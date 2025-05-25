ألمانيا تدرس تجميد طلبات إعادة توحيد الأسرة للمهاجرين

خبرني - خبرني - أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن سلطات البلاد تدرس مشروع قانون حول تجميد قبول الطلبات لإعادة توحيد الأسرة من جانب المهاجرين بدون وضع قانوني محدد.

وقال الوزير في تصريح لصحيفة "بيلد"، يوم الأحد، إن "إعادة توحيد الأسرة للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة سيتم تجميدها. وحتى الآن كان بإمكان نحو ألف شخص في الشهر دخول ألمانيا تحت هذا البرنامج. والآن سيتم وقف ذلك".

وأشار دوبريندت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص الحوافز للمهاجرين الذين يرغبون في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.

وسيطال هذا الإجراء الأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا، ولكن يحق لهم البقاء في البلاد لأنهم يتعرضون لمختلف المخاطر في بلدانهم، مثل الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.

وحسب مشروع القانون، لن يتمكن المهاجرون الذين يتمتعون بهذا الوضع المؤقت من تقديم الطلبات لإعادة توحيد الأسرة في غضون سنتين.

ومن المتوقع أن تتفق الحكومة على مشروع القانون بهذا الصدد يوم الأربعاء القادم.

وتشير صحيفة "بيلد" إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بهذا الوضع في ألمانيا كان يبلغ نحو 326 ألف شخص في عام 2023. وفي عام 2024 وصل عددهم إلى 351 ألفا، وغالبيتهم من سوريا وأفغانستان.