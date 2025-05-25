وصية محمد بن راشد.. "الإعلام صديق للمخلص المنجز وعدو للمتكاسل والفاسد"

MENAFN - Al-Bayan) تستلهم مناقشات قمة الإعلام العربي 2025 بدبي فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن آليات الممارسة الإعلامية الرشيدة، التي عبّر عنها سموه في الوصية السابعة من كتابه ((رؤيتي))، حيث خاطب سموه كل مسؤول ومتخذ قرار قائلاً: ((

تواصل وتفاءل! ابن سمعتك وصورتك وأخبر العالم عن طموحك وقدراتك. بعض الحكومات تعتقد أن التواصل الإعلامي وظيفة تكميلية وأحياناً مزعجة)). وأضاف سموه: ((أقول لهم إنها أساسية ورئيسية.

أعلن عن أهدافك في الإعلام؛ لأنهم سيحاسبونك، وهذا في صالحك، لأنك ستبذل الغالي والنفيس في تحقيق ما أعلنت عنه والتزمت به. الإعلام صديق للمخلص المنجز، وعدو للمتكاسل والفاسد)).

ومن منطلق رؤية سموه، تبحث القمة أبرز المستجدات والتحديات التي ينبغي على الإعلام العربي التصدي لها، في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متسارعة على مختلف المستويات الجيوسياسية والاقتصادية وكذلك التقنية، من خلال جلسات نقاشية يحضرها لفيف من أبرز الإعلاميين على مستوى العالم، بأعلى درجات الشفافية والمصداقية، التزاماً بوصية سموه، التي تتناول اعتقاد بعض الحكومات أن وظيفة الإعلام تكميلية، وأحياناً مزعجة.

كما تتناول فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ((فوبيا الإعلام)) التي تسيطر على بعض المسؤولين، وترسخ لمبدأ أن الإعلام شريك رئيسي لا يجوز تجاهل دوره في دعم عملية التنمية والخطط المستقبلية لأي حكومة في أي مكان.

مبادئ الشفافية

وتشدد وصية سموه، على أن الحكومات الرشيدة يجب أن تمارس عملها على قاعدة من الوعي بأهمية الإعلام، ووظائفه الرئيسية، بما يمكنها من أن تبني صورة إيجابية في عيون أفراد المجتمع، وذلك يقتضي بالضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية، والإيمان بحرية أو بالأحرى ((حتمية تداول المعلومات))، ومكاشفة الرأي العام بالحقائق.

ووفقاً للوصية فإن هذا الأمر يؤدي في المحصلة إلى أن تحظى سياسات وقرارات الحكومات بدعم الرأي العام، والاصطفاف معها من أجل تنفيذها كما ينبغي، بعد أن يتفهم الناس مبررات هذه القرارات.

وتؤكد الوصية السابعة لسموه أن إعلان متخذ القرار عن أهدافه عبر الإعلام سيكون من المرتكزات الأساسية التي ستساعده على تنفيذ هذه الأهداف، حيث تقول الوصية: ((أعلن عن أهدافك لأنهم سيحاسبونك، وهذا في صالحك، لأنك ستبذل الغالي والنفيس لتحقيق ما التزمت به أمام الناس)).

ويعبر هذا المفهوم عن رؤية تقدمية للدور الرقابي للإعلام الذي يسهم في تبصير الحكومات بالحقائق، وينير لها الطريق، ومن ثم لا ينبغي أن تخشى منه إلا الحكومات الفاسدة أو الفاشلة المتخاذلة.

خريطة طريق

وتعد الوصية السابعة بمنزلة خريطة طريق إعلامية تلتزم بها دبي التزاماً مبدئياً، وذلك تأكيداً على أن المسؤول ينبغي أن يفتح قلبه للناس فيصارحهم بالحقائق المجردة، دون إقامة أسوار، أو إخفاء معلومات، وانطلاقاً من مبدأ أن المجتمع شريك أصيل لا يجوز تنحيته أو الحجر على وعيه.

ويفيد استقراء ما وراء الوصية بأن سموه يرى الإعلام حجر أساس في الممارسة الحكومية الرشيدة، ومن ثم فإن المسؤول الذي يراعي ضميره، ويبذل ما في وسعه لتأدية واجباته لا يخشى الإعلام، بل يفتح له الأبواب ليكون همزة وصل بينه وبين الناس، كما تكشف الوصية عن ثقة سموه في الإعلام المحلي الذي يؤدي دوره الوطني دعماً لخطط التنمية على أرض الإمارات.

