زين تحتفي بعيد الاستقلال 79 بحفل ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني - صور

خبرني - في مشهد وطني مهيب جمع عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات، احتفلت شركة زين الأردن بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، بإقامة حفل جماهيري ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين، وسط أجواء امتزجت فيها معاني الفخر والانتماء للوطن، والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.

وامتدت الفعاليات من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، حيث شهدت حضوراً واسعاً من العائلات والأطفال والشباب من مختلف محافظات المملكة، بحضور محافظ العاصمة ياسر العدوان، ومتصرف لواء القويسمة ومدير شرطة جنوب عمان، وقائد اقليم العاصمة، وجَمع من ممثلي المجتمع المحلي.

وأعدّت زين برنامجاً وطنياً متكاملاً للحفل الذي قدمه الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، اشتمل على عروض مميزة لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، تلاها عرض جوي لطائرات سلاح الجو الملكي الأردني (F16)، وفقرة استعراضية لفريق القفز الحر - نشامى القوات الخاصة كتيبة الصاعقة والمظليّين صقور سَريّة العمليات الجوية، وتُوّجت هذه الفقرات بلحظة وطنية مميزة تمثّلت في إطلاق علم الأردن الضخم في سماء العاصمة.

وتضمن الاحتفال فقرات تفاعلية بمشاركة صنّاع المحتوى يزن النوباني، وأحمد غانم (أبو الغور)، وفريق ElMenz المكوّن من معاذ بزور، وحمزة الغزو، ومحمد الزغول، وسط تفاعل كبير من الحضور، قدّمت زين خلالها جوائز قيّمة للجمهور.

وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع باقة من الفقرات الفنية والتراثية أحياها عدد من النجوم الأردنيين، من بينهم: الفنان حسين السلمان، وسعد أبو تايه، وحسام ووسام اللوزي، وحمدي المناصير، إلى جانب فرقة معان للفلكلور الشعبي التي أضفت طابعاً تراثياً أصيلاً على الأجواء.

وكانت زين قد بدأت احتفالاتها بعيد الاستقلال من خلال تغيير اسم شبكتها إلى "J079" على هواتف مشتركيها، في مبادرة رمزية حملت معاني الانتماء والاعتزاز، بدمج رمز الشبكة الوطنية "079" مع رقم "79" الذي يرمز إلى أعوام الاستقلال، ليجتمع الرقم والحرف في اسم واحد يحتفي بالأردن ويجسّد ارتباط الشركة الوثيق بهوية الوطن، كما قدّمت زين لجميع مشتركيها عبر تطبيقها للهواتف الذكية (Zain Jo) حزمة إنترنت مجانية بسِعة 79 جيجابايت، لتمكينهم من متابعة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال عبر منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة لحظاتهم واحتفالاتهم الوطنية.

وجاء تنظيم زين لهذا الحفل الوطني تأكيداً على التزامها بدورها الوطني، وحرصها على مشاركة الأردنيين فرحتهم في جميع المناسبات الوطنية، وعلى رأسها عيد الاستقلال الذي حرصت الشركة على الاحتفاء به بما يليق بحجم الحدث من خلال احتفالات ضخمة اعتاد عليها الأردنيون طيلة 20 عاماً مضت، إذ يمثل الاستقلال رمزاً للسيادة والوحدة والكرامة، كما يأتي هذا الاحتفال في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية التي كانت وما زالت الحامي لمسيرة الاستقلال والبناء.

يذكر أن شركة زين شاركت أيضاً في احتفالات عيد الاستقلال التي نظّمها متحف السيارات الملكي في حدائق الحسين يوم أمس السبت، وتضمّنت مجموعة من الفعاليات الوطنية والترفيهية للعائلات والأطفال، كما تضمّنت الكشف عن الشعار الجديد للمتحف.