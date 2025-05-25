القمة ترسخ مكانتها منصة استراتيجية لاستشراف وتشكيل مستقبل الإعلام

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق اليوم، فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، والتي ينظمها نادي دبي للصحافة في مركز دبي التجاري العالمي، مستهدفة ترسيخ مكانة دبي عاصمة إعلامية للعالم العربي، بفضل رؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتركز محاور قمة الإعلام العربي الطموحة واستجابتها لمتغيرات المشهد الإعلامي والسياسي عربياً ودولياً، على أن تكون القمة منبراً للتغيير والتأثير، وشريكاً استراتيجياً في صناعة التنمية العربية وتعزيز استدامتها، منصة استراتيجية لاستشراف وتشكيل مستقبل القطاع.

وتزخر الدورة الحالية للقمة بمشاركة قياسية وأجندة ثرية تتضمن 8000 مشارك، وأكثر من 175 جلسة، و300 متحدث، وعقد أكثر من 35 ورشة عمل تخصصية تقدمها شركات ومؤسسات ومنصات إعلامية عالمية، وحضور أكثر من 200 شخصية إعلامية من الوطن العربي.

وتستضيف القمة مجموعة من المفكرين والكُتّاب البارزين لتوقيع أحدث مؤلفاتهم التي لاقت صدى واسعاً في الأوساط الثقافية والفكرية على المستويين العربي والدولي، كما سيتم توقيع أكثر من 5 اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية.

وجسدت القمة منذ انطلاقها، الإعلام قوة ناعمة ذات تأثير عميق في تشكيل وعي المجتمعات، وتحفيزها نحو التقدم، ونبهت إلى أهمية استثمار الإعلام في خدمة مشاريع التنمية، ليس عبر التغطية الإخبارية فحسب، بل من خلال صناعة محتوى يرتقي بالذوق العام، ويعزز الانتماء، ويُسهم في بناء الإنسان المنتج والمثقف والواعي.

وترجمت فعاليات القمة رؤية القيادة الرشيدة ودعوتها لتجاوز الأطر التقليدية في العمل الإعلامي، والانتقال نحو إعلام رقمي متطور، قادر على مخاطبة الأجيال الجديدة بلغة العصر، وتقديم صورة مشرقة عن العالم العربي في المحافل الدولية، بما يعكس طموحات الشعوب العربية وتطلعاتها نحو الريادة.

وفي ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الإعلام على مستوى العالم، تستمر ((قمة الإعلام العربي)) بحضورها من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في استشراف المستقبل الإعلامي، عبر تسليط الضوء على التقنيات الناشئة، والتحولات في أنماط الاستهلاك الإعلامي، وأهمية تطوير أساليب السرد الإعلامي بما يلائم متطلبات الجمهور الجديد، حيث يشكل الحدث مناسبة سنوية لتجديد الالتزام بدور الإعلام كوسيلة للتنوير والتأثير الإيجابي، وليس فقط كأداة لنقل الأحداث.

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