ويحدد سموه، السمات التي ينبغي على الإعلام التحلي بها، وتتمثل في الشفافية والصدق والمسؤولية والالتزام الأخلاقي والوطني والحرص على الاستقلالية.

وتعزز رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أهمية منتدى الإعلام الذي يعقد في وقت يشهد متغيرات بالغة الأهمية والعمق في العالم العربي، وستسهم بغير شك في تقويض نظرة القلق والتوجس التي تبديها بعض الحكومات تجاه وسائل الإعلام.

حيث تضع ((الوصية السابعة)) مسألة حرية تداول المعلومات والتعبير التي نص عليها دستور دولة الإمارات في مكانتها الحقيقية، وتنقلها من إطار النظرية إلى الممارسة العملية على الأرض، وهو الأمر الذي التزمت به الدولة، ما أسهم في أن تتبوأ مكانتها الإعلامية المرموقة في محيطها العربي، وكذلك على الصعيد الدولي.

الموضوعية والدقة

وتنبّه وصية سموه إلى ضرورة أن يتحلى الإعلاميون من جانبهم بالموضوعية وتحري الدقة وإلقاء الضوء على الإيجابيات كما السلبيات، فالحياد أصل من أصول الممارسة الإعلامية، وحال تعرض لخدش أو اختلت موازينه، فإن الإعلام قد يخرج عن دوره المنشود، ويغدو خنجراً في ظهر الوطن.

ولا يعد الإعلام على هذا الأساس خصماً، لكنه يؤدي دور المصباح الذي يجلّي الحقائق الموضوعية أمام الرأي العام، ما يعني أن ضمير الإعلامي هو الموجه لأدائه المهني، والنبراس الذي لا يتخلى عنه تحت أي ظروف.

ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الإعلام البنّاء شريك أصيل لنا في مسيرتنا نحو المستقبل، لكونه يوضح المواقف ويبرز الحقائق ويوعّي الناس بحقوقهم ويثقفهم حول واجباتهم ومسؤولياتهم في مسيرة نتشارك فيها جميعاً، لنصل إلى ما نصبو إليه من نجاح على كل المستويات.

كما أن التواصل يتضمن علاقات وإلهاماً، وليس نقلاً للمعلومات فحسب، فهو ضروري جداً لبناء علاقات مترابطة وتنفيذ استراتيجية المؤسسة، إلا أنه من أصعب مهارات القيادة، لأنه يسهل التحدث عنه بينما يصعب تنفيذه.

كما يرى أنه سواء كانت الاتصالات شفهية أم مكتوبة، وبما يتضمن الكلام والأفعال، لا بد أن ينقل القائد من خلالها رؤيته وهدف مؤسسته وقيمها، ولكن ما لا يستطيع معظم الناس تقديره بشكل كامل هو أن الرسالة لا تقتصر أهميتها على محتواها النصي فحسب، بل وأسلوب نقلها أيضاً.

رؤية فلسفية

كما تستند رؤية سموه إلى أن مشاركة المعلومات مهمة للغاية، وضرورة تواصل القائد وتوضيح استراتيجية مؤسسته، وسرعتها واتجاهها ونتائجها، وأن يتسم أسلوب التواصل بالتواضع والشغف، فإن أثره يفوق أثر اختياره لكلماته.

وحول الرؤية الفلسفية الرشيدة في إدارة العلاقة بين الإعلام وصانع القرار، أكد أكاديميون وخبراء وإعلاميون أن دبي التزمت مبكراً بفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إزاء الإعلام، وعلى هذا الأساس فإن مكاتب كبار المسؤولين في الإمارة لا تغلق أبداً في وجه الباحثين عن الحقيقة، سواء كانوا من ممثلي الإعلام المحلي أو العربي أو الدولي.

محمد عبد الرحمن

وقال الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي، إن الوصية السابعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل خريطة طريق واضحة للإعلاميين وصنّاع القرار على حد سواء، لكونها تعكس قناعة راسخة بدور الإعلام بوصفه أداة مركزية في بناء الوعي المجتمعي، وكشف الحقائق، وتسليط الضوء على مكامن الصواب والخلل، ومن خلال هذا الطرح يتجلى مدى شفافية القيادة الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية الإعلام النزيه والمهني.

