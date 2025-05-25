ألمانيا تدرس تجميد طلبات إعادة توحيد الأسرة للمهاجرين

ألمانيا تدرس تجميد طلبات إعادة توحيد الأسرة للمهاجرين
خبرني - خبرني - أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن سلطات البلاد تدرس مشروع قانون حول تجميد قبول الطلبات لإعادة توحيد الأسرة من جانب المهاجرين بدون وضع قانوني محدد.
وقال الوزير في تصريح لصحيفة "بيلد"، يوم الأحد، إن "إعادة توحيد الأسرة للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة سيتم تجميدها. وحتى الآن كان بإمكان نحو ألف شخص في الشهر دخول ألمانيا تحت هذا البرنامج. والآن سيتم وقف ذلك".
وأشار دوبريندت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص الحوافز للمهاجرين الذين يرغبون في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.
وسيطال هذا الإجراء الأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا، ولكن يحق لهم البقاء في البلاد لأنهم يتعرضون لمختلف المخاطر في بلدانهم، مثل الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.
وحسب مشروع القانون، لن يتمكن المهاجرون الذين يتمتعون بهذا الوضع المؤقت من تقديم الطلبات لإعادة توحيد الأسرة في غضون سنتين.
ومن المتوقع أن تتفق الحكومة على مشروع القانون بهذا الصدد يوم الأربعاء القادم.
وتشير صحيفة "بيلد" إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بهذا الوضع في ألمانيا كان يبلغ نحو 326 ألف شخص في عام 2023. وفي عام 2024 وصل عددهم إلى 351 ألفا، وغالبيتهم من سوريا وأفغانستان.
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