلاثة أيام، الجمعة، وشملت في معظمها أسرى حرب، إلى جانب 120 مدنياً من كل جانب.

وكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تلغرام ((اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة)).

وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16 مايو، لكنها لم تفضِ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.