إطار استراتيجي

وأكد مدير جامعة الوصل أن وصية سموه لا تعد توجيهاً أخلاقياً فحسب، بل هي إطار استراتيجي يلزم الإعلاميين بالتحلي بأقصى درجات المهنية، والالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة، وهو ما يجعل هذه الوصية مرجعاً محورياً يجب أن تستند إليه المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وأضاف: تتجدد أهمية هذه الوصية اليوم في ظل الاستعدادات لانعقاد قمة الإعلام العربي 2025، التي تعد منصة حيوية للنقاش حول مستقبل الإعلام في العالم العربي، وفرصة لإعادة التأكيد على هذه المبادئ، وتعزيز التفاهم بين وسائل الإعلام والحكومات، بما يخدم مصلحة المجتمعات ويعزز من مصداقية الخطاب الإعلامي في مواجهة التحديات المتسارعة.

سيد بخيت

خريطة تنفيذية

ويرى الأستاذ الدكتور السيد بخيت، أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة زايد، أن وصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس رؤية فلسفية رشيدة في إدارة العلاقة بين الإعلام وصانع القرار، ترتكز على الشفافية، والشجاعة في مصارحة الرأي العام، وإشراك المجتمع بوصفه شريكاً أصيلاً في صناعة القرار.

وأشار إلى أن ثمة حاجة ملحة لاعتماد هذه الفلسفة أساساً للعمل الإعلامي في المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة، مؤكداً أن تفعيل الوصية يتطلب خريطة تنفيذية واضحة تتضمن عدة آليات رئيسية، من بينها:

ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بسياسة الإفصاح الاستباقي عن المعلومات، وتسهيل وصول الصحفيين والجمهور إلى البيانات، ما يعزز الثقة ويمنع الشائعات، ويكون ذلك عبر بناء منصات إعلامية تفاعلية وتحديث المعلومات باستمرار.

ولفت إلى أن ذلك يتجلى في تخصيص لقاءات دورية بين المسؤولين والإعلاميين، ليستعرض المسؤول أهدافه وخططه أمام الجمهور، ما يرسخ ثقافة المحاسبة الطوعية، ويخلق مناخاً من الشفافية يصب في مصلحة المجتمع، كما يشدد على ضرورة إشراك الإعلاميين في نقاشات السياسات العامة منذ مراحلها الأولى، ما يمكِّن الإعلام من أداء دوره الرقابي البنّاء ويعزز الحوار المجتمعي.

ويضيف أن منتدى الإعلام العربي المنعقد في قمة دبي 2025 يشكل منصة نموذجية لتطبيق هذه الآليات عملياً، حيث يجتمع الإعلاميون وصناع القرار لمناقشة تحديات الشفافية وتداول المعلومات، وتطوير ميثاق عمل إعلامي يكرّس هذه القيم.

وشدد على أن تفعيل وصية صاحب السمو يتطلب تغييراً منهجياً في فلسفة العمل الإعلامي، ينطلق من قناعة كل الأطراف المعنية بأهمية الإعلام بوصفه شريكاً في التنمية وصناعة الوعي الجمعي، وهو ما تسعى قمة الإعلام العربي لتكريسه واقعاً عملياً مستداماً في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي.

صالح الحموري

شريك أصيل

وقال الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: بعد ظهور الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي والبرامج المتطورة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، امتلك الإعلام دوراً أساسياً كإحدى الوسائل للوصول الآني إلى المجتمع وجمهور المتعاملين والمجتمع المحلي والعالمي.

ولم يعد من الممكن إخفاء أو تزيين أية حقائق، وباتت المؤسسات تركز على إشراك المجتمع كأحد أصحاب المصلحة، ويجب على كل المؤسسات بناء شراكة فعالة مع الإعلام، والاهتمام بقيمة وأثر الإعلام بوصفه عنصراً مهماً من عناصر منظومة التنمية المتكاملة الهادفة لخدمة الوطن بدلاً من التخبط وضياع الحقائق وتشتيت الناس، ما يترتب عليه فشل المؤسسات والدولة في تحقيق رؤيتها.

أكاديميون:

رؤية فلسفية رشيدة في إدارة العلاقة بين الإعلام وصانع القرار

محمد عبدالرحمن:

الوصية السابعة خريطة طريق واضحة للإعلاميين وصنّاع القرار

السيد بخيت:

رؤية ترتكز على الشفافية والشجاعة في مصارحة الرأي العام وإشراك المجتمع

صالح الحموري:

الاهتمام بقيمة وأثر الإعلام كعنصر مهم من منظومة التنمية المتكاملة